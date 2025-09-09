Côn trùng "bu đen" quầy nước ở miền Tây, khách vẫn thản nhiên xếp hàng mua

Theo hình ảnh trong clip, quầy nước bán các loại trà đường, nước giải khát bình dân. Những chiếc thau, túi nhựa đựng đường và trà đặt trên bàn thu hút vô số côn trùng.

Thế nhưng, bất chấp cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình, khách vẫn xếp hàng chờ mua nước như thể đây là chuyện bình thường. Nhìn thoáng qua, nhiều người cho rằng đó là ruồi, rất mất vệ sinh. Nhưng sau khi soi kỹ, một số ý kiến khẳng định đây là ong chứ không phải ruồi.

Không ít người cho biết họ "nổi da gà" khi nhìn thấy hình ảnh này (Ảnh: Duy Còi Vlog).

Ngay lập tức, phần bình luận dưới clip chia thành hai luồng. Một bên phản ứng gay gắt: "Ong hay ruồi gì mà bu kín thế kia thì ai dám uống", "Xem thôi mà hết muốn uống nước luôn"...

Số khác lại nhẹ nhàng hơn: "Đó là ong, không phải ruồi, ong đâu có ăn bẩn". Có người thậm chí còn nhìn nhận với góc độ tích cực: "Ong xuất hiện chứng tỏ quanh đó còn cây xanh còn hoa, còn môi trường tự nhiên".

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đoạn clip trên do anh Nguyễn Phương Duy ghi lại. Anh Duy cho biết quầy nước bình dân này nằm trong một ngôi chợ tại biên giới An Giang - Campuchia. Mỗi bịch trà đá đường tại quán có giá 5.000 đồng.

"Tôi đi qua, thấy nhiều người ghé mua nước và khen ngon nên ghé lại thử. Ban đầu, tôi cũng tưởng là ruồi nhưng sau nhìn kỹ thì thấy đó là ong. Chắc mỗi vùng mỗi khác, vì ở TPHCM cũng có ong bay quanh các hàng quán, nhưng không nhiều đến mức đó", anh Duy chia sẻ.

Trước sự quan tâm của dư luận, phóng viên Dân trí đã liên hệ một chuyên gia trong ngành. Vị này cho biết, ong và ruồi có đặc điểm hình thái rất khác nhau. Ong có eo thắt rõ rệt giữa ngực và bụng, cơ thể phủ nhiều lông mịn, màu vàng, đen đặc trưng, cánh mỏng trong suốt.

Ngược lại, ruồi có thân trơn bóng, mắt kép lớn, thường mang màu xám hoặc xanh ánh kim. Về tập tính, ong bay nhanh và dứt khoát, trong khi ruồi bay chập chờn, thường tìm đến những thức ăn ôi thiu.

Theo chuyên gia, việc ong bu vào đồ uống ngọt hoàn toàn là tập tính tự nhiên. "Đồ uống có đường chính là nguồn năng lượng mà ong cần để hoạt động. Hiện tượng ong tìm đến đồ uống ngọt là tự nhiên và phổ biến, đã ghi nhận ở nhiều quốc gia, đặc biệt khi khu vực thiếu hoa trong mùa khô", chuyên gia giải thích.

Vị này chia sẻ, xét về nguy cơ truyền bệnh, ong và ruồi có sự khác biệt rõ rệt. Ruồi là tác nhân lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có thể kể đến ký sinh trùng đường ruột, được coi là mối đe dọa nghiêm trọng về vệ sinh thực phẩm

Còn ong chủ yếu gắn với mật hoa và phấn hoa, ít khi mang mầm bệnh. Tuy nhiên, theo chuyên gia, không thể khẳng định ong hoàn toàn vô hại. Ong có thể mang theo vi khuẩn từ môi trường, đặc biệt khi chúng tiếp xúc với rác thải.

Côn trùng bu kín quầy nước giải khát, khách vẫn xếp hàng chờ mua (Video: Duy Còi Vlog).

Hình ảnh ong bu kín quầy nước giải khát, dù không nguy hiểm như ruồi, vẫn gây mất vệ sinh và mang đến tâm lý e ngại cho khách hàng.

Không ít ý kiến đồng tình rằng, bất kể là ong hay ruồi, hình ảnh côn trùng phủ kín quầy nước giải khát dễ khiến khách hàng "lạnh gáy" và làm dấy lên lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều bình luận tỏ ra dè chừng: "Ruồi thì khỏi bàn, nhưng ong mà bu đầy cỡ đó thì cũng sợ".

Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hàng quán vỉa hè.

Theo khuyến nghị, người bán nên dùng nắp đậy, lưới che hoặc bố trí cây hoa cách xa điểm bán để dẫn dụ ong đi nơi khác, thay vì sử dụng hóa chất. Người tiêu dùng khi mua nước cũng nên ưu tiên chọn đồ uống được đậy kín, đảm bảo vệ sinh.