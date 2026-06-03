Đầu bếp Việt mang nước mắm, 30kg đặc sản sang Anh thi đấu giành HCB

Mang 30kg đặc sản Việt Nam đi thi đấu quốc tế

Lần đầu tiên góp mặt trong vòng chung kết "Global Chefs Challenge 2026" (Thử thách đầu bếp toàn cầu) đội tuyển Việt Nam với 2 thành viên gồm Trịnh Tuấn Dũng (SN 1999) và phụ bếp Lê Đắc Minh Quân (SN 2005) đã xuất sắc giành Huy chương Bạc (HCB). Năm nay, cuộc thi quy tụ khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây được xem là một trong những đấu trường nghề bếp danh giá và khốc liệt nhất hành tinh, trực thuộc hệ thống thi đấu của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs).

Giải đấu được tổ chức trên quy mô lớn, bao gồm các vòng bán kết khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ để chọn ra những đại diện xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết Thế giới.

Điều đặc biệt, đội Việt Nam mang tới cuộc thi này là những món ăn đậm chất ẩm thực Việt như bánh xèo, phở cùng nhiều nguyên liệu là đặc sản vùng miền của đất nước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trịnh Tuấn Dũng cho biết, trong khi đội tuyển các nước xuất hiện với thiết bị đồ bếp hiện đại cùng đội hậu cần hùng hậu, hành lý của đội nặng hơn 120kg chứa dụng cụ nấu bếp đơn giản.

Điều làm nên khác biệt là 30kg nông sản Việt Nam được đóng gói cẩn thận trong các thùng xốp.

"Đi thi đấu quốc tế nhưng chỉ cần nhìn đội nào mang theo thùng xốp cuốn băng keo là biết đội đó đến từ Việt Nam", anh Dũng nói vui.

Hành trang của 2 thí sinh trong đội Việt Nam khi thi đấu ở trường quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có mặt tại vòng chung kết của cuộc thi đầu bếp danh giá, nên mục tiêu lớn nhất không chỉ đạt thành tích, anh Dũng mong muốn giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới đấu trường quốc tế.

"Chính vì thế, chúng tôi lựa chọn sản vật đặc trưng của từng địa phương, từ xoài cát Hòa Lộc, tỏi Lý Sơn, nước mắm Phú Quốc, bưởi Tân Triều cho tới gạo ST25, hạt điều Bình Phước, mắc ca Đắk Lắk, nước cốt dừa Bến Tre hay hạt dổi của vùng Tây Bắc... làm hành trang mang tới cuộc thi", anh Dũng nói.

Chứng kiến nhiều đội tuyển có 15-20 thành viên hỗ trợ và cổ vũ, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 người, đầu bếp 9X thấy bản thân nhỏ bé, nhưng cảm giác đó nhanh chóng được thay thế bằng sự quyết tâm cao độ.

Anh đóng thùng xốp, mang theo khoảng 30kg là các loại nông sản nổi tiếng Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giám khảo quốc tế bất ngờ với thực đơn toàn đặc sản Việt

Đầu bếp Dũng cho biết, trước khi tham gia vòng chung kết, tất cả các thí sinh đều biết trước đề thi từ tháng 11/2025 để có thời gian luyện tập và sáng tạo. Họ phải sử dụng những nguyên liệu bắt buộc do ban tổ chức đề ra như cá bơn halibut loại 5-6kg, tuyến cật bê, chocolate, tôm sú Na Uy, dâu hay tỏi tây xứ Wales…

Từ các nguyên liệu này, thí sinh cần vận dụng sự am hiểu về ẩm thực và khả năng biến hóa linh hoạt, kết hợp với những thực phẩm của từng nước để chế biến ra các món ăn.

Khi nhận đề thi, anh cùng người cố vấn xây dựng thực đơn và điều chỉnh để vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ban tổ chức, lại giữ được bản sắc ẩm thực Việt. Anh thiết kế thực đơn mang tên "Tinh hoa Việt Nam" có 4 món gồm: Món khai vị, món cá, món bê và món tráng miệng.

Phần thi chung kết kéo dài liên tục trong 7 tiếng từ 6h30 tới 14h. Các thí sinh thi đấu liên tục và không có thời gian nghỉ ngơi.

Sau 5 tiếng đầu tiên, họ phải phục vụ món khai vị. Tiếp đó, 40 phút tiếp theo, các đội lần lượt trình bày món cá, món bê và món tráng miệng. Thời gian gấp gáp và áp lực khiến hai đầu bếp Việt biết họ không có cơ hội sửa sai. Mọi áp lực đều dồn lên từng phút trên đồng hồ.

