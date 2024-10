Chuyến du lịch trong mơ bỗng trở thành cơn ác mộng với hơn 1.000 hành khách trên siêu du thuyền bị bão biển tấn công bất ngờ khiến một người tử vong và 100 người khác bị thương.

Tháng 11/2023, du thuyền Spirit of Discovery của hãng tàu Saga Cruises đang trong hành trình cuối cùng của chuyến du lịch châu Âu kéo dài 14 ngày khi bất ngờ gặp nạn tại vịnh Biscay thuộc một phần của Đại Tây Dương, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước Pháp và bờ biển phía bắc của Tây Ban Nha.

Kính rơi vỡ khắp nơi (Ảnh: Mai).

Ngày 28/10, các hãng truyền thông của Anh mới lật lại vụ việc và chia sẻ cảm xúc của những hành khách may mắn sống sót sau tai nạn.

"Tôi không thể quên được khoảnh khắc đó. Du thuyền liên tục bị những đợt sóng dữ cao gần 10m tấn công. Bão ập tới khiến tàu bị lệch hướng và dừng hẳn. Trong khi đó, chúng tôi phải bám chặt lấy thứ gì đó vững chắc để giữ mạng sống", chị Emma Danbury, một nhân chứng nhớ lại.

Theo xác minh từ cơ quan điều tra, trước khi gặp nạn, tàu Spirit of Discovery hủy chuyến thăm tới Las Palmas vì thời tiết xấu. Thuyền trưởng quyết định chuyển hướng cho tàu tới La Corona định tránh trú nhưng bến cảng cũng đóng cửa.

Sau đó, thủy thủ đoàn cho tàu quay lại Anh. Dù hệ thống an toàn trên tàu được kích hoạt nhưng do bão lớn tấn công khiến nó phải dừng lại đột ngột trên biển. Thời điểm đó, bão có sức gió cấp 11 và biển động cấp 8.

Do gặp sự cố về động cơ và sức gió mạnh khiến tàu không thể tiếp tục di chuyển và phải tự lênh đênh tới sáng hôm sau mới tiếp tục hành trình.

Chuyện chưa biết về 15 tiếng như ở địa ngục trên siêu du thuyền gặp bão lớn (Nguồn video: Emma Danbury).

Suốt 15 tiếng trên biển, nhiều hành khách mô tả là "quãng thời gian như trong địa ngục". Hơn 100 khách bị thương với 8 người bị nặng còn một nạn nhân đã tử vong sau khi đưa tới bệnh viện.

Đến nay, cơ quan kiểm tra tai nạn hàng hải (MAIB) vẫn tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân khiến tàu bị mất lực đẩy khi gặp thời tiết xấu và công tác xử lý của thủy thủ đoàn trong tình huống này.

Bà Carol Lake, một trong những hành khách có mặt trên tàu cho biết, bà sớm thu dọn hành lý vì tưởng sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên bão mỗi lúc một lớn khiến bà đã nghĩ tới tình huống xấu nhất.

"Mọi người đều hoảng loạn và tất cả như trong phim kinh dị khi bên ngoài sóng biển dâng cao. Tôi đành phải mở âm thanh TV thật to để át tiếng gió rít ầm ĩ và làm bản thân bình tĩnh hơn", vị khách chia sẻ.

Một vị khách khác là bà Jan Bendall, 75 tuổi có chuyến du lịch trên thuyền cùng chồng. Cả hai cho biết khi gặp bão, con thuyền phải đứng yên trong suốt 15 tiếng.

Sau đó, phòng ăn được chuyển thành khu vực y tế tạm thời còn hành khách được hướng dẫn ở yên trong phòng. Một số người nhớ lại chuyện họ cảm nhận được sự sợ hãi của thuyền trưởng khi tàu gặp bão lớn.

Khu vực phòng ăn được chuyển đổi thành trung tâm y tế tạm thời trên tàu (Ảnh: Mail).

"Những đợt sóng cao gần 10m liên tục đập vào cửa sổ khiến mọi người la hét ầm ĩ. Đó là trải nghiệm khủng khiếp cả đời tôi không quên", vị khách Richard Reynolds đi cùng vợ và cha mẹ, nhớ lại.

Sau khi con tàu trở về bến an toàn, đại diện hãng du thuyền cũng lên tiếng xin lỗi hành khách về trải nghiệm lần này.

"Mặc dù lý do thời tiết nằm ngoài tầm kiểm soát nhưng chúng tôi vẫn muốn gửi tới lời xin lỗi chân thành tới các hành khách, những người không may gặp nạn và cả người đã trở về an toàn sau chuyến đi", đại diện của Saga Cruises nói.

Mới đây, hãng du thuyền cho biết toàn bộ hành khách trong chuyến đi được hoàn trả chi phí du lịch lần này. Hãng cũng gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của vị khách bị thiệt mạng trong cơn bão ở vịnh Biscay năm ngoái.