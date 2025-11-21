Cô gái Việt trải nghiệm sân bay như khu nghỉ dưỡng, có vườn thú ở Thái Lan

Ấn tượng với phong cảnh ở Thái Lan sau chuyến đi Chiangmai cách đây 2 năm, Hải Yến (sống ở Hà Nội) chọn quay lại xứ Chùa Vàng với hành trình tới Sukhothai - cố đô của nước này - để cảm nhận nhịp sống yên bình.

Sân bay như khu nghỉ dưỡng

Để đến với Sukhothai, cô gái mua vé của hãng Bangkok Airways. Đây là hãng hàng không duy nhất khai thác đường bay từ Bangkok đến cố đô này.

"Giá vé máy bay khứ hồi từ Bangkok đến Sukhothai khoảng 3 triệu đồng. Tất cả hành khách đi chặng bay này đều được vào phòng chờ giống như hạng thương gia nên rất thoải mái", Hải Yến cho biết.

Khung cảnh yên bình của sân bay Sukhothai (Ảnh: La Phan).

Sau hơn 1 giờ di chuyển bằng đường hàng không, Hải Yến ấn tượng với sân bay Sukhothai như khu nghỉ dưỡng với các thảm hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, hồ nước trong vắt.

Theo Hải Yến, khách được đưa vào nhà ga bằng một chiếc xe với không gian mở. Từ trên xe, mọi người có thể ngắm được cảnh sắc thiên nhiên. Sân bay Sukhothai toạ lạc trên diện tích đất hơn 160ha, được khởi công năm 1992 và hoàn thành sau 4 năm xây dựng.

Điều khiến cô gái đến từ Việt Nam ấn tượng là kiến trúc nhà ga của sân bay với mái ngói đỏ, thiết kế đơn giản, mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống của Thái Lan.

"Khác với những sân bay mà tôi từng đặt chân đến, nhà ga ở sân bay Sukhothai khá nhỏ. Các đường nét kiến trúc đều mang đậm nét cổ xưa của Vương quốc Sukhothai một thời vàng son. Dòng chữ trên cổng chào được viết theo kiểu chữ của người Thái Lan xưa", Hải Yến cho biết.

Nhà ga ở sân bay Sukhothai thiết kế đậm chất truyền thống (Ảnh: La Phan)

Trước khi về trung tâm tỉnh Sukhothai, cô gái dành thời gian thăm một ngôi đền, các bức tượng Phật linh thiêng trong khuôn viên sân bay. Toàn bộ không gian phía trước nhà ga rợp bóng cây xanh giúp xua tan cái nóng oi ả.

Điểm đặc biệt ở sân bay Sukhothai là khu vực nông nghiệp hữu cơ và vườn thú nằm cách nhà ga không xa. Bên trong khoảng đất rộng, những chú ngựa vằn thong thả gặm cỏ mang đến vẻ đẹp yên bình như vùng nông thôn.

Khung cảnh yên bình ở Công viên Lịch sử Sukhothai (Ảnh: La Phan).

"Trong vườn thú còn có hươu cao cổ, lạc đà alpaca, kangaroo, những con trâu bạch tạng... Vé vào cửa là 100baht (khoảng 70.000 đồng) cho người lớn, 50 baht (khoảng 35.000 đồng) cho trẻ em, người già và người khuyết tật được miễn phí", cô nói.

Khám phá Sukhothai yên bình

So với Bangkok, Pattay, Chiangmai hay Ayutthaya, Sukhothai chưa được nhiều du khách Việt Nam biết đến. Nơi đây nổi bật với các di tích gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của Vương quốc Sukhothai.

Sukhothai trong tiếng Thái có nghĩa là "bình minh của hạnh phúc". Vương quốc Sukhothai ra đời vào thế kỷ 13 trước khi Vương quốc Ayauthaya hình thành.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Hải Yến thức dậy sớm cùng những người bạn đồng hành đến cây cầu gỗ nằm giữa hồ nước tại chùa Wat Traphang Thong. Công trình kiến ​​trúc nổi bật nhất ở đây là bảo tháp theo phong cách Sri Lanka với phần đế cao, thân hình chuông và chóp nhọn dài.

Khung cảnh khất thực vào buổi sáng ở Sukhothai (Ảnh: La Phan).

Từ phía chân trời, mặt trời bắt đầu ló dạng, dọc theo cây cầu, người dân đã bày biện hoa, lễ vật chuẩn bị dâng lên các vị sư đi khất thực.

"Sau khi làm lễ, các vị sư sẽ lần lượt đi ra, người dân cung kính dâng lễ. Lần đầu tiên được trải nghiệm lễ khất thực, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản", cô gái cho biết.

Một trong những điểm đến đầu tiên ở Sukhothai mà Hải Yến tham quan là Công viên Lịch sử Sukhothai. Địa điểm này đã được công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới, có khuôn viên rộng với những hàng cây cổ thụ xanh mát quanh năm. Toàn bộ công trình được bao quanh với hào nước và tường thành cổ.

Nằm ở trung tâm khu công viên là đền Mahathat với tượng Phật vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn. Công trình được xây dựng hồi thế kỷ 13, xung quanh bức tượng có nhiều cột lớn. Đây là đền Hoàng gia quan trọng nhất dưới thời Vương quốc Sukhothai.

"Phía trước đền là một hồ nước rộng với hàng cây soi bóng. Nếu đến đây, bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp vào lúc hoàng hôn. Nước phản chiếu ánh mặt trời màu đỏ và cam xuống mặt nước tạo nên khung cảnh ấn tượng", Hải Yến chia sẻ.

Bên trong khuôn viên Công viên Lịch sử Sukhothai còn có chùa Wat Si Chum. Bước qua những hàng cột đã có tuổi hàng trăm năm, du khách được chiêm bái bức tượng Phật cao 15m - một trong những bức tượng Phật cao nhất thế giới.

Hải Yến chụp ảnh bên tượng Phật cao 15m ở chùa Wat Si Chum (Ảnh: Yến Vi Vu).

Toàn bộ công viên có dấu ấn của 21 di tích lịch sử và 4 hồ nước lớn bên trong các bức tường thành cổ, cùng với 70 di tích khác trong bán kính 5km. Di tích được chia thành 5 khu vực.

"Xe máy và ô tô không được phép vào công viên nên thuê xe đạp hoặc đi xe điện là lựa chọn phù hợp nhất, với mức giá 100-200 baht (70.000 đồng-140.000 đồng", nữ du khách chia sẻ.

Sau một ngày tham quan, buổi tối, du khách có thể thong thả đi dạo ở chợ đêm, thưởng thức mỳ Sukhothai, ăn thịt xiên nướng và nộm đu đủ...

Món mỳ Sukhothai - đặc trưng ẩm thực của địa phương (Ảnh: La Phan).

Ngoài ra, khi đến Sukhothai, du khách có thể tham gia tour về vùng nông thôn, thăm các ngôi làng yên bình, tìm hiểu cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây.

Hải Yến cho biết, chi phí du lịch Sukhothai hợp lý với túi tiền của người Việt Nam. Tổng chi phí toàn bộ chuyến đi khoảng 10 triệu đồng cho 3 ngày 2 đêm.