Ông chủ Trung Quốc có sở thích phát tiền, thưởng hậu hĩnh cho nhân viên

Sinh năm 1965 tại một vùng đất nghèo ở Trường Viên, tỉnh Hà Nam, ông Thôi từng kể lại tuổi thơ phải ăn khoai chống đói. Năm 14 tuổi, ông phải đi vay vài chục nhân dân tệ để tới Đại Đồng (tỉnh Sơn Tây) mưu sinh.

Những năm tháng lăn lộn với cuộc sống, ông trải qua nhiều ngành nghề, từ bán kính tới làm ở hầm mỏ. Điều đó khiến ông hiểu sự vất vả của người lao động.

Ông Thôi những ngày đầu khởi nghiệp (Ảnh: Xin Wen).

Năm 1987, ông Thôi khởi nghiệp bằng công ty sản xuất hóa chất chống ăn mòn rồi chuyển sang ngành sản xuất cần cẩu từ năm 2002.

Năm 2009, khi giá thép trên thị trường tăng cao, ông đi ngược với số đông, chủ động giảm giá sản phẩm để đẩy hàng, thu hết tiền vốn. Chỉ 3 tuần sau đó, giá thép bỗng lao dốc nhưng nhờ nước cờ cao tay, công ty của ông Thôi bình yên vượt sóng lớn.

Từ nhiều năm nay, ông duy trì thói quen phát tiền thưởng hậu hĩnh cho nhân viên (Ảnh: Xin Wen).

Trong 22 năm kinh doanh, ông duy trì chính sách kinh doanh không huy động vốn. Đến năm 2024, doanh nghiệp cần trục của ông đạt doanh thu hàng chục tỷ nhân dân tệ, xuất khẩu tới 122 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là chính sách đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên.

Nắm giữ 98,88% cổ phần, ông Thôi thường xuyên phân phối lợi nhuận cho nhân viên. Năm 2024, công ty cần trục thu về 260 triệu tệ, ông dành 170 triệu tệ làm tiền thưởng cho nhân viên. Trong đó, 61 triệu tệ là tiền mặt, thưởng tại chỗ cho nhân viên ngay trong tiệc tất niên.

"Khi doanh nghiệp coi nhân viên là người thân, khiến họ cảm thấy công ty là nhà, hiệu suất lao động tự tăng gấp nhiều lần", ông Thôi lý giải về triết lý sống của mình.

Chân dung vị chủ tịch được mệnh danh “ông chủ thích phát tiền nhất Trung Quốc” (Ảnh: Sina).

Không chỉ dừng ở đó, ông còn mở rộng sự quan tâm tới gia đình nhân viên. Suốt 12 năm liền, công ty hoàn trả toàn bộ chi phí du lịch cho cha mẹ nhân viên, đưa văn hóa hiếu đạo vào quản trị doanh nghiệp.

Công ty sở hữu nhiều dàn xe sang như Rolls-Royce, Bentley, Maybach. Các nhân viên khi cưới hỏi cần có xe hoa để đón dâu đều có thể liên hệ để mượn miễn phí.

"Chủ tịch xem chúng tôi như người nhà khiến mọi người đều kính trọng ông như bậc cha chú. Chính sự gắn kết hai chiều này trở thành bí quyết tạo nên sức mạnh đoàn kết nội bộ", một nhân viên gắn bó 10 năm với công ty khẳng định.

Trong bữa tiệc tất niên của công ty diễn ra vào giữa tháng 2, lợi nhuận công ty đạt 270 triệu tệ, vị chủ tịch này thông báo sẽ thưởng Tết cho nhân viên 180 triệu tệ.

Bữa tiệc được tổ chức trang trọng, quy mô ấn tượng gồm 700 bàn tiệc nhằm chiêu đãi toàn bộ nhân viên cùng người nhà của họ. Hàng chục triệu tệ tiền mặt cũng được thưởng nóng luôn tại chỗ.

Bữa tiệc tất niên phát tiền thưởng cho nhân viên hồi giữa tháng 2 (Ảnh: Sina).

Việc liên tục thưởng tiền mặt cho nhân viên khiến chủ tịch Thôi được đặt danh xưng "ông chủ thích phát tiền nhất Trung Quốc".

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông mới đây, ông Thôi lần đầu lên tiếng về danh xưng này.

"Không phải tôi thích phát tiền, nhưng chúng ta đều biết người trẻ đang có nhiều gánh nặng để mua xe, mua nhà. Là người đứng đầu công ty, tôi cho rằng có thể giúp họ được phần nào, tốt phần đó", ông chia sẻ.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết) cũng là ngày làm việc đầu tiên của công ty. Trong 2 tiếng đầu mở cửa, đơn vị này đã ký được tổng số đơn hàng hơn 100 triệu tệ.

Để tri ân khách hàng, ông Thôi có truyền thống mừng tuổi mỗi đơn hàng 400 tệ (1,5 triệu đồng) ngay vào ngày đầu năm mới với ý nghĩa "tứ quý phát tài, tứ quý bình an".