Không chỉ là trung tâm kinh tế sôi động, TPHCM còn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước nhờ sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa những công trình trăm năm tuổi và những tòa nhà chọc trời. Dù du lịch TPHCM lần đầu hay đã quay lại nhiều lần, du khách vẫn có thể tìm thấy những trải nghiệm mới mẻ tại thành phố này.

TPHCM mùa nào đẹp nhất?

TPHCM có khí hậu ấm áp quanh năm, nền nhiệt cao nhưng khá ổn định, hiếm khi xuống thấp. Thời tiết chia thành hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, thuận lợi để du khách lên kế hoạch khám phá gần như bất cứ thời điểm nào.

TPHCM có mùa mưa và mùa khô rõ rệt, nắng không quá gay gắt (Ảnh: Hạnh Lê).

So với miền Bắc, nắng ở TPHCM không quá gay gắt, không khí về chiều và tối thường dịu lại, dễ chịu hơn. Du khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian du lịch TPHCM theo lịch trình riêng. Nếu đi vào mùa mưa, chỉ cần chuẩn bị sẵn ô hoặc áo mưa mỏng để không bị gián đoạn bởi những cơn mưa rào đến nhanh rồi tạnh - một “đặc sản” quen thuộc của thành phố.

Cách thức di chuyển đến TPHCM

TPHCM là đầu mối giao thông lớn của cả nước, rất thuận tiện cho du khách di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Đường hàng không đến TPHCM

Đường hàng không là lựa chọn phổ biến nhất, với các chuyến bay thẳng từ hầu hết tỉnh, thành. Sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Hòa) là nơi có mật độ chuyến bay cao nhất Việt Nam, giá vé khứ hồi nội địa thường dao động 2-4 triệu đồng tùy thời điểm và điểm khởi hành.

Không gian chờ tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, điểm trung chuyển quan trọng của du lịch TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Từ sân bay về trung tâm (khoảng 8km), du khách có thể đi taxi với chi phí khoảng 250.000-300.000 đồng, hoặc chọn xe công nghệ để tiết kiệm hơn nếu không rơi vào giờ cao điểm. Hiện sân bay có nhiều nhà ga (T1, T2 và T3) nằm ở các khu vực khác nhau, khách cần kiểm tra kỹ thông tin khi đặt xe để tránh nhầm lẫn.

Tàu hỏa đến TPHCM

Tàu hỏa phù hợp với khách du lịch TPHCM thích trải nghiệm ngắm cảnh suốt chặng đường (Ảnh: TL).

Tàu hỏa cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt với những ai muốn trải nghiệm hành trình xuyên Việt. Tuyến Bắc - Nam mất khoảng 30 giờ, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng, với giá vé dao động từ 350.000 đến 1,8 triệu đồng tùy loại ghế hoặc giường nằm.

Đường bộ đến TPHCM

Đường bộ là phương án phổ biến với hệ thống xe khách giường nằm chất lượng cao kết nối TPHCM với hầu hết tỉnh, thành. Các hãng như Phương Trang khai thác nhiều tuyến từ Đà Lạt, Nha Trang, miền Tây hay miền Trung, với tần suất liên tục trong ngày.

Xe khách tại bến xe Miền Đông - đầu mối giao thông quan trọng của TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Giá vé xe khách ở mức dễ tiếp cận. Với các tuyến từ miền Trung, xe giường nằm thường dao động khoảng 150.000-300.000 đồng/lượt đối với xe tiêu chuẩn, trong khi các dòng limousine cao cấp có giá 320.000-450.000 đồng/người. Các tuyến ngắn hơn như miền Tây đến TPHCM có mức giá thấp hơn và tăng dần theo quãng đường, chất lượng dịch vụ.

Phương tiện di chuyển trong TPHCM

Xe máy, taxi và xe công nghệ tại TPHCM

Việc di chuyển trong TPHCM khá thuận tiện với nhiều lựa chọn linh hoạt. Xe máy vẫn là phương tiện phổ biến nhất nhờ dễ di chuyển qua các tuyến đường nhỏ. Giá thuê xe dao động khoảng 80.000-200.000 đồng/ngày, tùy loại xe, một số nơi yêu cầu đặt cọc.

Nếu không quen tự lái, du khách có thể chọn xe công nghệ (xe máy hoặc ô tô), tiện lợi và dễ đặt. Tuy nhiên, nếu di chuyển nhiều trong ngày, chi phí có thể khá đáng kể.

Giao thông công cộng tại TPHCM

Tuyến metro số 1 góp phần phát triển du lịch TPHCM, hoạt động đến 22h (cuối tuần đến 23h) (Ảnh: Nam Anh).

Hệ thống giao thông công cộng tại TPHCM cũng ngày càng phát triển. Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đi vào vận hành, giúp kết nối nhanh khu trung tâm với khu Đông. Giá vé khoảng 6.000-20.000 đồng/lượt khi thanh toán không tiền mặt, hoặc 7.000-20.000 đồng nếu trả tiền mặt.

Ngoài ra, du khách đến TPHCM có thể mua vé ngày khoảng 40.000 đồng hoặc vé 3 ngày khoảng 90.000 đồng để di chuyển không giới hạn.

Xe buýt cũng là phương tiện phổ biến tại đây nhờ mạng lưới rộng và chi phí thấp, với giá vé chỉ 5.000-7.000 đồng/lượt.

Xe điện phục vụ du lịch TPHCM có sẵn mũ bảo hiểm, thuận tiện cho du khách (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở khu vực trung tâm, xe đạp công cộng là lựa chọn thú vị để du khách du lịch TPHCM dạo phố, với giá khoảng 5.000 đồng/30 phút và 10.000 đồng/60 phút. Dịch vụ xe điện công cộng cũng đang được triển khai, có giá khoảng 10.000 đồng/15 phút, phù hợp với quãng đường ngắn.

Cơ sở lưu trú tại TPHCM

TPHCM sở hữu hệ thống lưu trú đa dạng, đáp ứng hầu hết nhu cầu của du khách, từ nhà nghỉ bình dân, homestay cho đến khách sạn cao cấp và căn hộ dịch vụ. Mức giá khá linh hoạt, dao động khoảng 250.000-400.000 đồng/đêm đối với nhà nghỉ hoặc phòng cơ bản, từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/đêm ở phân khúc khách sạn tầm trung, đầy đủ tiện nghi.

Với những du khách muốn trải nghiệm dịch vụ cao cấp khi du lịch TPHCM, các khách sạn 4-5 sao tại khu vực trung tâm có giá khoảng 2,5-6 triệu đồng/đêm, thậm chí có thể lên tới 8-10 triệu đồng/đêm hoặc hơn ở các hạng phòng sang trọng, tầm nhìn đẹp.

TPHCM có hệ thống lưu trú đa dạng, nhiều phân khúc để du khách lựa chọn (Ảnh: Hải Long).

Những cái tên quen thuộc như Park Hyatt Saigon, Hotel Majestic Saigon, Hotel Nikko Saigon hay Sheraton Saigon Hotel & Towers mang đến trải nghiệm sang trọng, vị trí thuận lợi và dịch vụ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, căn hộ dịch vụ ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với nhóm bạn hoặc gia đình. Loại hình này có không gian rộng rãi, đầy đủ bếp và tiện ích sinh hoạt, giá thuê thường khoảng từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng/đêm, tùy vị trí và tiêu chuẩn.

Khu vực quận 1 và quận 3 cũ là lựa chọn phổ biến nhất với du khách nhờ gần các điểm tham quan, ăn uống và vui chơi. Tuy nhiên, nếu muốn tiết kiệm chi phí, du khách đến TPHCM có thể cân nhắc lưu trú ở các khu vực lân cận như quận 4, quận Bình Thạnh hoặc Phú Nhuận cũ - nơi giá phòng “mềm” hơn nhưng vẫn thuận tiện di chuyển vào trung tâm.

Vào các dịp lễ, Tết hoặc mùa du lịch cao điểm, giá phòng thường tăng 20-50% và nhanh chóng hết chỗ. Vì vậy, du khách nên chủ động đặt trước qua các nền tảng uy tín như Booking.com hoặc Agoda để có nhiều lựa chọn và mức giá tốt hơn.

Hoạt động du lịch và giải trí tại TPHCM

TPHCM mang đến hệ sinh thái trải nghiệm phong phú, từ những hoạt động nhẹ nhàng ban ngày đến các dịch vụ giải trí về đêm, với mức chi phí linh hoạt cho nhiều nhóm du khách.

Khám phá cảnh quang TPHCM

Ngắm cảnh TPHCM từ buýt sông

Một trong những cách khám phá thành phố khá “dễ chịu” là đi buýt đường sông. Từ bến Bạch Đằng, tàu chạy dọc sông Sài Gòn, đưa du khách lướt qua những điểm quen thuộc như bến Nhà Rồng, cầu Phú Mỹ hay khu đô thị mới phía Đông.

Giá vé chỉ khoảng 15.000 đồng/lượt, nếu chọn tuyến dài hoặc đi buổi tối có thể nhỉnh hơn, nhưng nhìn chung vẫn là trải nghiệm tiết kiệm và đáng thử.

Ăn tối trên du thuyền

Du thuyền sông Sài Gòn - hoạt động hút khách của du lịch TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Khi thành phố lên đèn, du thuyền trên sông Sài Gòn lại trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích. Các tour ăn tối trên tàu thường có giá từ 500.000 đồng đến khoảng 1,2 triệu đồng/người, tùy thực đơn và loại tàu.

Nếu du khách đến TPHCM chọn gói cao cấp hoặc bao trọn tàu riêng cho nhóm, chi phí có thể khoảng 10-20 triệu đồng, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm thành phố về đêm khá ấn tượng.

Dạo quanh TPHCM bằng xe buýt hai tầng

Với những du khách muốn “lướt nhanh” qua các điểm nổi bật ở TPHCM, xe buýt hai tầng là lựa chọn tiện lợi. Mỗi vòng tham quan kéo dài khoảng 60 phút, đi qua nhiều địa danh trung tâm, giá vé dao động khoảng 150.000-300.000 đồng/người, tùy gói ngày hoặc đêm.

Ngắm toàn cảnh TPHCM bằng trực thăng

Gần đây, TPHCM còn bổ sung thêm sản phẩm du lịch mới là tham quan bằng trực thăng. Từ trên cao, du khách có thể quan sát toàn cảnh đô thị, dòng sông Sài Gòn uốn lượn và vùng sinh thái Cần Giờ - những góc nhìn khó có được nếu chỉ di chuyển dưới mặt đất.

Du lịch TPHCM có thêm tour trực thăng - sản phẩm trải nghiệm cao cấp (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Các chuyến bay dự kiến khai thác vào cuối tuần, khởi hành từ khu vực Vũng Tàu, với khung giờ cố định sáng và chiều. Giá vé cho hành trình ngắn khoảng 15-30 phút vào khoảng 2,9-4,3 triệu đồng/người, trong khi các tour dài 45-60 phút, bay qua rừng ngập mặn và về trung tâm thành phố, có thể lên tới 12,5-18,8 triệu đồng/người.

Đây là trải nghiệm chi phí cao nhưng mang tính khác biệt, phù hợp với những ai muốn ngắm TPHCM theo một cách hoàn toàn mới.

Hít thở không khí trong lành tại "vườn thú trăm tuổi" ở TPHCM

Nếu tìm kiếm không gian thư giãn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là điểm dừng quen thuộc với vé vào cổng khoảng 60.000 đồng/người lớn, trong khi các công viên như Công viên Tao Đàn hay Công viên Gia Định lại miễn phí, phù hợp để khách du lịch TPHCM đi dạo, nghỉ ngơi và chụp ảnh "sống ảo" giữa nhịp sống đô thị.

Buổi tối sôi động tại phố Tây Bùi Viện

Phố đi bộ Bùi Viện - “phố Tây” sôi động giữa lòng TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Nếu du khách yêu thích sự náo nhiệt, khu phố đi bộ Bùi Viện là lựa chọn phù hợp nhờ mang lại không khí sôi động về đêm. Các loại đồ uống dao động 30.000-150.000 đồng.

Dù lựa chọn trải nghiệm bình dân hay cao cấp, TPHCM đều có đủ các khoảng giá để du khách linh hoạt cân đối, từ vài chục nghìn đồng cho một hoạt động đơn giản đến hàng triệu đồng cho những trải nghiệm đặc biệt hơn.

Di tích và những công trình kiến trúc ở TPHCM

TPHCM không chỉ là đô thị hiện đại mà còn lưu giữ hệ thống công trình lịch sử, văn hóa phong phú, trải dài từ các di tích gắn với chiến tranh đến những kiến trúc mang dấu ấn phương Tây hơn trăm năm tuổi. Đây cũng là nhóm điểm tham quan có chi phí khá phải chăng, phù hợp để đưa vào lịch trình khám phá trong ngày.

Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập góp phần tạo nên giá trị lịch sử cho du lịch TPHCM (Ảnh: Anh Đào).

Nổi bật nhất ở khu trung tâm là Dinh Độc Lập, công trình gắn liền với thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975, mở cửa từ 8h đến 16h30 mỗi ngày. Không gian bên trong được giữ gần như nguyên vẹn với các phòng họp, hầm chỉ huy, khu làm việc… giúp du khách hình dung rõ hơn về một giai đoạn đặc biệt của đất nước.

Giá vé tham quan là 10.000 đồng cho trẻ em và 40.000 đồng đối với người lớn, khá phù hợp cho cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Cách đó không xa, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mở cửa từ 7h30 đến 17h30 hằng ngày là điểm đến thu hút đông du khách nước ngoài. Nơi đây trưng bày hàng chục nghìn tư liệu, hình ảnh và hiện vật liên quan đến chiến tranh, mang lại góc nhìn trực diện và nhiều cảm xúc.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - điểm tham quan thu hút của du lịch TPHCM (Ảnh: Hoàng Giám).

Vé vào cửa bảo tàng là 40.000 đồng/người, trẻ em được miễn phí, thời gian tham quan thường kéo dài 1-2 giờ.

Bảo tàng Lịch sử TPHCM

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về tiến trình lịch sử và văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử TPHCM là lựa chọn đáng cân nhắc, với mức vé khoảng 30.000 đồng/lượt.

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Trong khi đó, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM lại phù hợp với những ai yêu nghệ thuật và thích chụp ảnh, nhờ không gian kiến trúc cổ pha trộn Á - Âu. Giá vé tham quan tại đây thường khoảng 30.000 đồng/người.

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM thu hút du khách với không gian hoài cổ, lý tưởng để chụp ảnh (Ảnh: Anh Đào).

Đây được xem là nơi lý tưởng để du khách lưu lại những bức ảnh mang màu sắc hiện đại pha lẫn cổ điển. Lưu ý, nếu chụp ảnh chuyên nghiệp tại đây có thể tính thêm phụ phí.

Bưu điện TPHCM

Ở khu vực trung tâm TPHCM, các công trình kiến trúc cổ gần như nằm liền kề, rất thuận tiện để đi bộ tham quan. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn là một trong những công trình tiêu biểu, vẫn giữ nguyên công năng hoạt động với không gian mái vòm đặc trưng. Du khách có thể vào tham quan miễn phí, chỉ tốn chi phí nhỏ nếu gửi bưu thiếp hoặc mua quà lưu niệm.

Nhà thờ Đức Bà

Ngay đối diện là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn - biểu tượng quen thuộc của thành phố. Dù đang trong quá trình trùng tu, khu vực bên ngoài vẫn thu hút đông du khách đến tham quan và chụp ảnh, hoàn toàn miễn phí.

Vẻ đẹp về đêm của Nhà thờ Đức Bà là điểm nhấn của du lịch TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Nhà hát TPHCM

Gần đó, Nhà hát Thành phố lại mang vẻ đẹp sang trọng với kiến trúc Pháp cổ. Nếu chỉ tham quan bên ngoài sẽ không mất phí, còn nếu muốn xem biểu diễn nghệ thuật, giá vé thường dao động từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng/lượt tùy chương trình.

Nhìn chung, nhóm điểm tham quan này có lợi thế tập trung gần nhau, chi phí không cao và giàu giá trị trải nghiệm. Chỉ với khoảng 100.000-200.000 đồng, du khách đã có thể ghé thăm nhiều công trình tiêu biểu, kết hợp đi bộ khám phá để cảm nhận rõ nét sự giao thoa giữa lịch sử và nhịp sống hiện đại của TPHCM.

