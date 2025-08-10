Chùa Bái Đính được vinh danh là điểm đến nổi bật

Chiều 10/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin, chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) là điểm đến duy nhất trong danh sách sở hữu “tích xanh” vừa được xác nhận trên TripAdvisor - Nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới.

Toàn cảnh chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình vừa được Tripadvisor trao giải thưởng danh giá (Ảnh: Thanh Bình).

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết thêm, việc chùa Bái Đính được Tripadvisor trao giải thưởng danh giá là cơ sở để điểm du lịch nổi tiếng này tiếp tục phấn đấu giành giải thưởng Best of the Best – Vươn tới Top 1% thế giới. "Đây là một sự công nhận quốc tế về chất lượng trải nghiệm du lịch và giá trị văn hoá, tâm linh của chùa Bái Đính nói riêng, điểm đến du lịch Ninh Bình nói chung", vị đại diện Sở Du lịch Ninh Bình cho biết.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, không chỉ nhận được giải thưởng danh giá nói trên, chùa Bái Đính cũng tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đạt số lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt xa mong đợi trong số 8 triệu hồ sơ đề cử.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, nổi tiếng với quy mô hoành tráng, kiến trúc độc đáo, ấn tượng.

Ngoài giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh, chùa Bái Đính còn là điểm nhấn quan trọng trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu xuân, hàng vạn du khách đến để hành hương, cầu may và trải nghiệm văn hóa và không khí lễ hội truyền thống.

Được biết, tỉnh Ninh Bình mới (sau khi sáp nhập Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) hội tụ hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng và độc đáo như: chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính - trung tâm Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á; phủ Giầy, đền Trần - các trung tâm văn hóa tâm linh nổi tiếng.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á (Ảnh: Thanh Bình).

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 5.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt, cùng 33 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nổi bật là Di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO công nhận.

Những năm gần đây, Ninh Bình thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Ninh Bình cũng liên tục được các tổ chức, chuyên trang du lịch trong nước và thế giới uy tín đánh giá, xếp top cao trong danh sách bình chọn.

Mới đây nhất năm 2024, Ninh Bình đứng vị trí thứ 4 trong "Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông; Quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến có ảnh hưởng của Philip Kotler Award; Cúc Phương được công nhận là Công viên quốc gia hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới từ 2019-2024 (World Travel Awards)…