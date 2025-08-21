Con đường cờ đỏ sao vàng ở Pù Luông đẹp như tranh, hút khách dịp 2/9

Con đường "sống ảo" đẹp như tranh

Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và màu sắc rực rỡ khiến nhiều người thoạt nhìn tưởng con đường giữa đồng ruộng này chỉ là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo). Thực chất, đây là địa điểm có thật tại xã Pù Luông (Thanh Hóa), hiện thu hút đông đảo du khách tìm đến.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thanh Lan (SN 2003, quê Nam Định) cho biết, chị vô tình thấy những hình ảnh về Pù Luông qua mạng xã hội, nên muốn đến khám phá nơi này.

"Phải lòng cảnh thiên nhiên xanh mướt như tranh, tôi đã quyết định đến nơi đây. Khi đến con đường uốn lượn giữa ruộng lúa với các cột cờ đỏ sao vàng dọc đường này, tôi cảm thấy rất xúc động. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền xanh mướt của ruộng bậc thang gợi cho tôi sự tự hào dân tộc", chị nói.

Chị Thanh Lan chụp ảnh tại con đường gây sốt ở Pù Luông (Ảnh: Thanh Lan).

Do quỹ thời gian hạn hẹp, chị Lan đến Pù Luông lúc 16h ngày 11/8 và rời đi vào 11h ngày 12/8. Song, chuyến đi vẫn để lại nhiều kỷ niệm cho chị nhờ sự đón tiếp nồng hậu của người dân địa phương.

Chị Lan qua đêm tại một cơ sở lưu trú có bao gồm bữa sáng cho khách với giá 800.000 đồng/đêm. Chị nhận xét đồ ăn ở đây khá ngon, như một bữa cơm gia đình, khiến chị cảm thấy ấm cúng.

"Do tôi đi vào ngày thường, không gian khá vắng vẻ, thuận lợi cho việc chụp ảnh. Điều này khiến trải nghiệm của tôi ở đây càng trọn vẹn", chị nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Lương Thị Nụ (SN 1993) - giáo viên mầm non, đồng thời kinh doanh dịch vụ du lịch tại xã Pù Luông - cho biết, thời gian qua lượng khách đến Pù Luông tăng mạnh.

Ai đến Pù Luông cũng thích thú trước khung cảnh trong lành, bình yên, đặc biệt là con đường uốn lượn giữa đồng lúa - nơi đang gây sốt với tên gọi "con đường chữ S bản Đôn".

"Cờ đỏ sao vàng trên con đường này do Đoàn Thanh niên và bà con của xã cùng bố trí, tạo nên hình ảnh rực rỡ. Du khách đến đây rất thích thú, nhiều người còn đội nón sao vàng để chụp ảnh kỷ niệm.

Con đường ngập tràn sắc đỏ này chính là niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của tôi nói riêng và bà con nói chung", chị chia sẻ.

Lưu ý quan trọng khi đến Pù Luông

Cách Hà Nội khoảng 160km, Pù Luông là nơi cư trú lâu đời của cộng đồng người Thái và người Mường. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, bao gồm hệ sinh thái đa dạng với rừng rậm, thác suối, hang động, núi non xen lẫn những bản làng yên bình và những thửa ruộng bậc thang xanh mướt.

Con đường uốn lượn ở Pù Luông được bố trí nhiều cờ đỏ sao vàng rực rỡ (Ảnh: Lương Thị Nụ).

Du khách có thể tới Pù Luông bằng xe máy, ô tô hoặc xe khách. Ngày nay, du lịch ở địa điểm này khá phát triển, với số lượng cơ sở lưu trú ngày càng tăng.

Theo chị Nụ, với cảnh quan và khí hậu đặc trưng, Pù Luông đón khách quanh năm. Đặc biệt vào mùa lúa chín (tháng 9, 10) và mùa nước đổ (cuối tháng 5, đầu tháng 6) - khi những cánh đồng và ruộng bậc thang chuyển màu vàng rực rỡ hoặc xanh mướt. Dịp 2/9 năm nay, hầu hết khu lưu trú đều kín phòng.

Ngoài điểm check-in nổi bật, Pù Luông còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ như trekking chinh phục các đỉnh núi để ngắm biển mây, chèo bè tre trên suối Chàm, dạo quanh bản làng người Thái tìm hiểu phong tục tập quán, thưởng thức các món ăn đậm vị núi rừng như cơm lam, vịt Cổ Lũng, cá suối nướng hay gà đồi.

Các địa điểm khác như Hang Dơi Kho Mường, Thác Hiêu, guồng nước bản Công, làng dệt thổ cẩm Bản Lặn… cũng hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ và không khí văn hóa bản địa.

Pù Luông có thiên nhiên và văn hóa phong phú (Ảnh: Thanh Tùng).

"Đến đây, du khách có thể dừng chân ngắm bình minh, hoàng hôn, tận hưởng khoảnh khắc biển mây giăng phủ cả thung lũng, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và thơ mộng.

Nếu đến đúng phiên chợ (thường là thứ năm và chủ nhật), du khách có thể trải nghiệm không khí nhộn nhịp, mua sắm các sản phẩm địa phương và thưởng thức ẩm thực", chị Nụ nói.

Từ niềm tự hào của người con bản địa, chị Nụ hy vọng Pù Luông ngày càng phát triển, đón nhiều du khách trong và ngoài nước, để không chỉ thiên nhiên mà cả văn hóa, hình ảnh con người nghĩa tình, chân thật nơi đây cũng được lan tỏa rộng rãi hơn.