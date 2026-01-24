Ăn thịt bò sống ở Czech, khách Việt nghiện luôn sau 1 lần nếm thử

Chinh phục ngay lần đầu nếm thử

Lần đầu đứng trước đĩa tatarák - món thịt bò sống nổi tiếng - anh Nguyễn Khắc Ngọc (người Việt đang sống tại Czech) thừa nhận bản thân không khỏi e dè. Thế nhưng, sau khi nếm thử, sự “hoài nghi” đã nhường chỗ cho tò mò rồi thích thú và nhanh chóng bị thuyết phục.

Khách Việt ăn món chứa thịt bò sống tại Czech (Video: Nguyễn Khắc Ngọc).

So sánh khá thú vị, anh Ngọc cho rằng món ăn “có thể nói là một 9 một 10 với tiết canh ở Việt Nam”. Theo anh, thịt bò được băm nhuyễn, tẩm ướp gia vị kỹ nên không còn mùi tanh, thay vào đó là cảm giác béo, mềm và tan trong miệng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Ngọc cho biết, cách ăn quen thuộc là quét thịt bò lên kín miếng bánh mì, thêm một lát tỏi mỏng để át mùi thịt sống, giúp món ăn dễ chịu hơn với người mới thử lần đầu.

“Ăn món này mà uống kèm một ly bia thì đúng là chuẩn bài”, anh Ngọc nói. Anh cho biết dù khẩu phần trông khá nhỏ nhưng ăn rất no. Anh tiết lộ chi phí cho một phần tatarák anh ăn khoảng 400.000 đồng.

Theo Encyclopaedia Britannica, tatarák bắt nguồn từ món steak tartare - một món ăn nổi tiếng ở Pháp làm từ thịt bò sống băm nhỏ trộn với trứng sống và gia vị. Khoảng cuối thế kỷ 19, món này được phục vụ ở Paris (Pháp) dưới tên “à la tartare” với ý nghĩa “phục vụ cùng nước xốt tartare”, sau đó dần trở thành tên gọi món thịt bò sống.

Mặc dù tatarák không phải là món truyền thống thuần túy của Czech, nhưng người dân ở đây đã biến tấu và đưa nó vào văn hóa ẩm thực bản địa từ thế kỷ 20.

Tại Prague, tatarák trở thành một phần không thể thiếu của các quán bia truyền thống và nhà hàng, nơi thực khách có thể thưởng thức cùng một âu bia lạnh.

Tatarák là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Czech (Ảnh: Kuchynelidlu.cz).

Thành phần và cách chế biến

Trong phiên bản Czech tatarák, thịt bò tươi chất lượng cao được băm hoặc xay nhuyễn ngay trước khi phục vụ để đảm bảo độ tươi ngon.

Món thường được phối với lòng đỏ trứng sống, hành tây băm nhỏ, mù tạt, muối, tiêu, cùng các gia vị khác như bột ớt đỏ paprika và nước xốt worcestershire (xốt mặn chua lên men truyền thống của Anh) hoặc tương cà, tùy theo phong cách từng quán.

Một điểm đặc trưng của phiên bản Czech là không sử dụng capers (nụ hoa muối chua) như bản Pháp, mà thường thêm tỏi tươi để gia tăng hương vị.

Món tatarák thường được phục vụ kèm với các lát bánh mì lúa mạch đen nướng hoặc chiên giòn, đôi khi có thêm tép tỏi nguyên để khách tự xát lên bánh mì, tạo nên hương vị cay nồng đặc trưng.

Du khách thường trộn các thành phần ngay tại bàn theo khẩu vị riêng, sau đó quệt tatarák lên bánh mì để ăn và uống cùng bia tươi.

Tatarák được biến tấu thành khẩu phần nhỏ trong buffet tại một nhà hàng ở TPHCM, thịt bò béo ngọt, vị chua nhẹ, ăn kèm bánh mì giòn (Ảnh: Cẩm Tiên).

Theo nhiều hướng dẫn du lịch ẩm thực quốc tế, đây là trải nghiệm “đặc sản đáng thử ở Prague”, đặc biệt nếu bạn muốn cảm nhận văn hóa quán bia cổ điển của Czech.

Đa số du khách quốc tế đánh giá tatarák ở Prague là món ăn thú vị và hấp dẫn - vừa là thử thách với những ai chưa quen ăn thịt sống, vừa là món “must-try” (nhất định phải thử) trong hành trình khám phá ẩm thực.

Trong cộng đồng du lịch quốc tế, món này thường được mô tả là một trải nghiệm tươi mới, đậm đà và hoàn hảo để ăn cùng bia lạnh, dù cũng có cảnh báo rằng nên lựa chọn quán uy tín để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho món sống này.

Món ăn đậm chất Prague

Tatarák có mặt trên thực đơn của hầu hết quán bia truyền thống và nhà hàng tại Prague.

Giá của một phần tatarák ở Prague thường từ khoảng 199 CZK (khoảng hơn 250.000 đồng) tại các quán cổ điển, nhưng ở những địa điểm sang trọng hơn hoặc trong khu trung tâm có thể cao hơn tùy chất lượng nguyên liệu và dịch vụ.

Dù bắt nguồn từ ẩm thực Pháp, tatarák đã trở thành món quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Czech, đặc biệt là trong các dịp tụ họp bạn bè hay trước khi nhấp bia.

Tatarák kết hợp cùng bia là trải nghiệm quen thuộc trong văn hóa ẩm thực ở Czech (Ảnh: iStock).

Việc thưởng thức một phần tatarák tại quán bia cổ điển không chỉ là ăn uống, mà còn là trải nghiệm văn hóa xã hội đặc trưng của người Czech - nơi món ăn góp phần kéo dài những cuộc trò chuyện và kết nối giữa mọi người.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch tới Cộng hòa Czech, hãy thêm tatarák - món thịt bò sống đậm chất Prague vào danh sách trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ qua.