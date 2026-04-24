Khách Việt chụp ảnh, người Hàn đổ đến quán phở Tổng thống Hàn Quốc từng ăn

Ngày thứ tư trong chuyến công tác tại Hà Nội, ông Kim Demian - doanh nhân đến từ Seoul - bất ngờ nhận được cuộc gọi của đồng hương, rủ thưởng thức phở tại quán ăn trên phố Đinh Liệt.

Biết đây là địa điểm từng đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân đến ăn tối, nam doanh nhân đồng ý ngay. Từ khách sạn, cả nhóm nhanh chóng di chuyển vào khu vực phố cổ.

Ông Kim Demian (bên phải) cùng 2 người bạn thưởng thức phở bò chín tại quán sáng 24/4 (Ảnh: Quỳnh Anh).

Bước vào quán, ông Kim và 2 người bạn lựa chọn vị trí Tổng thống và Phu nhân từng ngồi rồi tranh thủ chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.

"Cảm giác thật đặc biệt khi được dùng bữa tại chiếc bàn Tổng thống và Phu nhân từng ngồi. Ở Hàn Quốc, tôi thỉnh thoảng ăn phở Việt nhưng phải đến Hà Nội, hương vị đó mới thực sự trọn vẹn", ông Kim Demian chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Gọi 3 bát phở chín, nhóm khách cho thêm tương ớt, vắt chanh rưới đều lên bề mặt tô phở còn bốc khói. Ngay từ những miếng đầu tiên, nhóm doanh nhân Hàn Quốc đều tấm tắc khen ngon, nở nụ cười thích thú.

Quán phở đông nghịt khách sau khi Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân tới ăn (Video: Thành Công - Quỳnh Anh).

Phở bò là số 1 trong lòng khách Hàn Quốc

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 24/4, nhiều khách Việt Nam và Hàn Quốc tìm đến quán phở ở số 40 Đinh Liệt ăn phở, sau khi đọc được thông tin Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân đến đây ăn tối.

Các bàn ăn trong quán liên tục kín chỗ buổi sáng 24/4 (Ảnh: Quỳnh Anh).

Ông Chang sống ở Việt Nam đã 13 năm cùng một người bạn lần đầu tiên đến ăn phở ở đây. Dù quen với ẩm thực Việt, ông vẫn háo hức như một thực khách mới, giới thiệu cho người bạn về hương vị đặc trưng của phở Hà Nội.

"Với tôi, phở bò là số 1, phở gà là số 2 về độ ngon. Nhiều năm sống ở Việt Nam, tôi nhận thấy, người Hàn Quốc rất thích món ăn này", ông Chang cho biết.

Trong khi đó, nhiều khách Việt cảm thấy tự hào vì món phở một lần nữa được nhắc đến nhiều lần trên truyền thông Hàn Quốc và quốc tế.

Anh Hoàng Long chụp ảnh khi ngồi tại bàn Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân từng ngồi (Ảnh Trần Thành Công).

Anh Hoàng Long (sống ở Hà Nội) mong muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi tại chiếc bàn mà vị nguyên thủ quốc gia của nước bạn từng dùng bữa.

Chọn được chỗ ngồi ưng ý, anh Hoàng Long cầm điện thoại chụp vài bức ảnh selfie, lưu lại khoảnh khắc đặc biệt để chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội.

Là khách quen của quán suốt nhiều năm, món anh yêu thích nhất vẫn là phở chín nạm. Bởi, phần thịt mềm xen lẫn những thớ gân dai nhẹ, tạo cảm giác sần sật khi thưởng thức. Miếng nạm được thái vừa phải, khi ăn vừa có độ ngậy, không bị khô, quyện cùng nước dùng ngọt thanh khiến hương vị càng thêm đậm đà.

"Tôi cảm thấy rất tự hào khi món phở Việt có thể chinh phục được thực khách nước ngoài. Ẩm thực giống như một cầu nối, giúp con người xích lại gần nhau hơn, tăng thêm sự thấu hiểu giữa các quốc gia", anh Hoàng Long chia sẻ.

Sang Việt Nam du lịch, khách Tây ăn phở mỗi ngày

Chọn ăn sáng tại quán phở số 40 Đinh Liệt, vợ chồng chị Johanna Selander (người Thụy Điển, gốc Việt) bất ngờ khi biết nơi đây từng đón nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc đến ăn tối.

Chị Johanna kể, tối 23/4, trong lúc dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, vợ chồng thấy Tổng thống Hàn Quốc cùng Phu nhân ghé thăm khu phố cổ. Chị không nghĩ hai vị thượng khách lựa chọn phở và cơm rang dưa bò cho bữa tối.

Vợ chồng chị và hai con gái đang có chuyến du lịch kéo dài 3 tuần tại Việt Nam. Trong những ngày qua, phở đã trở thành món ăn sáng quen thuộc của cả nhà.

Bát phở chín tương tự suất mà Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã thưởng thức (Ảnh: Trần Thành Công).

"Tại Thụy Điển, tôi từng ăn phở với giá khoảng 20 USD một tô (hơn 540.000 đồng) nhưng hương vị không thực sự ấn tượng. Ở Hà Nội, phở có giá rẻ hơn, nước dùng đậm đà, rất ngon miệng", chị chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Thiều Văn Mùi - chủ quán - cho biết, sau một đêm, anh vẫn nguyên cảm giác lâng lâng, xen lẫn niềm vui và sự tự hào khi được đón Tổng thống Lee Jae Myung cùng Phu nhân.

"Sáng 24/4, nhiều thực khách Việt Nam và Hàn Quốc tìm đến quán, không chỉ để thưởng thức phở mà còn muốn trải nghiệm cảm giác ngồi tại vị trí Tổng thống và Phu nhân từng dùng bữa. Một số người hỏi thăm quá trình chuẩn bị bữa tối cho hai vị khách quý", anh Mùi cho hay.

Anh Thiều Văn Mùi đặt ra nguyên tắc đeo khẩu trang khi chế biến món phở (Ảnh: Trần Thành Công).

Nhờ hiệu ứng từ thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, lượng khách đến quán có tăng hơn những ngày trước. Anh hy vọng thời gian tới việc kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển.

"Trong 3-5 ngày tới, chúng tôi sẽ in xong bức ảnh chụp chung cùng Tổng thống và Phu nhân để treo trên tường, lưu giữ kỷ niệm đẹp", anh bày tỏ.

Quán hoạt động từ 7h30 đến 23h mỗi ngày. Trung bình các ngày trong tuần, anh bán khoảng 300 bát phở, còn cuối tuần lên đến 350-400 bát. Giá mỗi bát phở chín khoảng 55.000 đồng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung ăn phở bò và cơm rang dưa bò tại quán phở của anh Mùi.

Cả đoàn gọi 17 bát phở và 2 suất cơm rang dưa bò. Toàn bộ nguyên liệu làm món ăn được giữ nguyên như thường ngày.

Đứng từ xa quan sát, chủ quán phở nhận thấy, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân cho nhiều chanh và ớt vào tô rồi cầm đũa, chậm rãi thưởng thức món phở. Trong quá trình ăn, hai vị khách nở nụ cười tươi, gật đầu khen ngon.