Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ từng bị nghi ngờ là đàn ông?

Dân trí Suốt nhiều thập kỷ qua, nguyên mẫu tượng Nữ thần Tự do vẫn còn là một bí ẩn với nhân loại.

Tượng Nữ thần Tự do là tác phẩm điêu khắc với kích thước khổng lồ được đặt tại đảo Liberty thuộc cảng New York. Đây là tặng phẩm của người dân Pháp gửi tặng nước Mỹ do nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào tháng 10/1886.

Thước phim hiếm về tượng Nữ thần Tự do hơn 100 năm trước

Vốn là biểu tượng cho tinh thần tự do và dân chủ của nước Mỹ, công trình có tổng chiều cao 93m và nặng 229 tấn. Bức tượng được xây dựng tại Pháp và vận chuyển sang Mỹ bằng đường biển. Từ khi khánh thành đến nay, tượng đã trải qua nhiều lần trùng tu lớn do bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết.

Công trình từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần tự do và dân chủ của nước Mỹ.

Tượng mô phỏng một người mặc áo choàng tiêu biểu cho Nữ thần Tự do của La Mã. Tay phải bức tượng giơ cao ngọn đuốc, tượng trưng ngọn lửa Prômêtê mang đến cho loài người mang ý nghĩa về sự tự do; tay trái cầm một tấm bảng ghi dòng số La Mã 4/7/1776 là ngày độc lập của nước Mỹ.

Phần đầu tượng được tách riêng và chở bằng đường biển sang cảng New York.

Trên trán tượng là một vòng nguyệt quế có 7 tia sáng tỏa ra tượng trưng cho các châu lục bao gồm: châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, Bắc cực và Nam Cực. Dưới chân công trình còn có một đoạn xiềng xích bị phá vỡ, tượng trưng cho việc xóa bỏ chế độ nô lệ và nạn độc tài trên thế giới.

Được xem là biểu tượng của tinh thần dân chủ, từ lâu công trình đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng thế giới của thành phố New York.

Một góc của tượng Nữ thần Tự do (Ảnh: Daily Mail).

Suốt một thời gian dài, câu hỏi liệu ai là nguyên mẫu thực sự tạo ra tượng Nữ thần Tự do hiện vẫn bỏ ngỏ. Trước đó, mọi người vẫn tin rằng gương mặt bức tượng được nhà điêu khắc người Pháp lấy cảm hứng từ mẹ mình - bà Charlotte.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của mình, nhà báo Elizabeth Mitchell phát hiện gương mặt của bức tượng và chân dung bà Charlotte có sự khác biệt. Nếu như mẫu thân của nhà điêu khắc tài năng có đôi lông mày cong, chiếc mũi thanh thoát và cặp môi mỏng, thì bức tượng lại khác.

"Bartholdi nổi tiếng về độ chính xác nên không thể có sự sai lệnh như vậy", bà Mitchell khẳng định.

Khi được chiêm ngưỡng bức ảnh chụp đại gia đình của tác giả, nữ nhà báo Mitchell dần sáng tỏ những nghi ngờ. Bà tin rằng tượng Nữ thần Tự do được lấy theo khuôn mẫu gương mặt của một người đàn ông khi ngắm nhìn ảnh anh trai nhà điêu khắc.

Chân dung anh trai của nhà điêu khắc lừng danh Frédéric Bartholdi (Ảnh: Daily Mail).

"Tôi nhìn kỹ gương mặt ông ấy và thấy thực sự giống bức tượng", bà Mitchell nói.

Được biết, ông Charles Bartholdi là anh trai của Bartholdi. Do anh trai bị bệnh nên nhà điêu khắc thường tới viện để chăm sóc mỗi tuần. Nữ nhà báo cho biết, do người anh bị câm nên hai anh em thường ngồi nhìn nhau hàng giờ. Đó chính là điều kiện thuận lợi để nhà điêu khắc ngắm nhìn các góc cạnh đường nét trên gương mặt.

Khám phá tượng Nữ thần Tự do ở góc nhìn trên cao

Mặc dù vậy, trước những giả thuyết nhận định trên, các chuyên gia chưa thể khẳng định chính xác ai mới là nguyên mẫu để Bartholdi tạo ra bức tượng lừng danh này.

Quốc Việt

Theo DM/ TS