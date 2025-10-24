"Báu vật" hơn 500 tuổi ở Phong Nha - Kẻ Bàng sắp mở cửa đón khách

Sáng 24/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành công văn chấp thuận triển khai dự án du lịch sinh thái "Khám phá Bách xanh đá và hang Kling", thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự án do Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm chủ rừng, thực hiện tại các tiểu khu 645, 643 và 288A xã Thượng Trạch, với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng theo hình thức liên kết đầu tư, thời gian triển khai đến năm 2030.

Quần thể bách xanh đá luôn được bảo vệ (Ảnh: Ngọc Thức).

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án nhằm khai thác hợp lý giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Các hạng mục công trình gồm lán trại nghỉ, dây an toàn, ruy băng phản quang và nhà vệ sinh di động được thiết kế gọn nhẹ, hạn chế tối đa tác động đến môi trường tự nhiên.

Chính quyền yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn cho du khách và giữ gìn cảnh quan, sinh thái vùng di sản.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích hơn 123.000ha, được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học.

Vẻ đẹp của hang Kling (Ảnh: Ngọc Thức).

Nổi bật tại khu vực là quần thể bách xanh đá (tên khoa học Calocedrus rupestris Aver), phát hiện năm 2004 - loài thực vật cổ có tuổi đời hơn 500 năm, được ví như "báu vật rừng xanh".

Hiện, 11 tuyến rừng ghi nhận sự xuất hiện của loài này, tập trung chủ yếu tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích khoảng 5.000ha.

Bách xanh đá là loài đặc hữu quý hiếm bậc nhất Việt Nam, được ghi trong Sách đỏ IUCN với tình trạng bảo tồn nguy cấp (EN). Việc phát hiện và bảo vệ quần thể này cho thấy tính nguyên sơ và giá trị sinh học đặc biệt của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự án "Khám phá Bách xanh đá và hang Kling" được kỳ vọng mở thêm hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, giúp du khách trải nghiệm hệ sinh thái rừng nguyên sinh và nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên tại vùng di sản.