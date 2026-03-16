Không ràng buộc chồng con, bỏ việc lương cao khách Mỹ bén duyên với Đà Nẵng

Nghỉ việc để cứu chính mình

Sau 25 năm làm việc trong ngành tư vấn phần mềm doanh nghiệp tại Mỹ, bà Susan Lindgren nhận ra bản thân rơi vào tình trạng kiệt sức nghiêm trọng vì công việc.

Trong công việc trước đây, bà phải triển khai các hệ thống phần mềm cho nhiều khách hàng doanh nghiệp cùng lúc. Khối lượng công việc lớn đến mức mỗi dự án giống như một công việc toàn thời gian.

“Các kế hoạch cá nhân của tôi luôn chỉ ở mức có thể. Dù là sinh nhật hay bữa tối với bạn bè, tôi chỉ dám cam kết khoảng 80% vì công việc luôn được ưu tiên”, bà nhớ lại.

Áp lực kéo dài khiến sức khỏe và tinh thần của bà suy giảm rõ rệt, thậm chí bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thể chất.

Một bước ngoặt xảy ra khi người phụ nữ cảm thấy cơ thể khó chịu đến mức đáng báo động. Bà lo ngại có thể mắc vấn đề nghiêm trọng về tim mạch.

Khi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện bà bị huyết áp cao và nhịp tim nhanh bất thường. Cả hai dấu hiệu này đều liên quan tới căng thẳng. Tình trạng này xảy ra 2 lần. Bác sỹ tư vấn bà nên tạm nghỉ làm.

Ban đầu, Susan nghĩ có thể giải quyết vấn đề nếu thay đổi cách làm việc nên đã tìm đến chuyên gia tâm lý.

Tuy nhiên, chỉ sau vài buổi tư vấn, bác sĩ tâm lý tiếp tục đưa ra lời cảnh tỉnh.

Vị bác sỹ cho rằng, thời điểm này không nên nói về công việc nữa và mong muốn bà hãy quan tâm tới cuộc sống của chính mình. Cũng theo vị bác sỹ tâm lý, bà từng tiếp xúc rất nhiều khách hàng gặp tình trạng tương tự. Sau các buổi điều trị tâm lý, họ vẫn tiếp tục lao vào công việc cho tới khi sức khỏe suy sụp nghiêm trọng.

Dù nhận được mức lương cao, nhưng thời điểm đó, Susan quyết định phải tự cứu lấy bản thân.

Kế hoạch ban đầu, vị khách người Mỹ dự tính nghỉ việc một năm để thực hiện điều mà trước kia chưa có thời gian. Đó là dành cho gia đình, lấy chứng chỉ huấn luyện viên sức khỏe và tham gia các hoạt động thiện nguyện ở nước ngoài.

Bà tới Tanzania - quốc gia ở khu vực Đông Phi - tham gia một dự án cung cấp nước sạch cho cộng đồng địa phương.

Vào đêm cuối cùng của chuyến đi, Susan thấy không muốn rời đi. Nhớ lại cuộc sống khi còn ở Mỹ, bà không biết lần gần nhất bản thân thấy hạnh phúc như vậy là lúc nào.

Thấy vậy, một người bạn trong đoàn thiện nguyện đã hỏi bà, tại sao không tiếp tục đi du lịch.

Hơi bất ngờ vì câu hỏi đường đột của người bạn, ban đầu bà định nói rằng mình không thể thực hiện vì có nhiều lý do. Nhưng rồi, Susan nhận ra bản thân mình không hề có ràng buộc nào như công việc, vợ chồng hay con cái.

Sau khi trở về Mỹ, bà cho thuê căn hộ một phòng ngủ và bắt đầu hành trình du lịch qua nhiều nơi ở châu Phi, Nam Mỹ và châu Á.

Duyên nợ với Đà Nẵng

Năm 2017, bà lần đầu đến Việt Nam và dành một tháng đi du lịch khắp đất nước hình chữ S.