Chùa ở TPHCM

Chùa Ngọc Hoàng

TPHCM không chỉ sôi động mà còn là nơi tập trung nhiều công trình tâm linh lâu đời, mang đậm dấu ấn văn hóa và đời sống tín ngưỡng của người dân. Trong đó, chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự) là một trong những điểm đến nổi bật bậc nhất.

Chùa Ngọc Hoàng là điểm đến tâm linh quen thuộc tại TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, ngôi chùa hơn 100 năm tuổi này vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính với kiến trúc đậm chất Hoa và không gian trầm mặc giữa lòng đô thị. Nơi đây nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu con, cầu duyên và cầu bình an, thu hút đông đảo người dân lẫn du khách, đặc biệt sau sự kiện cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé thăm năm 2016.

Việt Nam Quốc Tự

Việt Nam Quốc Tự góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, chùa Vĩnh Nghiêm và Việt Nam Quốc Tự là hai ngôi chùa có quy mô lớn, thường xuyên diễn ra các hoạt động Phật sự quan trọng của thành phố. Nếu chùa Vĩnh Nghiêm gây ấn tượng với kiến trúc bề thế và khuôn viên rộng rãi ngay trung tâm, thì Việt Nam Quốc Tự nổi bật với bảo tháp 13 tầng, tạo nên điểm nhấn dễ nhận diện giữa khu đô thị đông đúc.

Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa góp phần tạo nên nét đa dạng cho du lịch TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Ở một góc khác yên tĩnh hơn, chùa Diệu Pháp mang đến không gian thanh tịnh bên sông Sài Gòn, phù hợp cho những ai tìm kiếm sự nhẹ nhàng, thư giãn.

Trong khi đó, chùa Pháp Hoa lại nổi bật với cảnh quan ven kênh và hệ thống đèn lồng rực rỡ, đặc biệt lung linh vào buổi tối, thu hút nhiều người đến vãn cảnh và tham gia các hoạt động như thả hoa đăng.

Vào những dịp cao điểm như rằm tháng Giêng, các ngôi chùa này thường rất đông người. Du khách nên đi sớm để thuận tiện dâng hương và giữ gìn tư trang khi tham quan, hành lễ.

Điểm đến ngoại thành ở TPHCM

Rời khỏi khu trung tâm đông đúc, du khách có thể dành thêm một ngày để khám phá những điểm đến ngoại thành, nơi mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác, từ thiên nhiên, biển đảo đến các di tích lịch sử đặc biệt. Các hành trình này đều có thể đi về trong ngày.

Cần Giờ

Cần Giờ cách trung tâm khoảng 50km. Nơi đây được biết đến với hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn, từng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Du khách có thể đi ca nô xuyên rừng đước tại khu du lịch Vàm Sát. Giá vé tham quan tại đây khoảng 70.000-150.000 đồng, ca nô riêng từ 500.000 đồng tùy tuyến, tham quan đảo khỉ (vé vào cổng khoảng 35.000 đồng) hoặc leo tháp Tang Bồng ngắm toàn cảnh rừng.

Cần Giờ là điểm đi về trong ngày được nhiều du khách tại TPHCM lựa chọn (Ảnh: Mộc Khải).

Ẩm thực tại Cần Giờ cũng là điểm cộng lớn. Tại chợ Hàng Dương, hải sản tươi sống có giá khá “mềm”: Tôm, ghẹ, mực dao động 150.000-400.000 đồng/kg, công chế biến tại chỗ khoảng 20.000-50.000 đồng/món. Tổng chi phí cho một chuyến đi trong ngày thường rơi vào khoảng 300.000-700.000 đồng/người nếu đi tự túc.

Địa đạo Củ Chi

Một lựa chọn khác là Địa đạo Củ Chi - điểm đến dành cho những ai quan tâm đến lịch sử. Hệ thống đường hầm dài hơn 200km từng là căn cứ quan trọng trong chiến tranh, nay được bảo tồn và mở cửa cho khách tham quan.

Du khách có thể tham quan Địa đạo Củ Chi khi đến TPHCM, trải nghiệm chui vào lòng đất (Ảnh: Mộc Khải).

Vé vào cổng khoảng 35.000-70.000 đồng/người, nếu thuê thêm hướng dẫn viên hoặc trải nghiệm bắn súng thể thao, chi phí sẽ tăng thêm (từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy dịch vụ). Thời gian tham quan thường kéo dài nửa ngày, kết hợp xem phim tư liệu và trải nghiệm chui hầm thực tế.

Biển Vũng Tàu

Ngoài ra, với việc mở rộng địa giới hành chính, Vũng Tàu cũng ngày càng được xem như một điểm đến “liền kề” của TPHCM, rất phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày hoặc cuối tuần. Từ trung tâm thành phố, du khách có thể di chuyển bằng xe khách (giá khoảng 120.000-200.000 đồng/lượt), tàu cao tốc (250.000-350.000 đồng/lượt) hoặc xe máy, ô tô cá nhân với thời gian từ 2 đến 2,5 giờ.

Sau sáp nhập địa giới, TPHCM có thêm biển Vũng Tàu (Ảnh: Mộc Khải).

Tại Vũng Tàu, du khách có thể tắm biển miễn phí tại bãi Sau, tham quan Tượng Chúa Kitô Vua (miễn phí, chỉ mất công leo bậc thang) hay ghé Hải đăng Vũng Tàu để ngắm toàn cảnh thành phố.

