Khách Tây cao 2m "khổ sở" chọn quần áo, tìm thấy tiệm may đúng ý ở Hội An

Đến từ Colombia, Paul đã gắn bó với Việt Nam một thời gian. Hiện anh sinh sống và làm việc tại thành phố biển Đà Nẵng.

Với chiều cao "hơn người" lên tới trên 2m, chàng trai người Nam Mỹ cho biết rất khó lựa chọn quần áo may sẵn. Bởi vậy, anh thường xuyên phải tìm tới những tiệm may đo mới có được trang phục vừa người, hợp ý.

Từng trải nghiệm nhiều tiệm may ở Việt Nam nhưng một trong những nơi anh ưng ý nhất là một cửa tiệm nằm tại phố cổ Hội An.

Anh Paul chụp ảnh cùng các thợ may trong tiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sau một thời gian tìm kiếm, tôi phát hiện ra tiệm may tại Hội An đúng là nơi hợp gu của mình. Tôi đã đặt may khá nhiều áo sơ mi và quần tại đây", Paul chia sẻ.

Do vị khách cao đặc biệt nên những thợ may trong tiệm phải đứng lên ghế mới lấy được số đo. Paul khá kỹ tính và chỉn chu trong phong cách ăn mặc nên anh dành thời gian chia sẻ với chủ tiệm để thợ may nắm bắt được gu thẩm mỹ của mình.

Hài lòng với các sản phẩm, Paul đăng tải một số video lên trang cá nhân và thu hút lượng lớn người xem. Nhiều người cho rằng, trang phục may đo không quá cầu kỳ nhưng đường may gọn gàng phù hợp vóc dáng nên trông không khác gì hàng hiệu.

Theo tìm hiểu, tiệm may nơi Paul tới là một cửa tiệm nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu ở phố Hội.

Thợ may phải đứng lên ghế để đo các chỉ số (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Bảo An, chủ cửa tiệm cho biết vẫn nhớ rất rõ về vị khách người Nam Mỹ bởi anh sở hữu sắc vóc nổi trội.

"Trước khi may đo, vị khách dành thời gian nói chuyện, nhờ chủ tiệm tư vấn về các kiểu dáng, loại vải và chất liệu ưa thích. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, chúng tôi cũng tiếp xúc với nhiều khách có đủ vóc dáng khác nhau nên vẫn đáp ứng theo nhu cầu mỗi người", chủ tiệm nói.

Được biết, phố cổ Hội An không chỉ níu chân du khách bởi vẻ đẹp của cảnh quan, ẩm thực, bề dày văn hóa lịch sử, nơi đây vẫn lưu giữ một trong những nghề lâu đời của người Việt - may đo quần áo.

Dù ngành thời trang ngày càng phát triển với những bộ quần áo may sẵn xuất hiện liên tục trên thị trường, nhưng những cửa tiệm may đo tại phố Hội vẫn có chỗ đứng riêng. Dạo quanh phố cổ, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng như thế.

Khách nước ngoài trải nghiệm dịch vụ may thần tốc ở Hội An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để hút khách, những cửa hàng này nổi tiếng với dịch vụ may đo quần áo "thần tốc". Từ những bộ vest chỉn chu, áo dài, váy áo cầu kỳ, thậm chí cả đồ bơi, bikini, tất cả đều được may trong vòng vài tiếng theo chất vải, kiểu dáng và số đo từng khách. Quan trọng hơn cả, tất cả được lấy ngay trong ngày.

Chị Trần Thị Hồng Loan, một chủ tiệm may khác ở phố cổ tiết lộ, nhằm đảm bảo tiến độ may đúng thời gian cho khách, cửa tiệm của chị hiện có gần 20 nhân viên. Mỗi người đảm nhận một khâu để hoàn thiện sản phẩm nhanh chóng nhưng yêu cầu chuẩn chất lượng theo mong muốn của khách.

Theo khảo sát, mức giá may đo tại các cửa tiệm ở Hội An không chênh nhau quá nhiều. Giá trung bình một bộ vest gồm cả áo và quần từ 2,7 triệu đồng đến 3,1 triệu đồng. Áo sơ mi giá từ 600.000 đồng. Ngoài ra, cửa hàng phục vụ cả may đo đồ bơi, bikini, áo váy theo sở thích của khách. Mức giá trên bao gồm cả tiền vải và công may.

"99% khách đến tiệm của tôi là người nước ngoài. Nhiều khách từng tới đây may đo từ thời trước đại dịch Covid-19. Sau này khi quay lại Việt Nam, họ cũng không quên ghé thăm cửa tiệm và giới thiệu thêm nhiều bạn bè tới trải nghiệm. Đây cũng là niềm vui để tôi gắn bó với nghề suốt hàng chục năm qua", chị Bảo An, chủ tiệm hồ hởi chia sẻ.