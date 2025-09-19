Chuyến bay thẳng dài 29 tiếng: Giá vé hạng thương gia 132 triệu đồng/khách

Chuyến bay dài nhất của thành phố nằm ở 2 phía đối diện của trái đất

Hãng hàng không China Eastern Airlines (Trung Quốc) sẽ khai trương đường bay mới từ Thượng Hải đến thủ đô Buenos Aires (Argentina) vào ngày 4/12 tới. Tổng chiều dài hành trình gần 20.000km.

Như vậy, đây sẽ là một trong những chặng bay thẳng dài nhất thế giới, phản ánh sự mở rộng quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và khu vực Mỹ Latinh.

Theo thông báo của China Eastern, chuyến bay mới sẽ chỉ dừng quá cảnh một lần tại thành phố Auckland (New Zealand). Qua đó giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Trung Quốc và Argentina tới 5 tiếng so với các hành trình hiện nay vốn thường phải dừng tại Mỹ hoặc châu Âu.

Chuyến bay thẳng chở khách dài nhất thế giới, kéo dài gần 29 tiếng (Ảnh minh họa: News).

Có thể thấy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai một đường bay đến khu vực Mỹ Latinh qua trạm trung chuyển ở Nam bán cầu, thay vì các điểm dừng phổ biến tại Bắc Mỹ hay châu Âu. Khu vực này vốn thường quá tải và đòi hỏi thời gian quá cảnh kéo dài.

Chính phủ New Zealand cũng thông báo sẽ miễn thị thực quá cảnh cho công dân Trung Quốc tại Auckland, nhằm hỗ trợ triển khai đường bay và biến thành phố trở thành trung tâm kết nối giữa châu Á và Nam Mỹ.

Dù có điểm dừng ngắn tại Auckland, toàn bộ hành trình sẽ được vận hành bằng một máy bay duy nhất và mang cùng một số hiệu chuyến bay.

Như vậy, hành khách có thể tiết kiệm thời gian và giảm mệt mỏi do ít phải điều chỉnh múi giờ, đặc biệt là trong chặng bay đầu tiên từ Thượng Hải đến Auckland.

Argentina là một trong những quốc gia nằm xa Trung Quốc nhất. Một số khu vực của hai nước gần như nằm ở hai điểm đối xứng nhau trên địa cầu, tức là nối thẳng qua tâm của trái đất.

Với chiều dài như vậy, China Eastern khẳng định đây sẽ là một trong những tuyến bay dài nhất thế giới. Hãng sẽ sử dụng máy bay thân rộng Boeing 777-300ER cho tuyến bay khứ hồi gồm 2 chuyến mỗi tuần.

Chuyến bay chiều đi (từ Thượng Hải đến Buenos Aires) sẽ mất gần 29 tiếng, lâu hơn vài tiếng so với chiều ngược lại. Tổng cộng, China Eastern sẽ cung cấp hơn 65.000 ghế mỗi năm cho chặng bay này.

Con số này gần bằng tổng số hành khách đi lại giữa Trung Quốc và Argentina trong năm 2024 (ước tính khoảng 57.800 người).

Giá vé nằm ở hạng thương gia ít nhất 5.000 USD/khách (132 triệu đồng)

Sự ra đời của đường bay mới diễn ra trong bối cảnh thương mại Trung Quốc – Mỹ Latinh tăng trưởng mạnh. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc (UN Comtrade), kim ngạch thương mại giữa hai bên đã tăng từ khoảng 12 tỷ USD năm 2000 lên 515 tỷ USD vào năm 2024. Trong đó, Brazil, Mexico và Argentina chiếm tỷ trọng lớn.

Du khách Trung Quốc cũng đang được coi là tệp khách quan trọng với thị trường Argentina nói riêng và khu vực châu Mỹ Latinh nói chung.

Các hãng hàng không Trung Quốc cũng đang tăng cường hiện diện tại khu vực này. Cụ thể như, hãng Air China đã khôi phục đường bay Bắc Kinh - São Paulo (Brazil) qua Madrid (Tây Ban Nha) sau thời gian tạm ngưng vì dịch Covid-19. Tương tự, hãng China Southern Airlines hiện khai thác chặng Thâm Quyến - Mexico City không quá cảnh.

Hạng thương gia trên một chuyến bay của hãng China Eastern Airlines (Ảnh: Sam Chui).

Giá vé máy bay chặng Thượng Hải - Buenos Aires cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Theo thông tin hiển thị trên trang chính thức của hãng China Eastern Airlines , vé hạng phổ thông một chiều dao động từ 1.538 USD đến 2.270 USD/khách. Khách VIP có thể lựa chọn loại ghế nằm ở hạng thương gia, giá ít nhất 5.000 USD mỗi chiều.

Trước đó, danh hiệu chuyến bay không dừng dài nhất thế giới thuộc về hãng hàng không Singapore Airlines. Chuyến bay đi từ sân bay Changi (Singapore) tới sân bay JFK ở New York (Mỹ) có quãng đường di chuyển dài 15.349km, hơn 18 tiếng bay.