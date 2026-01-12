Đâm vào tàu cá, tàu cao tốc Thái Lan bị lật úp, du khách rơi xuống biển

Theo nhà chức trách, tàu cao tốc Korawich Marine 888 chở 52 du khách và 3 thuyền viên đâm trực diện vào một tàu cá khi đang di chuyển trên vùng biển Andaman vào sáng 11/1.

Cú va chạm mạnh khiến phần mũi tàu cao tốc bị phá hủy. Con tàu lật úp và nhanh chóng chìm xuống nước. Trong khi đó, toàn bộ hành khách và thuyền viên đều rơi xuống biển.

Tai nạn khiến một người thiệt mạng, 22 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ được huy động khẩn cấp ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mail).

Thông tin ban đầu cho thấy, nữ du khách người Nga có tên Elizaveta S. (18 tuổi) đã tử vong dù được các nhân viên y tế nỗ lực cấp cứu.

Ông Yegor Ivanov, Tổng Lãnh sự Nga tại Phuket, đã xác nhận thông tin trên.

"Tổng Lãnh sự quán đã nhận được thông tin về việc một công dân Nga thiệt mạng khi tới Thái Lan du lịch. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra xung quanh vụ việc này", ông cho biết.

Các nhân chứng cũng kể lại cảnh tượng hỗn loạn khi nhiều hành khách la hét, hoảng loạn tìm người thân. Trong khi đó, một số du khách khác nổi trên mặt nước.

“Mọi người hét lên và bám chặt lấy nhau. Một số người kéo người thân của mình lên khỏi mặt nước", một nhân chứng cho biết.

Đâm vào tàu cá, tàu cao tốc bị lật úp khiến toàn bộ du khách rơi xuống biển (Nguồn video: News).

Phần mũi của tàu cao tốc bị vỡ nát do cú va chạm mạnh, khiến con tàu bị lật và chìm xuống biển Andaman.

Theo giới chức Thái Lan và truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra gần đảo Koh Gai, cách không xa quần đảo Phi Phi trên vùng biển giữa Phuket và Krabi.

Các báo cáo cho biết, toàn bộ những người trên tàu du lịch gặp nạn được vớt lên khỏi mặt nước nhanh chóng và đưa vào bờ an toàn.

Trong số ít nhất 22 người bị thương có 19 du khách nước ngoài và 3 thuyền viên người Thái Lan. Những người bị thương còn lại được các nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ và chuyển tới các bệnh viện ở Phuket để tiếp tục theo dõi.

Thông tin ban đầu cho thấy nhiều hành khách trên tàu mang quốc tịch Nga.

Lực lượng cứu hộ cùng các tàu thuyền hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Nhà chức trách Thái Lan cho biết tàu cá mang tên Pichai Samut 1 không bị hư hại, trong khi tàu cao tốc bị phá hủy nghiêm trọng về kết cấu. Không ghi nhận hiện tượng tràn dầu hay thiệt hại môi trường.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra, bao gồm các yếu tố như tốc độ di chuyển, tầm nhìn và quy trình điều hướng tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Khách Nga là một trong những nhóm khách tới Thái Lan du lịch có dấu hiệu gia tăng (Ảnh: CNN).

Truyền thông Thái Lan cho biết, bờ biển Andaman ở miền Nam Thái Lan là một trong những khu vực có hoạt động du lịch đường biển nhộn nhịp nhất nước này, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch mùa đông. Khu vực này mỗi ngày chứng kiến hàng chục tàu cao tốc hoạt động giữa Phuket, Krabi và quần đảo Phi Phi.

Dù vụ va chạm xảy ra trên vùng biển thuộc tỉnh Krabi, các đơn vị cứu hộ và y tế tại Phuket được huy động do vị trí gần hiện trường và năng lực ứng cứu.

Danh tính và quốc tịch đầy đủ của các hành khách vẫn chưa được công bố chính thức.

Thời gian qua, lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan có xu hướng giảm, nhưng ngành du lịch nước này vẫn phục hồi nhờ sự bù đắp của thị trường khách Nga tiềm năng.

Theo Bangkok Post, kể từ tháng 10/2025, lượng du khách Nga đến Thái Lan tăng đột biến.

Ông Thanet Supornsahasrangsi, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Chonburi cho biết, mùa đông là khoảng thời gian yêu thích của khách du lịch Nga. Họ thường chọn các bãi biển nhiệt đới để trốn thời tiết giá lạnh ở quê hương thời điểm cuối năm.

Cũng theo vị này, khách Nga có thói quen chọn khách sạn 4-5 sao cạnh bờ biển ở Pattaya.

Chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Chonburi nhận định, khách Nga là một trong bốn thị trường chính của các nhà khai thác du lịch ở Pattaya, cùng với du khách đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam.