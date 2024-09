Cách các điểm đến đầu tư cho du lịch để "không ngủ quên trên chiến thắng"

Cách tạo nên những "mỏ vàng du lịch"

Singapore - quốc đảo không sở hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên đã bù đắp sự thiếu hụt đó bằng hệ thống hạ tầng du lịch, bao gồm các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, tổ hợp dịch vụ cao cấp, show trình diễn tầm cỡ thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Singapore liên tục đầu tư để thu hút du khách chi tiêu cao (Ảnh: Shutterstock).

Quốc gia này cũng "cởi mở" với du lịch sòng bài (casino) để hút dòng khách chi tiêu cao. Casino đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng du lịch, giúp lượng khách tăng gấp đôi lên 19,1 triệu người trong một thập kỷ, tính đến năm 2019. Hiện tại, 2 khu nghỉ dưỡng casino tích hợp đang tiếp tục được mở rộng với tổng giá trị đầu tư hơn 10 tỷ đô Singapore.

Nhắc đến sự phát triển vượt bậc về du lịch tại châu Á không thể không nhắc tới Macao (Trung Quốc) với sự tăng trưởng của du lịch sòng bài (casino) ở mức 28,2% mỗi năm trong giai đoạn 2002-2013. Các khu nghỉ dưỡng casino tại đây hiện vẫn được đầu tư bổ sung sản phẩm dịch vụ mới, đưa Macao trở thành trung tâm du lịch và giải trí thế giới.

Macao dần trở thành trung tâm du lịch và giải trí thế giới nhờ tư duy cởi mở và sự đầu tư mạnh mẽ (Ảnh: Shutterstock).

Cũng là một trong những nước đi đầu về phát triển du lịch, Thái Lan không ngừng nâng tầm trải nghiệm từ ẩm thực, tâm linh đến sinh thái, giải trí suốt 24 giờ. Đến Thái Lan, du khách không chỉ mê đắm với các khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phuket, mà còn thỏa sức tận hưởng, tiêu tiền trong các tổ hợp mua sắm kết hợp vui chơi giải trí, nhà hàng sang trọng như Icon Siam, Asiatique, Siam Paragon,...

Có thể thấy, công thức chung trong việc phát triển những "mỏ vàng" du lịch - kể cả khi không sở hữu mỏ vàng tài nguyên thiên nhiên, chính là sự đầu tư bài bản vào hạ tầng, sản phẩm dịch vụ.

Đà Nẵng và tham vọng vươn tầm châu lục

Ở Việt Nam, thành phố biển Đà Nẵng ngày càng vươn xa trên bản đồ du lịch quốc tế. Không chỉ dựa vào thiên nhiên, và dù đã có những sản phẩm như InterContinental Danang, Sun World Ba Na Hills, Cầu Vàng, Lễ hội pháo hoa quốc tế… Đà Nẵng vẫn có công cuộc làm mới sản phẩm trong năm 2024.

Đó là đầu tư cho Công viên châu Á bằng việc ra mắt "quận giải trí" Da Nang Downtown với điểm nhấn show jetski và flyboard kết hợp pháo hoa hàng đêm "Symphony of River"; hay ra mắt loạt show diễn mới tại Bà Nà Hills… Bà Nà Hills cũng được nâng tổng mức đầu tư lên 39.000 tỷ đồng, với mục tiêu trở thành khu du lịch hàng đầu châu lục.

Dịp lễ 2/9, Đà Nẵng đón gần 308.000 lượt khách, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Riêng tại Bà Nà Hills, lượng khách 4 ngày lễ ước tăng 16%. Khách du lịch đến Da Nang Downtown tăng 268% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng cần đầu tư mở rộng những công trình quy mô, đẳng cấp phục vụ du lịch (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng cần phải có một khu du lịch tầm cỡ để tạo đầu kéo cho du lịch thành phố.

Dẫn giải Bà Nà Hills như một điển hình, ông Dũng phân tích: "Khi xây dựng khu du lịch tầm cỡ, cần hướng đến phát triển bền vững trên tinh thần 3 trụ cột. Thứ nhất, bền vững về kinh tế, thu hút được thêm nhiều khách, tạo nhiều công ăn việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Thứ hai là bền vững về các giá trị văn hóa, phù hợp với đặc trưng riêng của điểm đến Bà Nà. Thứ ba là hài hòa với môi trường. Bà Nà đã làm rất tốt những việc này. Chúng tôi tin rằng, Sun World Ba Na Hills sẽ phát triển xứng tầm, đạt được vị thế xứng đáng và đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh tế, xã hội, du lịch Đà Nẵng".

Vị chuyên gia nhận định thêm, Đà Nẵng cần mạnh dạn đầu tư thêm, mở rộng những công trình quy mô, đẳng cấp. Quan trọng hơn cả là Đà Nẵng cần phải có cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, "sếu đầu đàn" cam kết đồng hành dài hạn.

Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch nhận định, Đà Nẵng đang là điểm đến có nhiều lợi thế để đi nhanh, vững chắc trên đường đua du lịch, nhất là khi đã được phê duyệt loạt chính sách đặc thù, thí điểm xây dựng khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

PGS.TS Phạm Trung Lương cho rằng: "Đây là cơ hội để phát triển những sản phẩm du lịch, những loại hình mới mà trong tư duy và cách tiếp cận của người Việt vẫn chưa được mở".

Theo các chuyên gia, không chỉ Đà Nẵng, nếu dừng lại, "ngủ quên trên chiến thắng", bất cứ điểm đến nào cũng sẽ bị bỏ xa trên đường đua.