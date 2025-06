Bò rừng sảy chân rơi vào suối nước nóng gần 100 độ C và bị luộc chín

Một con bò rừng tại Vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ) vô tình rơi xuống suối nước nóng Grand Prismatic nằm trong khuôn viên và tử vong trước sự chứng kiến của rất đông khách du lịch có mặt tại hiện trường giữa mùa du lịch cao điểm.

Sự việc xảy ra vào sáng 21/6 theo thông tin từ người phát ngôn của công viên.

Con bò rừng bị luộc chín trước mặt rất đông du khách chứng kiến khi nhiệt độ nước lên tới 93 độ C (Ảnh: Mirror).

Ông Michael Poland, nhà địa vật lý tại Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) kiêm người phụ trách Đài quan sát núi lửa Yellowstone cho biết, hiện vẫn chưa rõ con bò rừng đã rơi xuống suối như thế nào và nguyên nhân của vụ việc do đâu.

Tuy nhiên, sau khi xem lại đoạn video ghi lại sự cố, ông cho rằng con vật đã tiến quá gần, sảy chân rồi vấp ngã xuống nước. Nó cố gắng vùng vẫy tìm cách trốn thoát nhưng rồi bị rơi sâu hơn vào phần nước nóng. Điểm sôi của suối nước nóng này lên tới 93 độ C đã luộc chín con vật. Con bò đã tử vong ngay trước mặt nhiều người.

“Con bò rừng chết khá nhanh”, chuyên gia Poland nói.

Vị chuyên gia này đồng thời bác bỏ tin đồn rằng, nước trong suối có tính axit cao và gây bỏng da con vật. Theo ông, phần lớn suối nước nóng ở Yellowstone đều có độ pH trung tính, nhưng nhiệt độ nước quá cao có thể khiến con vật bị luộc chín.

Suối nước nóng Grand Prismatic rộng khoảng 90m với nhiệt độ nước lên tới 89 độ C. Do Yellowstone nằm ở độ cao lớn nên điểm sôi của nước tại đây đạt 93 độ C.

Các chuyên gia nhận định, xác con bò rừng hiện nằm trong một vũng nước gần sôi. Nước sôi sẽ dần phân hủy các mô hữu cơ, và cuối cùng chỉ còn lại xương.

Vườn quốc gia Yellowstone nổi tiếng với những suối nước nóng (Ảnh: Live).

Chuyên gia Poland cho rằng, việc động vật không may rơi vào suối nước nóng không phải là chuyện hiếm gặp. Nhiều loài có thói quen đi dọc theo bờ suối. Đây là nơi lớp vỏ trái đất rất mỏng và có thể sụp xuống bất cứ lúc nào dưới sức nặng.

Bởi vậy ở trường hợp này, nhiều khả năng phần gờ đá nơi con bò rừng đang đứng bị sụt xuống khiến nó phải tiếp xúc trực tiếp với nước nóng nhiều hơn. Tuy nhiên nó càng cố trốn thoát càng bị rơi sâu hơn.

Tuy nhiên đây là sự cố đầu tiên xảy ra tại suối nước nóng Grand Prismatic - nơi vốn thu hút du khách đông nhất khi tới Yellowstone đặc biệt vào dịp hè.

Một du khách tên Katie Hirtzel là người chứng kiến toàn bộ vụ việc. Với bà, việc tận mắt chứng kiến khoảnh khắc sinh tồn của thiên nhiên hoang dã và vòng tuần hoàn sinh tử tạo ra nhiều cảm xúc. Cô quan tâm tới việc ban quản lý Vườn Quốc gia sẽ xử lý nốt bộ xương của sinh vật ra sao.

Cũng thông qua vụ việc này, các chuyên gia đều lên tiếng cảnh báo du khách khi tới Vườn quốc gia Yellowstone và tới thăm các suối nước nóng nên đi đúng lối đi lát gỗ trong khuôn viên. Đây là những lối đi được thiết kế riêng, phục vụ việc di chuyển an toàn hơn.

Con vật gặp nạn thuộc giống bò rừng biston vốn là loài bò rừng châu Mỹ có khả năng di chuyển nhanh nhẹn, chạy nhanh gấp 3 lần con người. Con đực có thể nặng tới 900kg. Chúng sống tập trung ở Vườn quốc gia Yellowstone.

Ngoài ra Vườn quốc gia này còn là nơi sinh sống của nhiều động vật hoang dã cỡ lớn khác như nai sừng tấm, sói đồng cỏ. Mỗi năm, công viên quốc gia Yellowstone đón hàng triệu lượt khách tới tham quan trải nghiệm.