Chi phí ăn uống tại đây khá hợp lý, với hải sản dao động từ 200.000-500.000 đồng/người/bữa. Nếu ở lại qua đêm, giá phòng khách sạn từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/đêm, tăng cao vào cuối tuần hoặc dịp lễ.

Nhìn chung, các điểm đến ngoại thành và lân cận này giúp hành trình khám phá TPHCM trở nên đa dạng hơn, khi chỉ trong một ngày, du khách có thể chuyển từ không khí đô thị sang trải nghiệm rừng ngập mặn, biển hoặc không gian lịch sử - với mức chi phí không quá cao và dễ dàng tự lên kế hoạch.

Ăn gì ở TPHCM?

Cơm tấm

Cơm tấm Ba Ghiền với miếng sườn "khổng lồ" là điểm ăn uống được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Cơm tấm là một trong những món ăn đặc trưng, gắn liền với nhịp sống của người dân TPHCM. Món ăn sử dụng tấm (hạt gạo vỡ), khi nấu lên tơi xốp, ăn kèm sườn nướng, bì, chả trứng và trứng ốp la.

Điểm làm nên “linh hồn” của cơm tấm nằm ở miếng sườn nướng được ướp đậm đà, nướng trên than thơm lừng cùng chén nước mắm pha vừa miệng. Khi ăn, thực khách trộn đều cơm với mỡ hành, đồ chua và nước mắm để cảm nhận vị mặn ngọt hài hòa, béo nhưng không ngấy.

Một số địa chỉ gợi ý:

Cơm tấm Ba Ghiền

Điểm khiến thực khách nhớ đến quán là miếng sườn “khổng lồ”, thậm chí được gọi vui là “to nhất TPHCM”. Ba Ghiền cũng là quán cơm tấm duy nhất tại TPHCM vào danh sách Bib Gourmand 2024 của Michelin Guide và được vinh danh 2 năm liên tiếp.

Suất cơm ăn kèm dưa leo, dưa chua, nước mắm tỏi ớt, sườn to nhưng mềm, vị ngọt nhẹ, không khô. Tuy vậy, một số thực khách cho rằng hương vị không quá khác biệt so với mặt bằng chung và giá khá cao, trong khi ý kiến khác nhận định mức giá tương xứng với phần ăn lớn.

Địa chỉ: 84 Đặng Văn Ngữ, phường Phú Nhuận, TPHCM Giờ mở cửa: 7h30-20h30 Giá tham khảo: 85.000-150.000 đồng

Cơm tấm bãi rác (Cơm tấm 73)

Dù gây chú ý bởi tên gọi lạ, cơm tấm “bãi rác” vẫn giữ chân khách nhờ hương vị sườn, chả và nước mắm. Không ít người cho biết đã ăn ở đây suốt nhiều năm, dù giá cao hơn mặt bằng chung tại TPHCM. Quán có không gian khá thoáng, nhưng do nằm cạnh chợ nên đôi lúc vẫn có mùi đặc trưng từ khu buôn bán xung quanh.

Địa chỉ: 73 Lê Văn Linh, phường Xóm Chiếu, TPHCM Giờ mở cửa: 18h-3h Giá tham khảo: 50.000-100.000 đồng

Cơm tấm "âm phủ"

Thực đơn quán đơn giản với 8 món quen thuộc như sườn nướng, bì, chả, lạp xưởng… nhưng giữ nguyên cách chế biến suốt gần 40 năm, tạo nên hương vị riêng. Sườn nướng - “linh hồn” của quán - được ướp theo công thức gia truyền, vị ngọt đậm kiểu miền Nam, thơm mùi hành tỏi và nước mắm. Giá cơm sườn từ 40.000 đồng trở lên, phần đầy đủ có thể lên đến 120.000 đồng.

Địa chỉ: 178 Hậu Giang, phường Bình Tây, TPHCM Giờ mở cửa: 22h-2h Giá tham khảo: 50.000-115.000 đồng

Cơm tấm Đại Hàn

Cơm tấm Đại Hàn không chỉ là quán ăn mà còn là một địa chỉ lịch sử giữa lòng thành phố. Nơi đây từng là căn cứ bí mật của Biệt động Sài Gòn, với hệ thống hầm ẩn ngay trong tủ áo vẫn còn được giữ lại.

Ngoài không gian hoài cổ, quán còn hút khách nhờ món cơm tấm truyền thống ăn kèm kim chi - sự kết hợp độc đáo tạo nên dấu ấn riêng. Du khách đến đây vừa thưởng thức ẩm thực, vừa có thể tìm hiểu những câu chuyện lịch sử đặc biệt.

Địa chỉ: 113A Đặng Dung, phường Tân Định, TPHCM Giờ mở cửa: 7h-22h Giá tham khảo: Từ 45.000 đồng

Bánh mì

Bánh mì heo quay - đặc sản quen thuộc của ẩm thực TPHCM, từng lọt top 100 món ngon Việt Nam (Ảnh minh họa: Taste Atlas).

Bánh mì là món ăn đường phố quen thuộc của TPHCM, được nhiều du khách quốc tế yêu thích nhờ sự tiện lợi và hương vị hài hòa. Ổ bánh mì giòn rụm bên ngoài, mềm bên trong, kẹp cùng nhiều loại nhân như thịt nguội, chả lụa, pate, xíu mại hoặc gà xé.

