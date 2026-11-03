Những dấu hiệu báo trước

Trả lời phỏng vấn NBC Los Angeles, bà Sharon Lane, người có nhiều năm kinh nghiệm đi du thuyền, kể rằng bà từng đặt mục tiêu dành 15 năm tiếp theo của cuộc đời để sinh sống trên The Odyssey, con tàu thuộc sở hữu và vận hành của công ty Villa Vie Residences (Mỹ).

Để thực hiện kế hoạch này, cựu giáo viên đã bán phần lớn tài sản cá nhân và chuyển lên tàu sinh sống. Tuy nhiên, do gặp vấn đề sức khỏe, bà quyết định rời The Odyssey vào tháng 8, chỉ vài tháng trước khi con tàu gặp sự cố tại Campuchia.

Theo The New York Times, ngày 28/10, khoảng 200 hành khách còn lại trên tàu bất ngờ nhận được thông báo từ Villa Vie Residences, yêu cầu thu dọn hành lý và rời tàu trong vòng chưa đầy 24 giờ. Thời điểm đó, The Odyssey đang neo đậu tại cảng Sihanoukville, Campuchia.

Trong thông cáo phát đi sau đó, công ty cho biết quyết định tạm dừng hoạt động tại Campuchia xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có chi phí nhiên liệu tăng đột biến.

Bà Sharon Lane từng chi hơn 200.000 USD (khoảng hơn 5 tỷ đồng) để sở hữu một căn phòng trên du thuyền (Ảnh: NBC Los Angeles).

Nhìn lại quãng thời gian sinh sống trên The Odyssey, bà Lane cho biết những vấn đề của con tàu đã xuất hiện từ nhiều tháng trước khi hành khách buộc phải rời đi.

Một trong những điều khiến bà không hài lòng là việc cung cấp thức ăn cho hành khách. Theo lời kể của người phụ nữ 78 tuổi, có những ngày, sau bữa trưa, hành khách phải chờ đến gần 19h mới được phục vụ bữa ăn tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, nhà hàng chỉ bày bánh quy để mọi người dùng tạm.

"Họ để khoảng thời gian từ bữa trưa đến gần 19h mới phục vụ bữa tiếp theo. Họ chỉ mang bánh quy ra. Như vậy không đủ thức ăn. Họ còn tỏ ra khó chịu khi thấy mọi người lấy thức ăn dự trữ trong phòng. Nếu không cung cấp đủ đồ ăn, họ còn mong đợi điều gì?", bà Lane kể.

Bà cũng cho biết con tàu từng có những khoảng thời gian dài lênh đênh giữa biển mà không di chuyển đến bất kỳ điểm đến nào.

"Chúng tôi thực sự chỉ nổi giữa đại dương, không tiêu tốn nhiên liệu để di chuyển theo bất kỳ hướng nào", bà nhớ lại.

Theo bà Lane, công ty từng đề nghị hành khách đóng thêm tiền nhiên liệu trong thời gian con tàu hoạt động. Bà đã tự nguyện đóng thêm hàng trăm USD vì nghĩ đến những người bạn của bà đang sống trên tàu nhưng không đủ khả năng chi trả.

Bà Lane cho biết một số hành khách đã bán toàn bộ tài sản để chuyển lên tàu sinh sống, hiện chỉ còn nguồn thu nhập chủ yếu từ trợ cấp an sinh xã hội. Trước đó, họ cũng không có những công việc được trả lương cao để tích lũy tài chính. Vì vậy, việc phải đóng thêm các khoản chi phí phát sinh là gánh nặng không nhỏ.

Bà Lane còn cho biết những người bạn của mình không được cung cấp phiếu hỗ trợ lưu trú khách sạn tại Campuchia sau khi phải rời tàu.

Du thuyền The Odyssey từng được quảng bá là nơi nghỉ hưu lý tưởng trên biển (Ảnh: Villa Vie Residences).

Khép lại giấc mơ nghỉ hưu trên biển

Theo NBC Los Angeles, bà Lane từng chi hơn 200.000 USD (khoảng hơn 5 tỷ đồng) để sở hữu căn phòng trên The Odyssey. Hiện tại, người phụ nữ sống trong một căn hộ có nội thất khá đơn giản tại quận Orange, bang California (Mỹ).

Sau trải nghiệm không như mong đợi, bà khẳng định không có ý định tiếp tục sinh sống trên bất kỳ con tàu du lịch nào.

"Tôi sẽ không làm điều đó nữa", bà chia sẻ.

Ban đầu, The Odyssey được quảng bá như một lựa chọn nghỉ hưu khác biệt, mang đến cho hành khách cơ hội sống và đi vòng quanh thế giới trên biển. Chi phí cho một cặp đôi lên tới 319.998 USD (khoảng 8,2 tỷ đồng).

Con tàu thuộc sở hữu của Villa Vie Residences, có trụ sở tại bang Florida (Mỹ), khởi hành từ Belfast (Bắc Ireland) vào tháng 10/2024. Hành trình thu hút hơn 200 hành khách, phần lớn là người Mỹ đã nghỉ hưu hoặc làm việc từ xa.

Trên tàu, hành khách được tận hưởng nhiều tiện ích như hồ bơi, sân chơi pickleball, nhà hát, quầy bar và phòng tập thể dục. Ngoài ra, họ còn có cơ hội ghé thăm nhiều cảng biển trong hành trình vòng quanh thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch này bất ngờ đổ vỡ khi công ty thông báo gặp khó khăn tài chính do giá nhiên liệu tăng cao. Theo thông tin được công bố, chi phí nhiên liệu hàng tháng tính trên mỗi cabin đã tăng từ 1.800 USD lên tới 8.000 USD (khoảng 46-206 triệu đồng) tại một số khu vực ở châu Á. Mức tăng này khiến hoạt động của công ty chịu áp lực tài chính lớn.

Theo lời kể của một số hành khách, họ chỉ có khoảng 7 giờ để thu dọn đồ đạc và rời tàu. Sau đó, mọi người được đưa bằng xe buýt đến thành phố cảng Sihanoukville của Campuchia.

"Mọi người đều bàng hoàng, tê liệt, khóc lóc. Họ không thể tin vào những gì đang xảy ra", một hành khách trên tàu chia sẻ.

Nhiều hành khách bày tỏ sự thất vọng và tức giận vì công ty không cung cấp khoản hỗ trợ tài chính nào, thậm chí không đưa ra danh sách khách sạn tại Campuchia để họ tìm nơi lưu trú. Một số người phải tự bỏ tiền túi thuê chỗ ở tạm thời.

Con tàu có nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng tập thể dục và nhà hát phục vụ hành khách (Ảnh: Villa Vie Residences).

Về phía Villa Vie Residences, công ty cho biết kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu, trong đó có việc giảm tốc độ di chuyển và kéo dài thời gian neo đậu tại các cảng.

Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn không đủ bù đắp mức tăng bất thường của chi phí nhiên liệu. Công ty thừa nhận không thể tiếp tục gánh khoản lỗ phát sinh từ hoạt động vận hành, đồng thời cho rằng việc chuyển toàn bộ phần chi phí tăng thêm sang hành khách không phải giải pháp khả thi.

Villa Vie Residences cho biết đang tập trung hỗ trợ hành khách, thủy thủ đoàn và nhân viên trong quá trình tái cơ cấu, huy động thêm vốn. Công ty dự kiến triển khai kế hoạch này trong vòng 60 ngày, song thừa nhận chưa thể bảo đảm kết quả cuối cùng.