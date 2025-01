Băng tuyết phủ trắng xóa đỉnh Fansipan, đi cầu kính như trượt băng

Băng tuyết phủ trắng xóa

Theo thông tin mới nhất, sáng 27/1, cây cối trên đỉnh Fansipan ở Lào Cai phủ trắng băng tuyết. Tuy nhiên, hiện tại tuyết đã ngừng rơi.

Vào chiều 26/1, khu vực này có tuyết rơi, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu vì tác động của khối không khí lạnh.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, băng giá và tuyết rơi từ chiều hôm qua chưa tan hết, bám thành lớp dày ở các bậc thang, lối đi, hoa đào và hoa cúc trang trí Tết trên đỉnh Fansipan. Nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối vì đang nghỉ Tết, không có cơ hội lên Sa Pa để được nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên thú vị.

Cành cây bám đầy băng tuyết do nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C sáng 27/1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Làm việc tại khu du lịch cáp treo đỉnh Fansipan, anh Quang Thiện cho biết, sáng 27/1, các lan can, bậc thang, cây cối, mái nhà trên đỉnh Fansipan vẫn chìm trong màu trắng xóa. Nhiệt độ lúc rét buốt nhất, hạ thấp còn khoảng -8 độ C sau đó tăng dần lên ngưỡng -3 độ C, thời tiết âm u.

Tuyết rơi trắng trên đỉnh Fansipan phủ kín các chậu hoa, ảnh chụp tối 26/1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Những ngày này, mọi người đang trở về đoàn viên với gia đình dịp Tết, nên lượng du khách đi cáp treo lên đỉnh Fansipan không đông. Một số du khách cảm thấy may mắn, khi vừa bước xuống từ cabin đã nhìn thấy hiện tượng lạ mắt", anh Quang Thiện chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo anh Thiện, khi bước ra ngoài trời, các nhân viên làm việc ở đỉnh Fansipan cảm nhận rõ cái rét cắt da cắt thịt. Nếu không mang bao tay, đôi tay sẽ nhanh chóng bị bỏng lạnh, không còn cảm giác sau một phút.

Biết tin có tuyết rơi ở Sa Pa, nhiều khách du lịch đã gọi điện hỏi thăm anh Thiện về thời tiết những ngày tới. Năm nay, đa số khách chọn đi chơi từ ngày mùng 2 Tết. Chưa rõ thời điểm đó còn có tuyết hay băng giá xuất hiện hay không.

Cây đào trang trí Tết cũng "thay áo" trắng xóa, ảnh chụp tối 26/1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với kinh nghiệm nhiều năm làm trong lĩnh vực du lịch, chàng trai này cho rằng, tay, chân và đầu là 3 bộ phận quan trọng nhất phải bảo vệ khi đến khu vực có tuyết rơi.

"Khách không nên mặc quá nhiều áo, chỉ cần 3 lớp để giữ ấm cơ thể gồm: Áo giữ nhiệt, áo len và áo phao dày bên ngoài. Mọi người nhớ bịt tai, đeo khẩu trang, đặc biệt giữ ấm đầu, tay và chân vì các bộ phận này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh", anh Thiện khuyến cáo.

Chiều 26/1, tại khu vực cầu kính Rồng Mây ở độ cao 2.000m thuộc địa phận huyện Tam Đường (Lai Châu), cũng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

Anh Chu Anh Tuấn (nhân viên làm việc tại cầu kính Rồng Mây) cho biết, tuyết bắt đầu rơi lúc 16h, sau 2 tiếng thì ngừng hẳn. Mặt cầu kính phủ màu trắng mỏng, khá trơn trượt, muốn di chuyển phải bám vào lan can.

Tuyết rơi phủ trắng mặt cầu kính Rồng Mây chiều 26/1 (Nguồn: Chu Tuấn).

"Nhiều năm rồi mới có hiện tượng tuyết rơi ở cầu kính Rồng Mây. Thời gian này cận Tết nên không có nhiều du khách. Tuyết đóng thành lớp 5-6cm trên mặt cầu kính. Với mức nhiệt thấp như hiện tại, có thể tuyết sẽ tiếp tục rơi", anh Tuấn chia sẻ.

Du khách tiếc nuối

Trước đây, khi có tuyết rơi, nhiều du khách lập tức đặt xe và phòng ở để lên Sa Pa ngay trong đêm. Thời điểm này, hầu hết mọi người đang về quê để chuẩn bị đón năm mới Ất Tỵ nên gần như bỏ lỡ cơ hội ngắm tuyết.

Chị Cẩm Nhung (sống ở Hà Nội) đã có 2 lần được chạm tay vào tuyết ở Lào Cai hồi năm 2019 và năm 2022. Gia đình chị dự định sẽ đi du xuân ở Sa Pa vào mùng 4 Tết. Khi thấy tuyết rơi sớm, người phụ nữ này tỏ ra tiếc nuối.

"Gia đình tôi vừa quê đón Tết với bố mẹ được một ngày, không thể lên Sa Pa. Các con mong muốn được ngắm tuyết, cả nhà rất tiếc nuối. Không biết dịp đầu năm mới tuyết còn rơi nữa hay không", chị Nhung bày tỏ.

Trở về nhà từ TP Lào Cai vào trưa 26/1, chị Như Quỳnh (sống ở phường Ô Quy Hồ, thị xã Sa Pa) cảm nhận sự thay đổi rõ rệt về nhiệt độ.

Trước đó, trời có nắng ấm, nhiệt độ khoảng 11-12 độ C. Chỉ sau một ngày, trời lạnh cóng, có mưa nhỏ. Khoảng 15h, tuyết bắt đầu rơi lất phất khiến chị Quỳnh bất ngờ.

Tuyết rơi phủ trắng các lá rau tại khu vực Ô Quy Hồ, Sa Pa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi đi ô tô lên khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, tuyết ở khu vực đó rơi dày, phủ trắng các vườn rau và cây cối. Cường độ không mạnh như năm 2008 hay 2013", chị Quỳnh cho biết.

Hiện tượng thiên nhiên này khiến cho nhiều người thích thú vì lạ mắt. Tuy nhiên, các nông dân là hàng xóm của người phụ nữ này bày tỏ sự lo lắng bởi tuyết rơi kéo dài trong nhiều giờ có thể gây sập dàn su su, làm hư hại các ruộng rau.

Trước đó, sáng 26/1, tuyết rơi nhẹ tại thôn Mỏ Phàng và Xín Phìn Chư (xã Thượng Phùng) và thôn Lùng Vần Chải (xã Xín Cái) của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Các khu vực này nằm ở độ cao hơn 1.500m.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Chảo Láo Sử (Xã đội phó xã Xín Cái) cho biết, tuyết xuất hiện lúc 8h sáng, sau đó 2 tiếng thì ngừng rơi. Cường độ tuyết rơi ở mức độ nhẹ so với cách đây mấy năm.

"Nhiệt độ lúc tuyết rơi khoảng 3 độ C. Vì cường độ tuyết rơi nhẹ nên tan rất nhanh. Nhiều năm qua, xã Xín Cái chỉ có hiện tượng băng giá, không có tuyết rơi", anh Sử cho biết thêm.