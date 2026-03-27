Những người thắng triệu USD, đổi đời nhờ chơi... "Ai là triệu phú?"

Ra mắt lần đầu năm 1998 tại Anh, Who wants to be a millionaire? (Ai là triệu phú?) nhanh chóng trở thành một trong những gameshow trí tuệ thành công nhất toàn cầu, với hàng trăm phiên bản tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, việc chạm tay vào câu hỏi cuối cùng và giành giải thưởng cao nhất luôn là điều cực kỳ hiếm hoi.

Theo tổng hợp từ trang dữ liệu về chương trình, trong hơn hai thập kỷ phát sóng, toàn thế giới mới ghi nhận hơn 260 người chiến thắng giải cao nhất - một con số rất nhỏ so với hàng triệu thí sinh từng tham gia.

Người đầu tiên đi vào lịch sử

John Carpenter được xem là người mở ra một cột mốc lịch sử cho toàn bộ hệ thống chương trình trên thế giới. Năm 1999, trong phiên bản Mỹ phát sóng trên ABC, anh trở thành người đầu tiên trả lời đúng toàn bộ 15 câu hỏi và giành giải thưởng 1 triệu USD, điều mà trước đó chưa ai làm được.

John Carpenter trở thành người đầu tiên chiến thắng chương trình (Ảnh: Getty Images).

Thời điểm tham gia, Carpenter chỉ là một nhân viên thu thuế bình thường tại Mỹ, không phải người nổi tiếng hay học giả xuất chúng. Tuy nhiên, anh nhanh chóng gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh, tự tin và gần như không cần sử dụng quyền trợ giúp trong suốt hành trình.

Carpenter đã giữ lại quyền “gọi điện cho người thân” đến tận câu hỏi cuối cùng, một chiến lược hiếm thấy ở thời điểm đó.

Pha gọi điện người thân đi vào lịch sử "Ai là triệu phú?" (Video: ABC).

Khoảnh khắc làm nên huyền thoại diễn ra ở câu hỏi 1 triệu USD. Khi được trao quyền sử dụng “phao cứu trợ”, Carpenter đã gọi điện cho cha mình. Nhưng thay vì nhờ trợ giúp, anh bình tĩnh nói: “Con không cần giúp đâu, con chỉ gọi để nói rằng con sắp thắng 1 triệu USD”. Ngay sau đó, anh đưa ra đáp án chính xác và trở thành triệu phú đầu tiên của phiên bản Mỹ.

Theo The New York Times, tình huống này ngay lập tức trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử truyền hình, được phát lại nhiều lần trên các chương trình tổng hợp cho đến tận bây giờ.

Kỷ lục “khó phá” về tiền thưởng

Không phải ai thắng cũng chỉ dừng ở mức 1 triệu. Một số phiên bản đặc biệt đã tạo ra những kỷ lục về tiền thưởng cực lớn.

Nổi bật nhất phải kể đến Kevin Olmstead, người chơi đã lập kỷ lục chưa từng có khi giành tới 2,18 triệu USD nhờ cơ chế jackpot tích lũy đặc biệt của phiên bản Mỹ, tức tiền thưởng sẽ tăng dần nếu trước đó chưa có người trả lời đúng câu hỏi cuối cùng.

Kevin Olmstead (phải) chiến thắng giải thưởng 2,18 triệu USD nhờ cơ chế tích lũy (Ảnh: Getty Images).

Điểm đáng nói là Olmstead không phải trả lời nhiều câu hỏi hơn người chơi bình thường, mà vẫn theo cấu trúc 15 câu hỏi tiêu chuẩn. Tuy nhiên, áp lực tâm lý lại lớn hơn rất nhiều vì giá trị mỗi câu trả lời lúc này mang ý nghĩa “đổi đời” ở quy mô lớn hơn gấp đôi.

Theo các trang dữ liệu về chương trình, đây vẫn được xem là mức tiền thưởng cao nhất trong lịch sử toàn cầu của Ai là triệu phú?, một cột mốc mà đến nay chưa có người chơi nào vượt qua.

Ngoài ra, chiến thắng này cũng khiến nhà đài Mỹ phải xem xét lại mô hình jackpot, bởi mức thưởng quá lớn khiến chương trình khó duy trì lâu dài nếu tiếp tục áp dụng cơ chế tích lũy.

