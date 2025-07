Đi trước 10 tiếng đồng hồ để “xí” chỗ đẹp xem chung kết pháo hoa

Ghi nhận từ hơn 10h ngày 12/7, khu vực bờ đông sông Hàn đã trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm người dân và du khách tập trung về đây để giữ chỗ ngồi đẹp, sẵn sàng cho đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025).

Mặc dù đến 20h chương trình pháo hoa mới chính thức bắt đầu, nhưng dọc tuyến vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, sát mép sông đều được người dân “xí chỗ” bằng chiếu, bạt, thảm, áo mưa hoặc các vật dụng sẵn có.

Ngay từ 10h ngày 12/7, nhiều người dân đã tập trung bên bờ sông Hàn để "xí" chỗ đẹp xem pháo hoa (Ảnh: Bảo Trâm).

Những chiếc ô lớn đủ màu sắc được dựng lên để che nắng. Một số người mang theo ghế xếp, thức ăn, nước uống để chuẩn bị kỹ càng cho một buổi tối dài.

Dù nắng gắt, oi bức, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong nhiều giờ liền để có được vị trí lý tưởng, nơi có thể nhìn trực diện về phía sân khấu chính và trận địa pháo hoa được bố trí giữa sông.

Đến 12h, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra, tránh tình trạng lợi dụng để kinh doanh vị trí ngồi.

So với các đêm thi trước, số lượng người đến từ sớm đông hơn đáng kể. Các điểm ven sông gần cầu quay sông Hàn, cầu Rồng hay khu vực đối diện khán đài chính đều kín chỗ từ rất sớm, tạo nên một khung cảnh đông đúc kéo dài suốt tuyến bờ đông.

Chung kết DIFF 2025 là màn tranh tài được mong chờ nhất trong suốt hơn một tháng diễn ra lễ hội, với sự góp mặt của đội chủ nhà Việt Nam và đội Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam lọt vào vòng chung kết sau nhiều mùa giải.

Người dân “xí chỗ” bằng chiếu, bạt, thảm, áo mưa hoặc các vật dụng sẵn có (Ảnh: Bảo Trâm).

Theo thông tin từ ban tổ chức, lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đêm chung kết DIFF 2025 đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của khách quốc tế (tăng tới 81%) và khách nội địa tăng 18% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố hầu như đã kín phòng với công suất gần 100%. Các khách sạn khu vực xa trung tâm đều dự kiến khả quan sẽ kín phòng với khách đến trong ngày 12/7.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang chứng kiến lượt khách tấp nập với tổng chuyến bay nội địa và quốc tế vượt kỷ lục của năm 2024. Sân bay đã đón 171 chuyến trong ngày 11/7, tăng 14% so với tần suất trung bình.

Bảo Trâm