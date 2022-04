Cặp đôi chi 30 triệu đồng/đêm cho chuyến trăng mật "sang chảnh" tại Đà Nẵng

Sau "siêu đám cưới" tại quê nhà Ninh Bình vào hồi tháng 2/2022, vợ chồng Hoa khôi Nguyễn Thùy Trang và CEO người Đức gốc Việt Phạm Khôi đã chọn Đà Nẵng làm nơi hưởng tuần trăng mật.

Trước đó, cặp đôi này gây chú ý trên mạng xã hội khi tổ chức một lễ cưới sang trọng, đẹp lung linh như trong cổ tích tại khách sạn 5 sao. Trong đám cưới, cô dâu Thùy Trang diện chiếc váy cưới độc bản, làm từ chất liệu ren Ý cao cấp và đá Swarovski, giá 500 triệu đồng. Không gian tiệc cưới được trang trí bởi 100.000 bông hoa, kết hàng nghìn viên pha lê trên trần, hàng nghìn chim hạc phát sáng...

"Để có một đám cưới diễn ra suôn sẻ và hoàn hảo, hai vợ chồng tôi đã mất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị. Sau đám cưới, chúng tôi muốn dành tuần trăng mật để nghỉ ngơi. Tôi cũng muốn cùng vợ khám phá cảnh đẹp Việt Nam trước khi sang Đức tiếp quản việc kinh doanh của gia đình", anh Khôi chia sẻ.

Cặp đôi từng cùng nhau đến nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp khắp Việt Nam (Ảnh: Thùy Trang).

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi từng đến nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển như JW Marriott Phú Quốc, Nam Nghi Resort (Phú Quốc, Kiên Giang); Nha Trang Six Senses (Khánh Hòa); InterContinental Đà Nẵng; Four Seasons Hội An (Quảng Nam). Các chuyến nghỉ dưỡng cao cấp của vợ chồng anh Khôi thường diễn ra từ 3 tới 4 ngày với chi phí mỗi đêm dao động từ 20 triệu - 30 triệu đồng.

Trong chuyến trăng mật, cặp đôi quyết định trở lại Đà Nẵng. "Sau đám cưới, hai vợ chồng không may mắc Covid-19 nên chuyến trăng mật phải hoãn lại. Ngay khi hoàn thành cách ly y tế, mình đặt phòng đi nghỉ luôn. Mình đặt trước một tuần nên chi phí phòng khoảng 30 triệu đồng/đêm", Thùy Trang cho biết.

Cặp đôi lựa chọn một căn penthouse nằm tại tầng cao nhất của khu nghỉ dưỡng, kề cận biển, mang phong cách sang trọng, hiện đại với diện tích lên tới 170m2 (Ảnh: Thùy Trang).

Căn hộ này hoàn toàn biệt lập, đảm bảo sự riêng tư; có hệ thống bể bơi riêng, phòng tắm VIP (Ảnh: Thùy Trang).

Cặp đôi được hưởng nhiều dịch vụ đặc biệt như phục vụ bữa ăn tại phòng, có phòng chờ riêng tại sân bay... (Ảnh: Thùy Trang).

Điều khiến cặp đôi ấn tượng với khu resort cao cấp này là đường bờ biển riêng dài 700m với cát trắng, ghềnh đá hoang sơ. Du khách có thể dạo bước bên bờ biển để ngắm bình minh hay hoàng hôn.

Ẩm thực tại đây cũng là điểm khiến vợ chồng Thùy Trang - Phạm Khôi ấn tượng. Trong lần quay trở lại, cặp đôi đã đặt một bữa tối tại nhà hàng ẩm thực nổi tiếng trong khu resort. Nơi đây được CNN bình chọn là 1 trong top 10 nhà hàng tốt nhất thế giới và các món ăn được thực hiện bởi đầu bếp đạt sao Michelin.

"Không gian nhà hàng được thiết kế theo kiểu biệt thự Pháp cổ với rất nhiều món đồ sưu tầm quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới. Với mỗi món ăn, chúng tôi đều được nhân viên giới thiệu về lịch sử, cách chế biến và cách ăn hoàn hảo nhất. Tôi cảm thấy mức chi phí khoảng 9 triệu đồng/bữa ăn này là hoàn toàn xứng đáng", anh Khôi chia sẻ.

Bữa tối tại nhà hàng nổi tiếng của cặp đôi (Ảnh: Thùy Trang).

Từng du lịch tại nhiều quốc gia châu Âu, anh Khôi cho rằng, vùng biển của Việt Nam đẹp không kém quốc gia nào. Cũng theo anh, hiện tại, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam rất chuyên nghiệp và hấp dẫn.

"Trước đây tôi không dành nhiều thời gian trải nghiệm du lịch tại Việt Nam. Khi về nước tìm hiểu, chinh phục vợ, tôi có cơ hội đi nhiều hơn. Và tôi nhận ra, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam rất tuyệt vời", anh Khôi khẳng định.