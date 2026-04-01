Đem 1.000 USD đến Việt Nam, khách Tây mang về vali quần áo may "siêu tốc"

“Bộ sưu tập” may đo giá rẻ

Chia sẻ về những bộ quần áo đã tậu được sau chuyến đi đến Việt Nam, anh Thomas Turner (du khách Canada) khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ anh chỉ chi khoảng 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) tại khu phố cổ Hội An (nay thuộc thành phố Đà Nẵng) và nhận về loạt sản phẩm may đo “từ đầu đến chân”.

“Sau khi chọn vải và lấy số đo, tôi bắt đầu đặt may một vài bộ suit (Âu phục). Đây là lần đầu tiên tôi có một chiếc áo sơ mi thực sự vừa vặn với cơ thể mình”, anh Thomas kể lại.

Đem 1.000 USD đến Việt Nam, du khách mang về “bộ sưu tập” may đo ưng ý (Video: Thomas Turner).

Trong chuyến đi, anh đặt may hai áo sơ mi, hai bộ suit cùng nhiều phụ kiện. Một bộ suit theo phong cách cổ điển với tông đen tối giản, bộ còn lại mang màu xanh lá đậm, tạo điểm nhấn nhưng vẫn dễ mặc.

“Tôi thực sự rất thích bộ suit đen, kiểu cơ bản mà ai cũng nên có. Chỉ cần thay đổi màu áo bên trong là diện mạo đã khác hẳn. Tôi thường rất khó tìm được áo sơ mi vừa vặn, nên đã đặt may hai chiếc vì phần thân trên của tôi khá rộng nhưng lại không quá dài. Áo mặc cực kỳ thoải mái, vừa vặn và chất liệu rất tốt”, anh Thomas chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở quần áo, anh còn đặt làm thêm nhiều sản phẩm da thủ công như giày da may đo, dép, giày moccasin, giày platform kiểu Boston và thắt lưng. Tổng chi phí cho các mặt hàng này vào khoảng 6,5 triệu đồng sau khi đã thương lượng.

Trong bài đăng chia sẻ trải nghiệm may đo tại Việt Nam, anh Thomas Turner nhận xét hoạt động này “rất thú vị, giá trị vượt mong đợi và là một trải nghiệm tuyệt vời” (Ảnh: TikTok nhân vật).

Nam du khách cho biết anh còn mua thêm một chiếc túi da cỡ lớn, giá khoảng 1 triệu đồng, do hành lý mang theo ban đầu đã không còn đủ chỗ để chứa hết các món đồ mới.

Không chỉ dừng lại ở mức giá hợp lý, điều khiến anh ấn tượng hơn cả là tốc độ hoàn thiện sản phẩm của các người thợ. Toàn bộ quá trình từ chọn vải, lấy số đo, thử đồ đến chỉnh sửa và nhận thành phẩm chỉ diễn ra trong khoảng 2-3 ngày, nhanh hơn đáng kể so với dịch vụ may đo thông thường.

Trong một video “haul” (khoe đồ mua sắm), anh cho biết đã tiêu khoảng 1.000 USD ở Hội An và những gì anh mua được bao gồm quần linen 100%, áo dài tay phong cách phóng khoáng, giày da cá sấu, túi cỡ lớn…

“Tôi cảm thấy rất tự tin với những món đồ vừa mua”, anh nói thêm.

Một số món mà anh Thomas Turner tậu được khi ghé Hội An (Ảnh: Chụp màn hình).

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng quốc tế tỏ ra bất ngờ trước mức giá. Không ít ý kiến cho rằng với số tiền tương tự tại Mỹ hay châu Âu, họ khó có thể sở hữu những sản phẩm may đo với chất lượng và số lượng như vậy.

Nhiều người từng đến Việt Nam cũng để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối khi đã bỏ lỡ trải nghiệm may đo trong chuyến đi trước đó. Một số người cho biết họ không nghĩ dịch vụ này lại phổ biến và dễ tiếp cận đến vậy.

Không ít người khẳng định nếu có cơ hội quay lại, họ sẽ ưu tiên dành thời gian để đặt may ít nhất một bộ trang phục theo số đo riêng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng việc may đo tại Việt Nam nên được xem là “trải nghiệm phải thử”, tương tự như thưởng thức ẩm thực địa phương hay khám phá các điểm tham quan nổi tiếng.

Trải nghiệm “đáng thử một lần”

Bốn bộ suit của anh Ian Jeevan có giá khoảng 18 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Anh Ian Jeevan (du khách Singapore) cũng có trải nghiệm tương tự khi đặt may 4 bộ suit tại Hội An với tổng chi phí khoảng 18 triệu đồng.

“Đây có lẽ là một trong những trải nghiệm nhất định nên thử nếu bạn đến Hội An. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sở hữu một bộ suit vải cashmere may đo”, anh Ian chia sẻ.

Theo anh, toàn bộ quá trình hoàn thành trong khoảng 48 giờ với 2-3 lần thử đồ. Điều khiến Ian ấn tượng là sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của người thợ.

