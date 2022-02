Đầu năm thăm làng rau trăm tuổi nổi tiếng trên bản đồ du lịch quốc tế

Làng Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) là một trong những vùng đất được khai phá cách đây hơn 400 năm. Danh xưng đầu tiên của Trà Quế là Nhự Quế, có ý rau thơm có nồng cay như cây quế.

Người dân làng rau Trà Quế tất bật vụ rau Tết Nhâm Dần 2022.

Theo cứ liệu được ghi chép tại làng, vào đầu thế kỷ 18, một vị vua triều Nguyễn du ngoạn trên sông Đế Võng và ghé vào thăm làng. Nghe tiếng rau mùi nơi đây, vua ăn và cảm nhận rau không chỉ cay thơm như quế mà còn có vị thơm mát của hoa trà, nên vua đã đổi danh xưng Nhự Quế thành Trà Quế.

Hầu hết người dân ở đây đều sử dụng hệ thống tưới nước tự động.

Làng nằm ngay giữa phố nhưng nếp quê còn nguyên vẹn. Trong không gian không quá rộng lớn Trà Quế, hơi thở của nông thôn còn mát rượi trên mỗi luống rau.

Năm 2015, nhật báo Le Figaro của Pháp đã giới thiệu một danh sách 10 điểm tham quan không thể bỏ qua nếu du lịch tới Việt Nam. Trong danh sách này, làng rau Trà Quế xếp thứ nhất.

Không khí khẩn trương, hối hả trên các cánh đồng rau.

Với diện tích khoảng 18 ha với 200 hộ dân canh tác, nơi đây không chỉ là vùng rau sạch nức tiếng miền Trung, chuyên cung ứng cho các siêu thị, nhà hàng, khách sạn… mà còn là điểm tham quan du lịch nổi tiếng, điểm đến quốc tế ấn tượng được du khách trong và ngoài nước yêu thích.

Rau Trà Quế được bón bằng phân hữu cơ, đặc biệt là loại rong lấy từ sông Đế Võng chảy ngang qua làng.

Để chuẩn bị cho cái Tết Nhâm Dần 2022 đủ đầy, người dân ở làng rau Trà Quế đang tất bật chuẩn bị cho vụ rau quan trọng nhất trong năm, khu cầu thị trường tháng Giêng âm lịch thường rất lớn.

Làng rau Trà Quế tất bật vào vụ Tết Nhâm Dần

Ông Nguyễn Lên (63 tuổi) ở làng rau Trà Quế cho biết, là gia đình thuần nông, có thâm niên hơn 40 năm trồng rau, vụ rau nào ông cũng trồng các loại rau ngắn ngày như cải, mồng tơi, dền, rau muống; nhưng để chuẩn bị rau bán Tết thì ông trồng thêm nhiều loại khác như xà lách, hành lá, ngò rí, cải mầm, rau thơm…

Các luống rau được người dân chỉnh sửa gọn gàng, đẹp mắt.

"Những năm trước khi chưa có dịch bệnh, ngoài sản xuất rau sạch tôi còn hướng dẫn khách trồng và chăm sóc rau, ngày nào cũng đông vui nhộn nhịp, đặc biệt là khách quốc tế rất thích trải nghiệm làm nông dân tại đây. Hy vọng bước sang năm mới Nhâm Dần thời tiết sẽ thuận lợi hơn, mùa màng bội thu, dịch bệnh sớm đẩy lùi để du lịch phục hồi như xưa", ông Lên mong mỏi.

Rau mang thương hiệu Trà Quế rất được các nhà hàng lớn ở địa phương và ngoài Đà Nẵng ưa chuộng.

Rau Trà Quế thơm ngon không chỉ nhờ thổ nhưỡng thích hợp, mà còn được trợ lực bằng nguồn rong phong phú vớt từ sông Đế Võng. Nguồn phân bón tự nhiên này làm cho sản phẩm rau đảm bảo chất lượng và có một mùi thơm rất đặc trưng.

Để chuẩn bị rau bán Tết thì người dân còn trồng thêm nhiều loại khác như xà lách, hành lá, ngò rí, cải mầm, rau thơm…

Người dân Trà Quế xem việc trồng rau không đơn thuần như một cơ hội tạo nguồn thu nhập, mà còn là một thú giải trí, được nâng lên hàng nghệ thuật khi tạo ra những luống rau đẹp và giữ tiếng thơm cho sản phẩm từ đời này sang đời khác.

Ai cũng hy vọng ở một cái Tết no ấm, năm mới "mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu".

Hầu hết nông dân làng rau Trà Quế đều lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời mỗi hộ cũng có một hồ nước nhỏ để chủ động tưới tiêu. Bên cạnh đó, với tâm niệm mang đến cho người tiêu dùng những bó rau thơm ngon và an toàn, nông dân Trà Quế luôn tích cực sản xuất theo tiêu chuẩn rau VietGAP.

Nơi đây không chỉ là vùng rau sạch nức tiếng, mà còn là điểm du lịch ấn tượng, hấp dẫn được du khách trong và ngoài nước yêu thích.

Cũng giống như các hộ dân trong làng, hộ ông Võ Ảnh cũng đang dốc toàn bộ công sức để đầu tư vào vụ rau cuối cùng của năm. Nhắc đến nguồn thu nhập từ khu đất rộng 1.000 mét vuông chuyên trồng rau sạch, ông Ảnh cho biết, hàng chục năm qua, trung bình mỗi năm, vợ chồng ông thu về cả trăm triệu đồng nhờ nghề trồng rau.

Trước dịch, ngoài sản xuất rau, du lịch cũng mang lại cho nhiều người dân nơi đây thu nhập từ 3-4 triệu/tháng từ hoạt động hướng dẫn khách trải nghiệm làm nông.

"Rau mang thương hiệu Trà Quế rất được các nhà hàng lớn ở địa phương và vùng lân cận như Đà Nẵng ưa chuộng. Do vậy, rau làm ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu và giá cũng nhỉnh hơn so với rau bình thường được bón phân hóa học, phun thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, năm qua cũng không quá thuận lợi khi mưa to bất thường dịp cuối năm khiến các loại rau khó phát triển, đặc biệt là xà lách, cải… Hy vọng năm mới sẽ thuận lợi, an bình", ông Ảnh bộc bạch.

Ông Ảnh thông tin thêm, ngoài thời tiết, dịch Covid-19 hoành hành cũng khiến làng rau trải qua 2 năm khó khăn. Bởi lẽ, khách du lịch "vắng bóng" do đại dịch dẫn đến bà con trong thôn mất thêm nghề hướng dẫn du khách làm nông. Đây là tour du lịch mang lại thu nhập trung bình 3-4 triệu đồng/tháng cho nhiều hộ dân ở làng rau Trà Quế.