Điểm đặc trưng của bánh mì ở TPHCM nằm ở phần nhân phong phú và nước sốt đậm đà, kết hợp cùng đồ chua (cà rốt, củ cải), dưa leo, ngò rí và ớt. Khi ăn, thực khách dễ dàng cảm nhận sự cân bằng giữa vị béo, mặn, chua và cay trong từng ổ bánh nhỏ gọn.

Một số địa chỉ gợi ý:

Bánh mì Huynh Hoa

Bánh mì Huynh Hoa từ lâu đã được xem là một trong những tiệm bánh mì nổi tiếng bậc nhất TPHCM. Ổ bánh mì tại đây gây ấn tượng với phần nhân đầy đặn gồm nhiều loại chả, thịt nguội, pate béo ngậy cùng rau dưa và sốt riêng.

Dù giá cao hơn mặt bằng chung, quán vẫn luôn đông khách, đặc biệt vào buổi chiều tối, khi du khách xếp hàng chờ mua là hình ảnh quen thuộc. Tuy nhiên, một số người cũng nhận xét bánh mì ở đây khá béo, ăn có thể bị ngán.

Địa chỉ: 26 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, TPHCM Giờ mở cửa: 13h-23h Giá tham khảo: 58.000-68.000 đồng

Bánh mì Chim Chạy

Bánh mì Chim Chạy ghi điểm nhờ phong cách gọn gàng, hiện đại và hương vị hài hòa, dễ ăn. Phần bánh mì có lớp vỏ giòn nhẹ, nhân được nêm nếm vừa phải với các lựa chọn như thịt nướng, gà xé, xíu mại… Nhiều chi nhánh giúp quán trở thành lựa chọn quen thuộc của dân văn phòng và giới trẻ khi tìm một bữa ăn nhanh tiện lợi tại TPHCM.

Địa chỉ: 116 đường Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TPHCM 147D Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, TPHCM 11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, TPHCM 420 Nguyễn Tri Phương, phường Vườn Lài, TPHCM Giờ mở cửa: 6h-20h (chủ nhật nghỉ) Giá tham khảo: 25.000-43.000 đồng

Bánh mì Cụ Lý

Ẩn mình trên đường Hai Bà Trưng, bánh mì Cụ Lý mang nét giản dị, gần gũi với phong cách bán hàng truyền thống. Quán chỉ mở buổi sáng nhưng luôn đông khách nhờ hương vị đậm đà, phần nhân vừa đủ với pate, thịt, đồ chua và nước sốt đặc trưng.

Không cầu kỳ, bánh mì Cụ Lý giữ được nét mộc mạc của bánh mì Sài Gòn xưa, phù hợp với những ai thích hương vị quen thuộc.

Địa chỉ: 189 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM Giờ mở cửa: 6h-10h Giá tham khảo: 25.000-30.000 đồng

Phở

Phở Hương Bình - quán phở tại TPHCM từng lọt danh mục gợi ý của Michelin (Ảnh: Mộc Khải).

Phở là món ăn quen thuộc của người Việt, ở TPHCM mang một sắc thái riêng với hương vị đậm đà và phần ăn đầy đặn hơn. Nước dùng phở được ninh từ xương trong nhiều giờ, kết hợp cùng các loại gia vị như quế, hồi, gừng nướng... tạo nên vị ngọt thanh, thơm đặc trưng.

Một tô phở thường gồm bánh phở mềm, thịt bò (tái, nạm, gân, bò viên...), ăn kèm rau thơm, giá, chanh và ớt. Người TPHCM thường thêm tương đen, tương ớt để tăng hương vị, tạo nên sự hòa quyện giữa vị ngọt của nước dùng và chút đậm đà, cay nhẹ. Một số quán phở ở TPHCM vẫn giữ nguyên cách ăn miền Bắc, không rau và không thêm tương ớt, tương cà.

Một số địa chỉ gợi ý:

Phở Dậu

Quán phở hơn 60 năm tuổi tại TPHCM, giữ trọn phong cách phở Bắc Nam Định với nước dùng trong, thanh, không ăn kèm rau giá. Điểm đặc trưng là thịt bò thái mỏng, mềm và cách ăn cùng hành tây trộn cay, phù hợp với người thích vị phở truyền thống.

Giờ mở cửa: 5h-13h Địa chỉ: Hẻm 288 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM Giá tham khảo: 90.000-100.000 đồng

Phở Hương Bình

Quán phở hơn 65 năm tuổi tại TPHCM, 2 năm liên tiếp vào danh sách Bib Gourmand của Michelin, thu hút đông khách nhờ danh tiếng và hương vị ổn định.

Nước dùng đậm đà, giữ được nét gia truyền, với cả phở bò và phở gà, trong đó phở bò ngày càng được ưa chuộng. Dưới sự tiếp quản của thế hệ thứ 3, quán vẫn duy trì chất lượng và không ngừng hoàn thiện để giữ chân thực khách lâu năm lẫn khách mới.

148 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TPHCM Giờ mở cửa: 6h30-21h Giá tham khảo: 65.000-145.000 đồng/tô

Phở bò Phú Gia

Là thương hiệu gốc Hà Nội, Phú Gia nổi tiếng với hương vị phở Bắc “chuẩn chỉnh”, không phục vụ rau ăn kèm. Nước dùng dậy mùi gia vị như hồi, quế, đặc biệt có sá sùng, trong đó phở tái lăn là món được nhiều thực khách yêu thích.

Giờ mở cửa: 5h-9h, 18h-21h Địa chỉ: 146E Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TPHCM Giá tham khảo: 75.000-95.000 đồng

Phở Phượng

Quán phở hơn 40 năm tuổi, từng được Michelin vinh danh Bib Gourmand, gây ấn tượng với nước dùng ninh từ đuôi bò trong nhiều giờ, vị đậm đà, thơm đặc trưng. Hương vị có điều chỉnh nhẹ để hợp khẩu vị người miền Nam.