“Người tư vấn cho tôi xuất thân từ gia đình có truyền thống về nghề may và đã làm trong ngành này 12 năm. Sau khi tôi đưa ra ý tưởng, cô ấy chọn giúp tôi các loại vải phù hợp nhất. Ban đầu tôi chưa thể hình dung rõ, nhưng tôi quyết định tin tưởng”, anh nói.

Ở lần thử đầu tiên, các bộ suit đã gần như hoàn chỉnh, chỉ cần chỉnh sửa nhẹ ở phần eo và vai. “Đến lần thử thứ hai, hầu như mọi thứ đều ổn. Các bộ đồ được hoàn thiện và gửi đến khách sạn của tôi, đóng gói rất gọn gàng để mang về”, anh Ian kể lại.

Trong khi đó, chị Beck Delude (du khách Mỹ) có trải nghiệm may đo trong hoàn cảnh khá đặc biệt khi sở hữu chiều cao lên tới 1,9m cùng thân hình ngoại cỡ. “Chúng tôi đã ghé 7 tiệm may trong ngày đầu tiên và cuối cùng chọn đặt đồ ở 4 nơi khác nhau”, chị kể.

Theo chị Beck, trải nghiệm tại mỗi cửa hàng có sự khác biệt rõ rệt, từ thái độ phục vụ đến cách tư vấn. “Tôi đã gặp đủ kiểu, từ khá lạnh nhạt đến cực kỳ thân thiện, thậm chí có người mời về nhà ăn tối. Vì vậy, đừng ngại rời đi nếu bạn không thấy thoải mái”, chị chia sẻ kinh nghiệm.

Chị cũng lưu ý rằng với khách có vóc dáng lớn, chi phí may đo có thể cao hơn do lượng vải sử dụng nhiều hơn. Theo chị, đây là điều hợp lý và du khách nên chuẩn bị tâm lý trước khi đặt may.

Dù vậy, nữ du khách vẫn đánh giá cao trải nghiệm. “Hội An là nơi bạn có thể chọn vải, lấy số đo và nhận quần áo vừa vặn chỉ sau vài ngày. Với những người có chiều cao nổi bật như tôi, đây là một trong những cách tốt nhất để sở hữu trang phục thực sự phù hợp”, chị nhấn mạnh.

Chị Beck Delude trong một thiết kế áo dài được may tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sức hút từ dịch vụ “may đo 24 giờ”

Tạp chí Time từng có bài viết ghi nhận nghề may đo tại Hội An như một trong những trải nghiệm đáng chú ý đối với du khách quốc tế. Tạp chí này đánh giá các cửa tiệm may tại đây nổi bật nhờ tốc độ hoàn thiện nhanh, giá cả phải chăng và khả năng đáp ứng đa dạng mẫu mã theo yêu cầu.

Từ những trải nghiệm thực tế của du khách quốc tế, có thể thấy sức hút của dịch vụ may đo tại Việt Nam nói chung là sự cộng hưởng của nhiều lợi thế.

Trước hết là mức giá cạnh tranh. Với cùng một khoản chi, du khách có thể sở hữu nhiều sản phẩm may đo chất lượng, trong khi tại các thị trường như Mỹ hay châu Âu, chi phí cho một bộ suit đặt riêng thường cao hơn đáng kể. Bên cạnh đó, việc không phải chi trả cho yếu tố thương hiệu cũng giúp giá thành dễ tiếp cận hơn.

Yếu tố tiếp theo nằm ở tay nghề của thợ may. Nhiều du khách đánh giá cao sự khéo léo, tỉ mỉ và khả năng “hiểu ý khách” của thợ Việt, từ khâu chọn vải, tư vấn kiểu dáng đến chỉnh sửa chi tiết.

Đặc biệt, tốc độ hoàn thiện được xem là điểm khác biệt lớn khi nhiều sản phẩm có thể hoàn thành chỉ trong 24-48 giờ, thậm chí nhanh hơn với những đơn hàng đơn giản.

Trong một hiệu may ở Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Không dừng lại ở may đo, trải nghiệm của du khách còn mở rộng sang một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Nhiều du khách quốc tế cho biết họ đến Việt Nam với tâm lý “mua sắm thoải mái”, thậm chí mang theo những chiếc vali trống để tận dụng mức giá và sự phong phú của các sản phẩm tại đây.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để mua sắm thời trang, đặc biệt là thời trang đường phố, các sản phẩm may đo hoặc mang tính cá nhân hóa. Một số du khách cho biết họ sẵn sàng quay lại chỉ để tiếp tục hành trình mua sắm còn dang dở.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch tự túc và trải nghiệm cá nhân hóa ngày càng gia tăng, chính những dịch vụ “đi kèm” này đang góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Dù không phải là sản phẩm du lịch truyền thống, những dịch vụ này đang dần tạo nên lợi thế cho du lịch Việt Nam khi không chỉ thu hút du khách đến một lần, hệ sinh thái dịch vụ này còn khiến họ sẵn sàng quay trở lại.