Ngoài ra, Who wants to be a super millionaire? (Ai là siêu triệu phú?) được xem là “bản nâng cấp” của Ai là triệu phú? với mức thưởng tối đa 10 triệu USD - kỷ lục gameshow thời điểm đó. Chương trình phát sóng năm 2004 giữ cấu trúc 15 câu hỏi nhưng tăng mạnh độ khó ở chặng cuối, đồng thời bổ sung các quyền trợ giúp mới như Three wise men (hỏi cùng lúc ba chuyên gia).

Tuy nhiên, không có người chơi nào chạm tới mốc 10 triệu USD. Người tiến xa nhất là Kevin Smith, dừng lại với 2,5 triệu USD. Theo The New York Times, mức thưởng quá cao và câu hỏi cuối quá khó khiến chương trình chịu áp lực lớn và nhanh chóng dừng sản xuất.

“Triệu phú khu ổ chuột” ngoài đời thực

Sushil Kumar là một trong những trường hợp gây chú ý nhất. Anh giành giải thưởng lớn tại phiên bản Ấn Độ dù xuất thân nghèo khó, được truyền thông quốc tế gọi là “Slumdog Millionaire” (tựa phim Triệu phú khu ổ chuột) ngoài đời thực.

Trước khi tham gia chương trình năm 2011, Kumar chỉ là một nhân viên vận hành máy tính tại một văn phòng chính quyền địa phương ở bang Bihar, một trong những khu vực nghèo nhất Ấn Độ.

Chiến thắng của Sushil Kumar thành hình mẫu cho hàng triệu thanh niên Ấn Độ muốn thoát cảnh nghèo (Ảnh: AP).

Mức thu nhập của anh khi đó chỉ khoảng 6.000 rupee/tháng (chưa đến 2 triệu đồng), cuộc sống khá chật vật, phải sống cùng gia đình trong điều kiện thiếu thốn.

Bước ngoặt xảy ra khi Kumar trở thành thí sinh và xuất sắc trả lời đúng toàn bộ câu hỏi để giành giải thưởng cao nhất là 5 crore rupee (khoảng 1 triệu USD).

Chiến thắng này ngay lập tức gây chấn động truyền thông Ấn Độ, bởi hiếm có người xuất thân nghèo khó nào đạt được số tiền lớn như vậy chỉ trong một đêm.

Tuy nhiên, cuộc sống sau chiến thắng của anh không hoàn toàn “màu hồng”. Theo The Indian Express, Kumar từng chia sẻ rằng việc đột ngột sở hữu số tiền lớn khiến anh rơi vào áp lực tâm lý, gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính và thích nghi với sự nổi tiếng. Anh đã thử đầu tư kinh doanh, làm từ thiện, thậm chí theo đuổi nghề giáo, nhưng cũng trải qua không ít thất bại.

Dù vậy, chiến thắng của Kumar vẫn là biểu tượng truyền cảm hứng tại quốc gia đông dân này.

92 tuổi vẫn thắng lớn

Bà Lis Gudbrand được xem là một trong những nhân vật đặc biệt nhất khi giành chiến thắng ở tuổi 92, trở thành người cao tuổi nhất từng chinh phục giải thưởng cao nhất trong toàn bộ hệ thống chương trình trên thế giới.

Bà đến từ Đan Mạch và tham gia phiên bản địa phương của chương trình trong một tập đặc biệt theo hình thức chơi theo cặp.

Bà Lis Gudbrand chiến thắng chương trình khi đã 92 tuổi (Ảnh: Who Wants To Be A Millionaire Wiki).

Trong chương trình, bà Lis Gudbrand thi cùng cháu trai, thể hiện khả năng ghi nhớ tốt, sự điềm tĩnh và tư duy rõ ràng, đặc biệt ở những câu hỏi liên quan đến lịch sử và văn hóa - lĩnh vực mà bà có nhiều trải nghiệm thực tế qua gần một thế kỷ sống.

Sự kết hợp giữa bà và cháu trai cũng tạo nên một hình ảnh đầy cảm xúc khi một bên là kinh nghiệm sống dày dặn, một bên là kiến thức hiện đại và phản xạ nhanh, giúp họ bổ trợ lẫn nhau trong suốt hành trình. Theo BBC, những tập phát sóng có yếu tố gia đình như vậy thường thu hút lượng lớn khán giả bởi tính nhân văn và gần gũi.

Chiến thắng của bà Lis Gudbrand nhanh chóng lan rộng trên truyền thông châu Âu trong bối cảnh nhiều người lớn tuổi thường bị xem là khó thích nghi với các trò chơi trí tuệ hiện đại.