Giờ mở cửa: 5h30-20h30 Địa chỉ: 25 Hoàng Sa, phường Tân Định, TPHCM Giá tham khảo: 70.000-110.000 đồng

Phở Hoàng

Là “người chị em” của phở Phượng, quán dùng chung công thức gia truyền nhưng nổi bật với các món tái, bò viên. Hương vị tương đồng nhưng có sự khác biệt nhỏ trong cách phục vụ và lựa chọn món ăn kèm.

Giờ mở cửa: 6h-14h Địa chỉ: 460 Nguyễn Tri Phương, phường Vườn Lài, TPHCM Giá tham khảo: 70.000-110.000 đồng

Phở Phú Vương

Đây là chuỗi phở lâu năm tại TPHCM, không gian rộng rãi, phục vụ đa dạng. Nước dùng ngọt thanh kiểu Bắc nhưng đã điều chỉnh để dễ ăn hơn, đi kèm rau thơm, chanh, ớt, phù hợp với nhiều đối tượng thực khách.

Giờ ở cửa: 5h30-0h Địa chỉ: 120 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, TPHCM 447 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM 142-144 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TPHCM 339 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 772 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TPHCM Giá tham khảo: 60.000-105.000 đồng

Ốc

TPHCM có rất nhiều quán ốc đặc sắc (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ốc là một trong những món ăn vặt đặc trưng của TPHCM, gắn liền với văn hóa ăn đêm và những buổi tụ tập bạn bè. Các quán ốc ở TPHCM nổi bật với thực đơn đa dạng, từ ốc hương, ốc móng tay, sò huyết đến nghêu, sò điệp… được chế biến theo nhiều kiểu như xào me, xào bơ tỏi, rang muối hay nướng mỡ hành.

Điểm hấp dẫn của món ốc nằm ở phần nước sốt đậm đà, dậy mùi, kết hợp giữa vị mặn, ngọt, chua cay... Khi ăn, thực khách thường dùng kèm rau răm, bánh mì hoặc muối tiêu chanh để tăng thêm hương vị.

Một số địa chỉ gợi ý:

Ốc Thúy

Nằm trong hẻm, nhưng Ốc Thúy vẫn là quán quen của nhiều tín đồ ăn vặt TPHCM nhờ hương vị đậm đà. Thực đơn của quán không quá cầu kỳ nhưng các món ốc được chế biến vừa miệng, phù hợp cho những buổi tụ tập nhẹ nhàng buổi chiều tối. Tuy nhiên, quán không bán kèm cơm rang hay mì xào như những nơi khác, nên khách lưu ý nếu cần ăn no.

A28 đường 46, phường Vĩnh Hội, TPHCM Giờ mở cửa: 15h30-21h Giá tham khảo: Khoảng 50.000 đồng/món

Ốc Đào

Ốc Đào là một trong những quán ốc nổi tiếng tại TPHCM, thường xuyên đông khách nhờ thực đơn đa dạng và cách chế biến đậm vị. Các món như ốc hương, sò điệp, càng ghẹ rang muối… được đánh giá cao, phù hợp cho nhóm bạn hoặc du khách muốn trải nghiệm ẩm thực đường phố TPHCM.

Địa chỉ: 212B/D48 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM 132 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, TPHCM Giờ mở cửa: 10h30-22h Giá tham khảo: 60.000-110.000 đồng/món

Ốc Hòa Trường Sa

Quán gây ấn tượng với khung giờ mở cửa đến rạng sáng, trở thành điểm ăn đêm quen thuộc của nhiều người. Quán có thực đơn phong phú, từ các món ốc bình dân đến hải sản giá cao, chế biến đa dạng, phù hợp cho những buổi ăn khuya hoặc tụ tập đông người tại TPHCM.

Địa chỉ: 1432 đường Trường Sa, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM Giờ mở cửa: 12h-2h Giá tham khảo: 45.000-270.000/món

Phố ốc Vĩnh Khánh

Nơi đây tập trung nhiều quán ốc, mở cửa từ xế chiều đến tận khuya, với đa dạng món ăn và nhiều mức giá khác nhau. Năm 2025, phố ốc Vĩnh Khánh còn bất ngờ lọt top 10 trong danh sách "31 con đường hấp dẫn nhất thế giới 2025" do tạp chí Time Out công bố.

Địa chỉ: Quận 4 cũ, nay thuộc phường Khánh Hội, TPHCM

Bún bò

Tô bún bò mỡ nổi ở quán cô Như tại TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Bún bò là món ăn có nguồn gốc từ Huế, nhưng khi vào TPHCM đã được biến tấu để phù hợp với khẩu vị địa phương, đậm đà và dễ ăn hơn. Nước dùng được ninh từ xương bò trong nhiều giờ, kết hợp sả, mắm ruốc và các loại gia vị tạo nên hương thơm đặc trưng.

Một tô bún bò thường có bắp bò, giò heo, chả cua, huyết và sợi bún to. Khi ăn kèm rau sống, giá đỗ, chanh và ớt, món ăn mang đến sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh của nước dùng, vị béo của thịt và chút cay nồng.

