Cầm hộ chiếu Việt Nam, khách được miễn thị thực ở nơi nào trên thế giới?

Hộ chiếu và thị thực (visa) là hai giấy tờ thông hành quan trọng nhất để bạn nhập cảnh vào quốc gia hay vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Một trong những vấn đề được các tín đồ du lịch quan tâm nhất chính là việc xin thị thực nhập cảnh ở các quốc gia.

Theo dữ liệu mới cập nhật về xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index 2025 (Công ty tư vấn về cư trú và nhập tịch, trụ sở tại Anh) vào tháng 10 cho thấy, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 92 toàn cầu, giảm 4 bậc so với lần xếp hạng trong tháng 9.

Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Dương).

Với thứ hạng này, công dân sở hữu cuốn hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh ở 50 điểm đến mà không cần xin visa (thị thực) hoặc chỉ cần xin e-visa (thị thực điện tử), visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 227 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cụ thể, công dân Việt Nam sẽ không cần xin thị thực ở 24 điểm đến.

Trong đó bao gồm Barbados (quốc đảo phía tây của Đại Tây Dương), Belarus, Brunei, Campuchia, Chile, quần đảo Cook, Dominica, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Micronesia (phía tây Thái Bình Dương), Mông Cổ, Myanmar, Panama (quốc gia ở Trung Mỹ), Philippines, Rwanda (quốc gia ở Trung Phi), Singapore, Saint Lucia (quốc đảo ở phía đông vùng biển Caribe), quần đảo Saint Vincent và the Grenadines (thuộc vùng biển Caribe), Suriname (quốc gia ở Nam Mỹ) và Thái Lan.

Ngoài ra, có 22 điểm đến trên thế giới để công dân Việt Nam xin visa cửa khẩu. Trong đó bao gồm Bolivia, Burundi (quốc gia ở Trung Phi), quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, Djibouti (quốc gia ở châu Phi), Guinea-Bissau (thuộc Tây Phi), Jordan (quốc gia ở Trung Đông), Madagascar, Malawi (quốc gia ở Đông Phi), Maldives, quần đảo Marshall, Mauritius (quốc đảo ở tây nam Ấn Độ Dương), Mozambique, Namibia, Nepal, Niue (quốc đảo ở nam Thái Bình Dương), quần đảo Palau, Samoa (nam Thái Bình Dương), Sierra Leone (quốc gia ở Tây Phi), Tajikistan (quốc gia ở Trung Á), Tanzania và Tuvalu (quốc đảo thuộc vùng phía nam Thái Bình Dương).

4 điểm đến còn lại như Kenya, Seychelles (quốc đảo ở Ấn Độ Dương), Sri Lanka, Timor-Leste, công dân Việt Nam có thể xin ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Được biết, hộ chiếu xếp hạng là loại hộ chiếu phổ thông (không tính hộ chiếu công vụ).

Hộ chiếu Singapore vẫn đứng đầu thế giới (Ảnh: PassPort).

Theo các chuyên gia du lịch, một quốc gia quyết định miễn thị thực hay cấp thị thực cho công dân nước khác sẽ dựa trên mối quan hệ ngoại giao hai nước, điều kiện kinh tế chính trị và cả vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Cũng trong bảng xếp hạng lần này, hộ chiếu Mỹ lần đầu bị rơi khỏi Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới sau 20 năm.

3 hộ chiếu mạnh nhất thế giới đều thuộc về các quốc gia châu Á gồm Singapore (miễn thị thực tại 193 điểm đến), Hàn Quốc đứng thứ 2 (miễn thị thực tại 190 điểm đến) và Nhật Bản xếp vị trí thứ 3 (miễn thị thực 189 điểm đến).

Đáng chú ý, hộ chiếu của Trung Quốc có sự tăng trưởng thứ hạng nhanh chóng, từ vị trí 94 trên thế giới (năm 2015) đã lên vị trí 64 (năm nay). Trước đó nước này mở rộng miễn thị thực tới 37 điểm đến.

Trong khi đó, hộ chiếu của Mỹ tụt xuống vị trí thứ 12 và xếp tương đương với hộ chiếu của Malaysia. Công dân 2 nước này được miễn thị thực khi nhập cảnh vào 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trong số 227 điểm đến trên thế giới được bảng xếp hạng nêu tên.

Ở chiều ngược lại, những điểm đến có hộ chiếu thấp điểm nhất vẫn thuộc về Afghanistan đứng vị trí 106 (miễn thị thực ở 24 điểm đến), Syria (miễn thị thực 26 điểm đến) và Iraq (miễn thị thực 29 điểm đến).

Bảng xếp hạng Henley là một trong số ít các chỉ số uy tín trên thế giới theo dõi mức độ tự do đi lại của hộ chiếu toàn cầu.

Công ty sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Danh sách bảng xếp hạng mỗi năm được công bố hai lần vào đầu quý I và III và có cập nhật thường xuyên.

Bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu Henley được thực hiện từ năm 2005 đến nay.