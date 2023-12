Khai mạc Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng 2023 ở Hà Nội

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế du lịch được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển du lịch Cao Bằng theo hướng hiệu quả, bền vững.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, với chủ đề "Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên", ngày hội là dịp để địa phương đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế các sản phẩm du lịch mới.

Ngoài ra, sự kiện đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống đặc sắc và phát triển du lịch Cao Bằng.

Sự kiện là dịp để Cao Bằng giới thiệu quảng bá các nét đẹp văn hóa truyền thống, thúc đẩy xúc tiến phát triển kinh tế, du lịch (Ảnh: Văn Tiệp).

Cao Bằng là vùng đất cổ, có bề dày truyền thống lịch sử gắn với thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vùng đất này còn chứa đựng các di sản địa chất, địa mạo cổ sinh với hơn 143 điểm di sản địa chất độc đáo; được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng, phong phú, cảnh sắc thiên nhiên còn đậm nét hoang sơ, có giá trị du lịch cao, nổi bật như: thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Mắt thần Núi, quần thể hồ Thăng Hen, Khu bảo tồn loài vượn Cao Vít, Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có hơn 200 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó 101 di tích đã được xếp hạng các cấp (3 di tích Quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia, 72 di tích cấp tỉnh); 2 Bảo vật quốc gia; hơn 2.000 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo, trong đó có 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đặc biệt Di sản thực hành then Tày, Nùng, Thái Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trong đó có di sản Nghi lễ Then Tày tỉnh Cao Bằng.

Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng năm 2023 diễn ra tại nhiều khu vực thuộc không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với các hoạt động tôn vinh, quảng bá sắc màu văn hóa của tỉnh như: Chương trình khai mạc Ngày hội Du lịch non nước Cao Bằng; xúc tiến điểm đến "Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên"; chuỗi hoạt động trưng bày, trình diễn thời trang bộ sưu tập Non nước Cao Bằng; trình diễn trích đoạn Lễ hội truyền thống, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; trình diễn trang phục dân tộc; biểu diễn nghệ thuật dân gian Cao Bằng; trình diễn, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống; trưng bày ấn phẩm, sản phẩm du lịch của các địa phương trong tỉnh; chế biến, trưng bày các sản phẩm ẩm thực Cao Bằng; tổ chức quầy sách "Tìm hiểu non nước Cao Bằng"; tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian (lày cỏ, khiêu vũ thể thao...).

Ngày hội bố trí thành 3 khu vực: Không gian kích cầu du lịch, không gian trưng bày triển lãm và không gian ẩm thực.

Các gian hàng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm được thiết kế dựa trên những biểu tượng văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh; điểm nhấn là khu vực check-in cho du khách khi đến tham quan.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra hoạt động triển lãm ảnh với trên 100 bức ảnh giới thiệu về địa danh du lịch, văn hóa các dân tộc Cao Bằng; các di sản, địa chất, địa mạo trong vùng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng...