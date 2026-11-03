Từ chuyến đi Việt Nam đến quyết định thay đổi cuộc sống

Trong cuộc phỏng vấn chia sẻ mới đây, Natsumi Uga - cựu MC của đài TV Asashi - cho biết, chuyến đi tới Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong cô.

Với chuyến đi này, cô bắt gặp những hình ảnh đời thường của người Việt trên đường phố. Đó chỉ là những cảnh sinh hoạt bình dị nhưng cô ít thấy trong nhịp sống công việc dày đặc ở Nhật Bản.

Trong đó, khoảnh khắc những nhân viên cửa hàng ngủ thiếp trên ghế sofa vào giờ nghỉ trưa hay việc người dân trò chuyện vui vẻ giữa ban ngày khiến cô giật mình suy nghĩ.

Nữ MC người Nhật trong chuyến du lịch tới vịnh Hạ Long (Ảnh: Natsumi Uga).

"Có lẽ tôi phải tính tới việc sống chậm lại, thay đổi nhịp độ cuộc sống", cô nói.

Thời điểm đó, Uga vẫn là nữ MC của đài TV Asashi (Nhật Bản) nhưng chưa có ý định nghỉ việc. Lịch trình mỗi ngày của cô khá bận rộn. Có những ngày, cô phải lên chuyến bay sớm nhất tới Fukuoka để ghi hình ngoại cảnh, sau đó trở về trong ngày để kịp dẫn chương trình phát sóng trực tiếp vào buổi tối.

Tuy nhiên, sau chuyến đi Việt Nam, cô mong muốn được tự do lựa chọn công việc và thời gian làm việc.

Cô thừa nhận chuyến đi tới Việt Nam khiến cô thay đổi suy nghĩ về cuộc sống (Ảnh: Natsumi Uga).

Không lâu sau, cô quyết định rời đài, chuyển sang hoạt động với tư cách người dẫn chương trình tự do. Uga thừa nhận, quyết định này đã mở ra chặng đường mới trong cuộc đời cô.

Đi du lịch mỗi tháng để lấy năng lượng

Sau khi trở thành người dẫn chương trình tự do, Uga xây dựng nhịp sống xoay quanh việc du lịch. Trong vài năm qua, cô đã đặt chân tới 27 quốc gia và 13 điểm đến ở Nhật Bản.

Bí quyết của nữ MC là chủ động lên kế hoạch từ sớm. Lịch ghi hình các chương trình thường được xác định trước khoảng 2-3 tháng. Ngay khi biết lịch làm việc, cô sẽ đánh dấu những khoảng thời gian trống để dành cho các chuyến đi, sau đó lựa chọn điểm đến phù hợp với mùa đẹp nhất trong năm.

Hiện cô giữ nhịp sinh hoạt cơ bản đều đặn làm việc 3 tuần và nghỉ một tuần. Khi quá mệt mỏi và không đủ sức cho những hành trình dài, cô chọn các chuyến đi ngắn tới Hàn Quốc hoặc Đài Loan (Trung Quốc) để lấy lại năng lượng.

Nữ MC ví những chuyến đi ngắn này giống như việc “ra khơi”, giúp bản thân thoát khỏi nhịp sống thường ngày và tìm lại sự thư thái.

Khi chọn điểm đến, Uga cân nhắc ba yếu tố: Mùa du lịch đẹp nhất, mục đích chuyến đi và tâm trạng của bản thân. Với châu Âu, cô thường tránh tháng 7 và tháng 8 vì thời tiết nắng nóng, ưu tiên tháng 6 khi trời trong xanh nhưng chưa quá oi bức.

Trong những chuyến đi, trải nghiệm khiến Uga ấn tượng nhất là ngắm cực quang ở Yellowknife, Canada.

Cô gái chụp ảnh cùng đèn lồng Hội An (Ảnh: Natsumi Uga).

Theo kinh nghiệm của Uga, nếu lưu trú 3 đêm tại đây vào tháng 4, du khách có cơ hội nhìn thấy cực quang lên tới 99%. Thời điểm này, nhiệt độ thường xuống khoảng âm 5 độ C, vẫn lạnh nhưng không quá khắc nghiệt.

Uga thuê một căn Airbnb bên hồ, thưởng thức rượu vang và ngắm bầu trời đêm. Khi những dải sáng xanh bắt đầu chuyển động, cô bước ra mặt hồ đóng băng để quan sát rõ hơn.

Ánh sáng trên bầu trời lúc uốn lượn như một con rồng, khi lại lan ra thành những dải mềm mại giống tấm rèm. Màu xanh dần chuyển sang hồng và cam, tạo nên khung cảnh kỳ ảo.

“Khung cảnh ấy huyền bí đến mức gần như không thể diễn tả bằng lời”, cô nhớ lại.

Một chuyến đi khác để lại dấu ấn sâu đậm với Uga là hành trình tới vùng Tuscany, Italy. Thay vì lựa chọn cung đường quen thuộc qua Rome, Florence và Venice, cô thuê ô tô tự lái, khám phá vùng nông thôn Tuscany và nghỉ tại một khách sạn nằm trên đỉnh đồi.

Tại đây, du khách không được sử dụng mạng xã hội. Không gian yên tĩnh, không có cảnh mọi người liên tục tạo dáng chụp ảnh. Bên hồ bơi, âm thanh nổi bật nhất chỉ là tiếng gió.

Không phải chuyến đi nào của Uga cũng chỉ có những trải nghiệm thư thái. Trong một hành trình tới châu Phi, cô từng trải qua một số tình huống thót tim.

Sự cố xảy ra trong chuyến tham quan động vật hoang dã vào sáng sớm. Chiếc xe chở đoàn bất ngờ mắc kẹt trong bùn, trong khi điện thoại không có sóng và bộ đàm cũng không thể liên lạc.

Đáng lo hơn, trước đó không lâu, mọi người vừa phát hiện linh cẩu ở khu vực gần đó. Người lái xe cầm theo một chiếc đèn pin rồi đi vào bóng tối, để nhóm du khách ở lại trên xe trong khoảng 20 phút.

Tình cảnh này khiến đoàn khách có cảm giác như đang ở trong bộ phim nguy hiểm. May mắn, sau đó họ nhìn thấy ánh đèn xe từ xa. Một chiếc xe khác đã tới hỗ trợ kéo phương tiện mắc kẹt ra khỏi bùn.

Đến nay, cô gái Nhật Bản vẫn duy trì việc tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch. Cô cho rằng, du lịch không chỉ để ngắm cảnh hay thưởng thức món ăn, mà còn là cách giúp cô tìm kiếm những trải nghiệm mới và dành thời gian cho bản thân sau nhiều ngày làm việc bận rộn.