Chuyện về vụ máy bay bị tấn công, nữ tiếp viên nhanh trí cứu mạng 359 người

Vụ khủng bố kinh hoàng trên chuyến bay Pan Am 73

Rạng sáng 5/9/1986, khi chuyến bay Pan Am 73 chuẩn bị rời sân bay Karachi (Pakistan), 4 tay súng người Palestine cải trang thành lực lượng an ninh sân bay. Chúng đi xe có còi hú lao thẳng lên đường băng. Khoảng 6h sáng, chúng xông lên máy bay, mang theo súng đạn.

Ngay lập tức, nữ tiếp viên hàng không Neerja Bhanot hô mật mã “bị không tặc” qua hệ thống loa nội bộ. Trong khi đó, một tiếp viên khác là Sherene Pavan kịp nhập mã khẩn cấp.

Máy bay thời điểm đó có 379 người (trong đó có 19 thành viên phi hành đoàn và 360 hành khách).

Nhờ sự nhanh trí của nữ tiếp viên Neerja Bhanot, máy bay không cất cánh giảm nguy cơ thương vong và phi công kịp trốn thoát (Ảnh: WK).

Điều này giúp giới chức sân bay biết sự việc, giữ máy bay không cất cánh và đồng thời cho phi công có thời gian thoát khỏi buồng lái. Khi một tên khủng bố xông vào khoang lái, hắn sốc khi thấy ghế trống.

Giám đốc hãng hàng không Pan Am tại Karachi khi đó là ông Viraf Doroga cũng có mặt tại hiện trường. Ông hứa tìm phi công thay thế. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi không có phi công nào xuất hiện, nhóm khủng bố bắt đầu chọn lọc con tin người nước ngoài.

Chúng lôi một hành khách người Mỹ gốc Ấn có tên Rajesh Kumar, 29 tuổi bước ra cửa máy bay. Sau đó, chúng bắn thẳng vào nạn nhân rồi ném thi thể xuống đường băng trước sự chứng kiến của lực lượng an ninh.

4 tiếng tiếp theo, những kẻ tấn công yêu cầu phi hành đoàn thu thập hộ chiếu toàn bộ hành khách.

Trong tình huống căng thẳng, nữ tiếp viên Bhanot đã dũng cảm giấu toàn bộ hộ chiếu của những khách mang quốc tịch Mỹ. Cô cũng hướng dẫn đồng nghiệp vứt giấy tờ xuống thùng rác hoặc bồn vệ sinh để che giấu.

Khi báo cáo rằng không có hành khách Mỹ trên chuyến bay, cô tiếp tục trấn an hành khách bằng cách mang đồ ăn, nước uống giúp họ giữ bình tĩnh.

17 tiếng sinh tử và sự hy sinh anh hùng

Sau 17 tiếng bị khống chế, hệ thống điện trên máy bay bất ngờ tắt. Không thể kích nổ đai bom, nhóm khủng bố liều lĩnh nã súng loạn xạ vào khoang hành khách.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nữ tiếp viên Neerja Bhanot chạy đến cửa thoát hiểm, mở lối cho hành khách tuột xuống phao trượt. Khi đang lấy thân mình che chắn cho 3 em nhỏ, cô bị trúng đạn tử vong.

Phi hành đoàn của chuyến bay Pan Am 73 - tất cả đều ở độ tuổi ngoài 20 (Ảnh: AIT).

Theo lời kể của một nhân chứng sống sót, cái chết của cô không phải do bị không tặc bắn nhầm trong lúc rối ren. Một kẻ khủng bố đã phát hiện nữ tiếp viên cố bảo vệ hành khách nên đã túm tóc và bắn vào cô ở cự ly gần. Tuy nhiên, tình tiết này đến nay vẫn còn gây tranh cãi.

Kết thúc vụ việc, cả 5 kẻ tấn công đều bị bắt giữ, đưa ra xét xử tại Pakistan. Một tên bị dẫn độ sang Mỹ và ngồi tù. Số còn lại được trao trả cho giới chức Palestine rồi được phóng thích năm 2008. Cho đến nay, chúng vẫn đang lẩn trốn.

Vụ cướp máy bay khiến 20 người thiệt mạng, 359 người may mắn sống sót.

Nữ tiếp viên trẻ thành người hùng khi chưa bước sang tuổi 23

Vào khoảnh khắc định mệnh ấy, Neerja Bhanot chỉ còn hai ngày nữa là bước sang tuổi 23. Cô nằm trong số 20 nạn nhân thiệt mạng, trong khi hơn 100 hành khách bị thương.

Neerja Bhanot sinh ngày 7/9/1963 tại thành phố Chandigarh, Ấn Độ. Khi còn là thiếu nữ, cô chuyển đến Mumbai, theo học tại trường St. Xavier.

Trong thời gian này, một nhiếp ảnh gia đã phát hiện ra vẻ đẹp của cô và mời làm người mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu.

Nữ tiếp viên Neerja Bhanot lấy thân mình cứu sống 3 em bé (Ảnh: AIT).

Theo phong tục gia đình, Bhanot đồng ý bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt. Tháng 3/1985, cô kết hôn với một người đàn ông sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng, Bhanot bị chồng bạo hành và quyết định ly hôn. Cô rời bỏ hôn nhân theo truyền thống để tìm con đường mới cho mình.

Không lâu sau, Bhanot đăng ký ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không. Trong số 10.000 thí sinh, cô được chọn làm tiếp viên của hãng Pan American World Airways (Pan Am) nhờ ngoại hình ưa nhìn và phong thái chuyên nghiệp.

Cái chết của Neerja Bhanot đã biến cô thành biểu tượng anh hùng. Chính phủ Ấn Độ truy tặng cô huân chương Ashoka Chakra – giải thưởng cao quý nhất thời bình dành cho lòng dũng cảm.

Phim điện ảnh mang tên cô được dựng vào năm 2016 (Ảnh: AIT).

Năm 2004, Bưu điện Ấn Độ phát hành tem tưởng niệm mang hình ảnh của cô. Đến năm 2016, bộ phim điện ảnh "Neerja" ra mắt, tái hiện câu chuyện bi hùng của nữ tiếp viên trẻ.

Với những hành khách trên chuyến bay năm đó, sự hy sinh của Neerja Bhanot đã trao cho họ một cuộc đời mới. Một trong ba đứa trẻ được cô che chở ngày hôm ấy sau này đã trở thành phi công. Anh đã tiếp nối hành trình trên bầu trời mà Neerja Bhanot đã dở dang.