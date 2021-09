Choáng với con đường dài 11 km có 99 khúc cua xoắn vặn

Dân trí Núi Thiên Môn, danh thắng nổi tiếng Trung Quốc không chỉ có cảnh quan đẹp mắt mà còn khiến du khách "choáng váng" khó quên khi trải nghiệm cung đường dài 11 km với 99 khúc cua.

Choáng váng với con đường dài 11 km với 99 khúc cua

Núi Thiên Môn ở Hồ Nam là một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất Trung Quốc. Khi du khách đến đỉnh núi Thiên Môn, họ sẽ được ngắm phong cảnh thiên nhiên ấn tượng bậc nhất ở Trung Quốc.

Ngoài cáp treo được xây dựng vào năm 2005 nối từ ga tàu Trương Gia Giới đến đỉnh núi thì nhiều du khách cũng chọn cách trải nghiệm con đường gần 11 km với 99 khúc cua đưa du khách lên đến đỉnh núi và đến động Thiên Môn.

Con đường dài 11 km có 99 khúc cua ở núi Thiên Môn.

Con đường núi quanh co dẫn đến Động Thiên Môn còn được gọi là "Đại lộ tới thiên đường". Đoạn đường chưa đầy 11 km với 99 khúc cua được coi là một trong những con đường quanh co nhất ở Trung Quốc và không dành cho du khách bị say xe hoặc yếu tim.

Vào thời cổ đại, núi Thiên Môn không có đường đi thuận tiện như hiện tại nên ngọn núi trở thành nơi hoàn hảo cho sơn tặc và những người chôn giấu kho báu. Một số câu chuyện còn kể lại rằng một vị tướng đã sử dụng ngọn núi làm nơi cất giấu kho báu của mình.

Cảnh đẹp của núi Thiên Môn

Thời nhà Đường, một ngôi đền lớn đã được xây dựng trên đỉnh núi. Ngày nay, du khách có thể dễ dàng lên đền bằng cáp treo hoặc đi bộ trên đường mòn.

Vào năm 2011, núi Thiên Môn đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp Jeb Corliss nhảy xuống từ độ cao gần 2000 m và chỉ mặc bộ đồ cánh dơi.

Núi Thiên Môn nằm ngay bên cạnh công viên quốc gia Trương Gia Giới. Du khách tới tham quan sẽ phải trả hai khoản phí vào cửa khác nhau cho hai khu vực này. Tuy nhiên cảnh quan ở Thiên Môn Sơn và Trương Gia Giới đều xứng đáng để du khách bỏ tiền mua vé vào cửa.

Ngắm toàn cảnh Thiên Môn Sơn

Vĩnh Ngọc

Theo China