Chiến thắng trở thành vụ “gian lận thế kỷ”

Charles Ingram là nhân vật gắn với một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Who Wants to Be a Millionaire?, thường được truyền thông gọi là vụ “gian lận thế kỷ” của gameshow này.

Năm 2001, Ingram - một cựu thiếu tá quân đội Anh - tham gia phiên bản Anh của chương trình và gây bất ngờ khi liên tục vượt qua các câu hỏi khó để tiến tới giải thưởng cao nhất 1 triệu bảng Anh. Ban đầu, chiến thắng của ông được phát sóng như một kỳ tích trí tuệ, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà sản xuất chương trình đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình ghi hình. Theo BBC, họ nhận thấy Ingram thường tỏ ra do dự, đọc to các đáp án, rồi chỉ “chốt” khi có những tiếng ho bất thường vang lên từ khán phòng.

Charles Ingram bị cho là đã gian lận trong chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Cuộc điều tra sau đó xác định, Ingram đã cấu kết với một người chơi khác và một khán giả trong trường quay, sử dụng tiếng ho như tín hiệu để gợi ý đáp án đúng. Vụ việc nhanh chóng bị đưa ra tòa và trở thành tâm điểm của truyền thông Anh trong thời gian dài.

Theo The Guardian, năm 2003, Charles Ingram cùng vợ và đồng phạm bị kết tội gian lận. Ông bị tước toàn bộ tiền thưởng, đồng thời phải chịu án phạt tiền và mất uy tín nghiêm trọng.

Dù vậy, Ingram luôn phủ nhận cáo buộc, cho rằng mình vô tội và không hề nhận tín hiệu gian lận. Vụ việc gây tranh cãi kéo dài nhiều năm, thậm chí được dựng lại trong các bộ phim tài liệu và phim truyền hình, làm dấy lên nhiều góc nhìn trái chiều về tính minh bạch của chương trình.

Bê bối này đã khiến format (định dạng chương trình) Ai là triệu phú? trên toàn cầu phải siết chặt quy trình sản xuất, tăng cường kiểm soát khán giả và các quyền trợ giúp.

Những người suýt giành chiến thắng tại Việt Nam

Mới đây, anh Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội) gây chú ý khi xuất sắc vượt qua 14 câu hỏi trong chương trình Ai là triệu phú?, giành 150 triệu đồng - mức thưởng cao nhất ở mốc này.

Anh Giang cho biết từ nhỏ anh đã mơ được ngồi “ghế nóng”. Anh chủ động tìm hiểu kỷ lục, hành trình của người chơi đi trước và tự nhận có thế mạnh về tính toán, đặc biệt là xác suất. Chính việc chưa ai chạm tới câu hỏi cuối cùng càng thôi thúc anh tham gia.

Trong phần thi, anh Giang thể hiện sự điềm tĩnh, thường dùng lập luận để loại trừ đáp án. Từ câu 11, khi hết quyền trợ giúp, anh hoàn toàn dựa vào kiến thức và suy luận để đi tiếp.

Anh Giang dừng lại ở câu số 15, bảo toàn số tiền thưởng 150 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở câu 15 liên quan đến lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh quyết định dừng lại khi chưa chắc chắn giữa hai phương án. Lựa chọn này giúp anh bảo toàn mức tiền thưởng.

Với kết quả này, anh trở thành người thứ 3 trong hơn 20 năm của Ai là triệu phú? chinh phục thành công 14 câu hỏi.

Trước đó, năm 2024, thầy giáo Phạm Cao Long cũng có cơ hội đối diện câu hỏi số 15. Tuy nhiên, ông đã lựa chọn dừng lại ở câu 14 để nhận 80 triệu đồng.

Xa hơn, năm 2008, kỹ sư Nguyễn Lê Anh từng gây chú ý khi vượt qua 14 câu hỏi và ra về với 80 triệu đồng. Đến năm 2021, Trần Đặng Đăng Khoa cũng tái lập thành tích này, nhưng không may trả lời sai câu 15 và nhận 22 triệu đồng.

So với các phiên bản quốc tế, mức thưởng của Việt Nam không quá lớn, nhưng sức hút của chương trình vẫn nằm ở yếu tố trí tuệ và tâm lý, nơi mỗi câu hỏi đều có thể trở thành “bước ngoặt” thay đổi hoàn toàn kết quả của người chơi.