Một số địa chỉ gợi ý:

Bún bò cô Như

Ẩn mình trong hẻm trên đường Võ Văn Tần, quán bún bò cô Như hút khách nhờ hương vị đậm đà, nước dùng thơm và vừa miệng. Không gian giản dị cùng món mỡ nổi đặc trưng nhưng giá rẻ khiến nơi đây trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều thực khách tại TPHCM. Tuy nhiên, quán nhỏ, thu hút đông khách nên có thể thực khách sẽ phải chờ lâu.

Địa chỉ: 274/29 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TPHCM Giờ mở cửa: 11h-20h Giá tham khảo: 45.000 đồng/tô

Bún bò Huế 14B

Quán nổi bật với tô bún bò chuẩn vị Huế, nước dùng đậm, dậy mùi sả và ớt đặc trưng. Điểm trừ là quán thường đông vào giờ cao điểm, không gian bình dân nên đôi lúc hơi chật và ồn.

Địa chỉ: 14B đường 46, phường Vĩnh Hội, TPHCM Giờ mở cửa: 6h30-20h30 Giá tham khảo: Khoảng 50.000 đồng/tô

Bún bò O Tấm

Là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương, bún bò O Tấm ghi điểm nhờ giá rẻ và phần ăn đầy đặn. Nước dùng thanh nhẹ, dễ ăn, thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa trưa nhanh gọn tại TPHCM. Tuy vậy, quán mở theo khung giờ cố định, khá đông khách nên có thể phải chờ, một số người cũng nhận xét vị chưa quá nổi bật so với nhiều quán khác.

Địa chỉ: 79B Đồng Đen, phường Bảy Hiền, TPHCM Giờ mở cửa: 5h-10h30; 12h30-18h30 Giá tham khảo: 35.000-50.000 đồng/tô

Gợi ý lịch trình du lịch TPHCM 2-3 ngày

Với quỹ thời gian ngắn, du khách vẫn có thể cảm nhận khá trọn vẹn nhịp sống của thành phố nếu biết sắp xếp hợp lý.

Ngày 1 ở TPHCM:

Ngày đầu tiên nên dành cho khu vực trung tâm thành phố.

Buổi sáng tham quan các công trình mang tính biểu tượng như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, sau đó ghé bảo tàng hoặc dạo quanh các con phố lớn.

Buổi chiều có thể nghỉ ngơi tại quán cà phê, đến tối trải nghiệm xe buýt hai tầng hoặc ăn tối trên du thuyền ngắm cảnh sông Sài Gòn.

Ngày 2 ở TPHCM:

Ngày thứ hai phù hợp để khám phá những điểm đến mang chiều sâu văn hóa. Du khách có thể ghé khu Chợ Lớn để tìm hiểu đời sống người Hoa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng, sau đó di chuyển đến các bảo tàng hoặc công viên.

Buổi tối, phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc khu Bùi Viện là lựa chọn thú vị để cảm nhận nhịp sống về đêm.

Ngày 3 ở TPHCM:

Nếu có thêm ngày thứ ba, nên dành cho chuyến đi ngoại thành như Cần Giờ hoặc địa đạo Củ Chi để cân bằng giữa trải nghiệm đô thị và thiên nhiên, lịch sử.

Toàn cảnh TPHCM nhìn từ trên cao - nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện cùng những công trình lịch sử, tạo nên sức hút riêng của đô thị lớn nhất cả nước (Ảnh: Nam Anh).

Chi phí du lịch TPHCM nhìn chung khá linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng. Trung bình, một ngày ở thành phố này có thể dao động từ khoảng 700.000 đến 2 triệu đồng mỗi người, tùy phong cách du lịch.

Trong đó, chi phí lưu trú chiếm phần lớn, tiếp đến là ăn uống và di chuyển. Nếu lựa chọn quán ăn địa phương và phương tiện công cộng, mức chi tiêu có thể giảm đáng kể. Ngược lại, nếu trải nghiệm nhà hàng cao cấp hay dịch vụ du thuyền, chi phí sẽ tăng lên tương ứng.

Lưu ý khi du lịch TPHCM

Khi di chuyển trong thành phố, du khách nên tránh các khung giờ cao điểm buổi sáng (7-9h) và chiều (17-19h) để hạn chế tình trạng ùn tắc.

Ở khu vực trung tâm, hệ thống đường một chiều khá dày đặc, nên việc tra cứu bản đồ trước khi di chuyển sẽ giúp du khách chủ động hơn, tránh đi nhầm hướng hoặc phải vòng lại nhiều lần, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Ngoài ra, hệ thống hẻm ở TPHCM rất dày đặc và thông nhau phức tạp, nếu không quen đường, du khách nên hạn chế đi vào các hẻm nhỏ để tránh lạc đường. Chuẩn bị sẵn tiền mặt cho những chi tiêu nhỏ vì ở dọc đường TPHCM, rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt đặc sắc.

Vào giờ cao điểm, TPHCM thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh: Hải Long).

Người dân TPHCM nổi tiếng thân thiện, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ. Du khách có thể dễ dàng hỏi đường hoặc trò chuyện với người dân địa phương mà không gặp nhiều rào cản.

Tuy nhiên, do là đô thị lớn, nhịp sống nhanh nên cần chú ý giữ gìn tư trang cá nhân, đặc biệt ở nơi đông người. Khi tham gia giao thông, nên quan sát kỹ và di chuyển theo dòng xe để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, một nét đặc trưng thú vị là văn hóa cà phê - không chỉ là nơi thưởng thức nước uống mà còn là không gian gặp gỡ, làm việc và tận hưởng cuộc sống. Dành thời gian ngồi quán cà phê, ngắm phố phường cũng là một trải nghiệm rất quen thuộc ở TPHCM.