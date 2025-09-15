Cụ ông 102 tuổi và con gái 70 tuổi leo đỉnh núi Phú Sĩ cao hơn 3.700m

Ở tuổi 102, ông Kokichi Akuzawa đã trở thành người cao tuổi nhất đặt chân lên đỉnh núi Phú Sĩ, dù ông suýt nữa đã bỏ cuộc giữa đường. Đây là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, có độ cao 3.776m.

Ông Akuzawa leo núi cùng con gái Motoe (70 tuổi), cháu gái, chồng của cháu gái và 4 người bạn trong câu lạc bộ leo núi. Cả nhóm đã cắm trại 2 đêm trước khi leo lên đỉnh Phú Sĩ vào ngày 5/8. Thành tích của ông đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Ông Akuzawa chinh phục núi Phú Sĩ ở tuổi 102 (Ảnh: The Guardian).

Chuyến đi này không phải là lần đầu tiên ông Akuzawa phá kỷ lục leo núi Phú Sĩ. Năm 96 tuổi, ông lần đầu tiên trở thành người cao tuổi nhất leo lên ngọn núi nổi tiếng nhất đất nước. Trong những năm sau đó, ông đã vượt qua các vấn đề về tim, bệnh zona và những vết khâu do ngã khi leo núi.

"Tôi rất ấn tượng vì mình leo núi giỏi đến vậy", ông chia sẻ với sự giúp đỡ của con gái Yukiko. Con gái liên tục nói to vào tai ông vì ông bị lãng tai. Ông Akuzawa cũng nhắn nhủ đến mọi người rằng hãy leo núi khi bạn vẫn còn có thể.

Ông Akuzawa 102 tuổi (nón xanh) cùng những người thân đi leo núi (Ảnh: The Guardian).

Akuzawa từng làm kỹ sư thiết kế động cơ, sau đó chuyển sang nghề thụ tinh nhân tạo cho gia súc - công việc ông gắn bó cho đến năm 85 tuổi. Ông sống tại ngôi nhà ở Maebashi, cách Tokyo khoảng 241km về phía Tây Bắc.

Buổi sáng, Akuzawa thường dành thời gian làm tình nguyện tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi và dạy vẽ trong xưởng vẽ tại nhà. Ngôi nhà của ông treo đầy những bức tranh do ông tự vẽ. Ông cho biết, leo núi và hội họa đều đòi hỏi thời gian và sự tận tâm, nhưng cả hai đều mang lại sự bình yên.

Ông Akuzawa và con gái (Ảnh: The Guardian).

Con gái mong ông sẽ vẽ cảnh Phú Sĩ lúc bình minh để bổ sung vào bộ sưu tập tranh núi non đang treo khắp phòng khách của căn nhà.

Trước chuyến leo núi Phú Sĩ, ông Akuzawa đã tập luyện suốt 3 tháng. Mỗi ngày, ông dậy từ 5h để đi bộ một giờ và gần như mỗi tuần đều leo một ngọn núi quanh tỉnh Nagano (miền Trung Nhật Bản).

Nhớ lại lý do gắn bó với môn leo núi suốt 88 năm qua, ông chia sẻ: "Cảm giác chinh phục đỉnh núi rất tuyệt vời, nhưng chính con người nơi đó mới giữ chân tôi quay lại".

Ông nhiều lần nhắc lại bản thân rất thích leo núi và cho biết trong những hành trình leo núi rất dễ kết bạn.

"Dù bạn có thích hay không, bạn vẫn có thể tận hưởng niềm vui trên núi. Trí thông minh chẳng quan trọng ở đó. Ai cũng bình đẳng, cùng nhau tiến lên", ông kể.

Nếu trước đây ông Akuzawa thích leo một mình, thì nay khi sức khỏe yếu đi, ông cần nhiều sự hỗ trợ của người khác. Chuyến leo núi Phú Sĩ vừa qua là một thử thách mà ông vượt qua được nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Akuzawa nói, Phú Sĩ không phải ngọn núi khó leo, song hành trình lần này của ông lại vất vả hơn hành trình 6 năm trước. Ông nhận thấy sức khỏe của bản thân yếu ớt, tốc độ cũng trở nên chậm chạm và không còn sức bền.

Ông được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người lớn tuổi nhất từng lên đến đỉnh núi Phú Sĩ (Ảnh: The Guardian).

"Tôi đã rất muốn bỏ cuộc khi đi được nửa đường, lên tới đỉnh thật sự rất khó, nhưng bạn bè đã động viên tôi và cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi vượt qua được là nhờ có rất nhiều người ủng hộ.

Tôi rất muốn leo núi mãi mãi, nhưng có lẽ giờ thì không thể nữa rồi. Giờ tôi chỉ đủ sức leo núi Akagi (một ngọn núi cao khoảng 1.828m). Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi muốn vẽ vài khung cảnh trên đỉnh Phú Sĩ - nơi để lại cho tôi kỷ niệm đặc biệt, nhưng đây có lẽ là lần cuối tôi đặt chân tới đỉnh của ngọn núi này rồi", ông Akuzawa tâm sự.