Các thí sinh trải qua những giờ thi đấu căng thẳng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với thực đơn gồm 4 món, Dũng khéo léo kết hợp các nguyên liệu do ban tổ chức đề ra kết hợp với thực phẩm của Việt Nam để chinh phục thực khách.

Món khai vị lấy cảm hứng từ hình ảnh bánh xèo Nam Bộ.

Trong phần thi này, Dũng sử dụng xoài cát Hòa Lộc cùng tôm, rau thơm và các nguyên liệu Việt Nam kết hợp với các nguyên liệu bắt buộc do ban tổ chức cung cấp.

"Mục tiêu của tôi là đưa những nguyên liệu đặc trưng nhất của Việt Nam vào bài thi", anh nói.

Món thứ hai là món cá, tái hiện tinh thần ẩm thực miền Trung từ Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ. Từ cá bơn halibut, anh chế biến thành nhiều thành phần khác nhau như cá nấu chậm trong bơ theo kỹ thuật Pháp, canh cá thì là, chả giò cá vị sả chanh và bánh mì chả cá.

Món chính thứ 2 sử dụng bê, anh chế biến để lấy cảm hứng từ phở Việt Nam. Anh kết hợp cả 2 trường phái phở Bắc và phở Nam trong cùng một món ăn.

Khép lại thực đơn là món tráng miệng mang đậm hương vị Đồng bằng sông Cửu Long. Đầu bếp tiết lộ đã dùng bưởi Tân Triều, chanh dây Đồng Tháp, đường thốt nốt An Giang, xoài cát Hòa Lộc cùng nước cốt dừa Bến Tre để tạo nên hồn cốt.

Thực đơn 4 món với tên gọi “Tinh hoa Việt Nam” (Ảnh: Kiều Oanh Lê).

Dù đội Việt Nam chỉ có 2 người nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành bài thi đúng thời gian.

Ban giám khảo quốc tế đánh giá cao sự sáng tạo của đội Việt Nam, đặc biệt là món ăn lấy cảm hứng từ phở, có sự kết hợp hoàn hảo nguyên liệu địa phương với kỹ thuật chế biến phương Tây.

Kết quả chung cuộc công bố ngày 19/5 cho thấy, đội Việt Nam giành HCB. Đây cũng là lần đầu Việt Nam có đại diện góp mặt và giành giải thưởng tại cuộc thi danh giá về ẩm thực quốc tế.

Theo anh Dũng, khó khăn lớn nhất trong cuộc thi là việc tìm nguyên liệu. Tại vòng chung kết, các đội bắt buộc phải sử dụng cá bơn halibut.

Đây là loại cá cao cấp, đắt đỏ khoảng 2 triệu đồng/kg, chủ yếu sống ở vùng nước lạnh của Na Uy, Alaska (Mỹ), Canada... Ở Việt Nam, việc tìm kiếm loại cá halibut nặng 5-6kg là không có.

Đội Việt Nam giành HCB trong cuộc thi “Thử thách đầu bếp toàn cầu” năm nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ngoài cá bơn halibut, có những nguyên liệu cao cấp mà chúng tôi chưa từng được chạm tay", anh nói.

Trong quá trình luyện tập, Dũng phải sử dụng cá chim hoặc những loại cá có kết cấu thịt tương tự để thay thế. Chỉ tới sát ngày thi, Dũng mới dám mua một con cá tương đương để kiểm tra chất lượng thịt và hoàn thiện kỹ thuật chế biến.

Có những nguyên liệu cao cấp mà các đầu bếp Việt chưa từng được trải nghiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một nguyên liệu gây khó khác là tuyến cật bê. Dũng chỉ biết xem video qua mạng để tưởng tượng. Sau đó tới ngày thi đấu chính thức, Dũng nhớ lại lời chỉ dẫn của các tiền bối về nguyên liệu này có độ mềm tương tự não heo, để điều chỉnh trong cách chế biến thực tế.

Với kết quả giành HCB trong cuộc thi năm nay, đầu bếp 9X có những tiếc nuối nhưng tự hào vì đã giới thiệu được nông sản Việt tới bạn bè quốc tế.

"Điều khiến tôi ấn tượng và vui nhất là khuôn mặt của một thành viên trong ban giám khảo khi nếm thử món ăn sử dụng nguyên liệu Việt. Ông ấy đã sững lại vài giây, bày tỏ sự thích thú, hài lòng vì hương vị đặc biệt, tươi ngon", anh Dũng nói.