Bún chả Hà Nội, mì Quảng góp mặt tại Liên hoan Văn hoá Ẩm thực quốc tế 2025

Ngày 11/11, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025 với chủ đề Trip of Flavors - Hành trình vị giác khắp năm châu.

Bà Hoàng Thu Nga - Phó Trưởng Ban tổ chức của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025 - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, bà Hoàng Thu Nga - Phó Trưởng Ban tổ chức của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025 - cho biết, sự kiện có sự tham gia của gần 120 gian hàng đến từ 42 Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm văn hóa nước ngoài, 13 Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn.

Liên hoan hứa hẹn mang đến bức tranh đa sắc về tinh hoa ẩm thực toàn cầu, đồng thời khẳng định hình ảnh Việt Nam trong vai trò "ngôi nhà chung" của văn hóa thế giới.

"Chúng tôi muốn kể những câu chuyện về ẩm thực nhưng qua đó cho thấy sự gắn kết không biên giới. Qua từng món ăn, chúng ta không chỉ chia sẻ hương vị mà còn chia sẻ sự sáng tạo, thấu hiểu lẫn nhau và khơi dậy tinh thần hợp tác. Chúng tôi cũng mong muốn Việt Nam không chỉ là điểm đến của du lịch mà còn là nơi thế giới tìm thấy sự giao hòa, sáng tạo và tinh hoa qua từng món ăn", bà Thu Nga nói.

Đáng chú ý, liên hoan này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong cách tổ chức và trải nghiệm. Lần đầu tiên, sự kiện ứng dụng công nghệ số với Góc tương tác số - nơi khách tham quan có thể tra cứu thông tin chương trình, xem sơ đồ sự kiện, tìm hiểu các món ăn đặc trưng của từng quốc gia, đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm đa phương tiện hiện đại.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động mới mẻ và sáng tạo được thiết kế phong phú, đa chiều hơn, bao gồm: Nhật ký Ẩm thực không biên giới, Fashion Food Show, Global Beer Fest cùng các khu vực chuyên đề Mái nhà chung ASEAN, Đại lộ Ẩm thực toàn cầu.

Khu vực Ba miền đất Việt là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất tại liên hoan, là nơi tái hiện một "Việt Nam thu nhỏ" tập trung vào các món ăn, di sản văn hóa, ẩm thực dưới chủ đề Câu chuyện di sản văn hóa.

Các món ăn ba miền sẽ được góp mặt tại liên hoan như: Đặc sản miền Bắc là phở (gồm phở Hà Nội và phở Nam Định), bún chả Hà Nội và bánh cuốn Thanh Trì...

Các món đặc sản miền Trung như: Mì Quảng, nem lụi nướng Nha Trang và bánh dân gian Huế; Các món ăn của miền Nam như: Bánh xèo miền Nam và bánh mì Sài Gòn... cũng được mang tới để phục vụ du khách.

Nghệ nhân Lê Thị Thiết - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam - cho hay, đặc trưng của liên hoan năm nay là việc quy tụ hơn 30 nghệ nhân tiêu biểu cùng các đầu bếp hàng đầu để thể hiện tinh hoa, kỹ năng sắp xếp và chế biến món ăn Việt Nam một cách bài bản.

"Ẩm thực Việt Nam hiện đứng thứ 4 về văn hóa ẩm thực có sự lan tỏa trên thị trường quốc tế. Sự lan tỏa này đến từ sự kết hợp đồng bộ giữa văn hóa ẩm thực, du lịch và văn hóa người Việt, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Tại liên hoan, ẩm thực đặc sắc bản địa của ba miền sẽ là thông điệp để đón bạn bè quốc tế đến Việt Nam", bà Thiết nói.

Bún chả Hà Nội cùng nhiều đặc sản ẩm thực ba miền sẽ được giới thiệu tại liên hoan (Ảnh: Khôi Vũ).

Bà Elena Bezdetko - Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam - chia sẻ, năm nay gian hàng Nga sẽ mang đến các món ăn nổi tiếng như: Salad Nga, thịt nướng, cùng món bơ khói ăn kèm bánh mì đen...

Bên cạnh đó, du khách còn có thể trải nghiệm sản phẩm lưu niệm truyền thống nổi tiếng như: Khăn Pavlovsky, búp bê Matryoshka và nhiều sản phẩm đặc trưng khác.

Bà Elena nhấn mạnh, những sự kiện giao lưu ẩm thực như thế này chính là cầu nối, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025 sẽ diễn ra ngày 22-23/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, Hà Nội.