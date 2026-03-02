Công ty Trung Quốc tặng nhân viên vàng, kỳ nghỉ 10 ngày sau Tết

Nữ nhân viên vui mừng vì trúng giải thưởng kỳ nghỉ 10 ngày có lương ngay sau Tết (Ảnh: AFP).

Một nữ nhân viên Trung Quốc đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi trúng giải bất ngờ là 10 ngày nghỉ có lương ngay trong ngày đầu tiên quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngày 24/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán, một đoạn video ghi lại cảnh bốc thăm trúng thưởng của nhân viên đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút 120.000 lượt thích và 9.000 bình luận.

Đoạn video được quay tại công ty sản xuất latiao (món ăn vặt làm từ gluten cay nổi tiếng) Mala Prince ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Đoạn video được đăng tải bởi Zhang Zilong, con trai của người sáng lập công ty.

Zhang, 26 tuổi, nổi tiếng trên mạng từ năm 2024 sau khi tiết lộ câu chuyện gây sốc rằng cha anh đã giấu kín sự giàu có của gia đình trong suốt 20 năm đầu đời để anh có thể sống giản dị và thực tế hơn.

Hiện Zhang làm quản lý một bộ phận mạng xã hội của công ty. Sáng ngày làm việc đầu tiên, Zhang đứng chờ ở lối vào công ty với một hộp bốc thăm để tạo bất ngờ cho nhân viên.

Người trúng giải 10 ngày nghỉ có lương là một chuyên viên vận hành thương mại điện tử họ Tao. Cô nằm trong số những người đến văn phòng sớm nhất và tham gia bốc thăm.

Ngay sau khi trúng thưởng, cô quyết định trở về quê để tiếp tục tận hưởng thêm một kỳ nghỉ Tết bên gia đình. Tao thậm chí còn đăng tải vé tàu mà cô mua sau khi trúng giải. Trong bài đăng, cô viết: “Dậy sớm đi làm quả thực có lợi".

Các giải thưởng khác bao gồm tiền mặt từ 10 đến 1.000 nhân dân tệ (khoảng 140 USD), một miếng vàng nguyên chất nặng 1 gram và một máy tính bảng.

Zhang cho biết anh chuẩn bị các phần thưởng này như một khoản “thưởng khai xuân”, hình thức phổ biến tại nhiều công ty Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Anh nói giải thưởng 10 ngày nghỉ có lương là phần thưởng đáng mơ ước nhất, bởi nhiều người trẻ luôn mong có thể “khởi động lại” kỳ nghỉ khi nó vừa kết thúc. Nhiều cư dân mạng đồng tình với quan điểm này.

“Mười ngày nghỉ có lương hấp dẫn hơn cả giải thưởng tiền mặt 1.000 nhân dân tệ”, một người bình luận.

Trước đó, công ty sản xuất máy in 3D Bambu Lab tại Thâm Quyến cũng gây chú ý khi trao giải đặc biệt là hai thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 100 gram cho nhân viên.