Tuy nhiên, thời điểm đó bà vẫn muốn tiếp tục khám phá thế giới nên lại lên đường. Thỉnh thoảng Susan vẫn quay về Mỹ thăm gia đình.

Đến tháng 3/2020, bà quay trở lại Việt Nam và dự định chỉ ở lại khoảng 5 tháng.

Sau quãng thời gian gắn bó, vị khách người Mỹ nhận thấy, Việt Nam là nơi rất dễ sống với bãi biển đẹp, thiên nhiên phong phú và nguồn thực phẩm tươi ngon, lành mạnh.

Cũng vì nhiều lý do và thêm tình cảm gắn bó, lần này, Susan quyết định quay trở lại Việt Nam và định cư tại Đà Nẵng. Hiện bà vẫn muốn gắn bó cuộc sống với thành phố biển miền Trung tuyệt đẹp.

Bà nhận thấy, môi trường ở cuộc sống mới rất dễ kết thêm nhiều bạn. Những người xa quê nhà thường tham gia các lớp học và hoạt động cộng đồng nên luôn có điều mới mẻ để trải nghiệm.

“Có những ngày tôi chỉ ra ngoài mua cà phê và tình cờ gặp bạn bè rồi cùng họ đi tham gia một sự kiện nào đó. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên”, bà nói.

Trước đây khi còn sống ở Mỹ, Susan cố gắng duy trì lối sống lành mạnh bằng cách tham gia nhóm chạy marathon, uống nước ép, thanh lọc cơ thể và đi bộ mỗi ngày.

Tuy nhiên tại Việt Nam, việc sống khỏe dường như đã trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống. Vị khách Mỹ quan sát thấy mọi người dành nhiều thời gian ngoài trời, ít sử dụng đồ ăn nhanh. Hiện bà đã ngừng dùng thực phẩm bổ sung mà vẫn cảm thấy khỏe hơn.

Nhờ cho thuê căn hộ tại Mỹ và có thêm thu nhập từ đầu tư, hiện Susan vẫn có thể duy trì cuộc sống linh hoạt. Bà vẫn có thể vừa du lịch vừa làm việc tự do.

Gắn bó với Đà Nẵng, bà nhận thấy đây là nơi cho bản thân một cuộc sống giản dị nhưng không khác gì thiên đường. Thực phẩm tươi ngon, phong phú và giá rẻ.

Tại đây, bà có thể thưởng thức một bữa ăn ngon ven đường với đầy đủ nhóm chất từ rau, đạm và tinh bột với giá khoảng 2 USD (hơn 50.000 đồng). Thành phố có nhịp sống hiện đại, trẻ trung nhưng không gấp gáp như ở Mỹ, khiến vị khách thấy nhẹ nhõm, không áp lực và sức khỏe tinh thần được cải thiện đáng kể.

Theo Susan, sự khác biệt lớn giữa cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam đó là cách mỗi người giao tiếp với nhau. Tại quốc gia của mình, người dân quan tâm tới các câu hỏi về tài sản, nhà cửa. Còn ở Việt Nam, bà cảm nhận mọi người dành thời gian để tâm về tính cách hay cách đối xử với nhau ra sao.

Hạnh phúc với cuộc sống mới ở Đà Nẵng, vị khách người Mỹ còn chia sẻ trải nghiệm lên trang cá nhân. Đó là những chi tiết rất đời thường như cách mua rau tươi chưa hết 20.000 đồng, hay ngồi ghế nhựa ăn một tô phở bình dân.

"Đây là cách để tôi chia sẻ cuộc sống thường nhật và giúp người xem hiểu rõ hơn về Đà Nẵng ra sao", bà nói.

Cũng theo Susan, nếu như trước kia, ưu tiên số một của bà là làm việc và kiếm tiền, thì nay mọi thứ đã thay đổi. Bà muốn được thức dậy, ra bãi biển và uống một trái dừa tươi để cảm nhận "sự giàu có thực sự".