23 nữ sinh hóa thân thành nữ quan trong lễ hội đền Cờn

Lễ hội đền Cờn năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 10/3 (tức 19-22 tháng Giêng âm lịch) tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Đền Cờn, một trong "tứ linh" của xứ Nghệ, nổi tiếng với câu truyền tụng "Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng".

Những thiếu nữ trong tà áo dài trắng tinh khôi, gương mặt tươi sáng giữa lễ hội (Ảnh: Nguyễn Phê).

Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ cầu ngư trang trọng diễn ra tại bãi biển Quỳnh Phương. Dẫn đầu đoàn rước là đội cầm cờ và các nghi trượng, tiếp theo là đội nữ quan gồm 23 thiếu nữ trong độ tuổi 15-18, được tuyển chọn từ các trường THCS và THPT trên địa bàn phường Quỳnh Mai.

Các nữ quan, với trang phục chỉnh tề, chiều cao tương đồng và đội hình ngay ngắn, tay cầm đao và bảo kiếm sơn son thếp vàng, đã tạo nên hình ảnh trang nghiêm và ấn tượng.

Đại diện lãnh đạo phường Quỳnh Mai cho biết các nữ sinh đã được hướng dẫn và tập luyện kỹ lưỡng các nghi thức, từ cách cầm bảo kiếm, di chuyển trong đoàn rước đến vị trí đứng trong khu vực hành lễ, nhằm đảm bảo sự trang nghiêm của nghi lễ truyền thống.

Các thiếu nữ trong đội nghi lễ cầm cờ, kiếm và lễ khí truyền thống tại lễ hội đền Cờn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Em Hoàng Thị Minh Thu (15 tuổi, học sinh Trường THCS Quỳnh Phương), một trong 23 nữ quan chia sẻ: "Chúng em đã tập luyện nhiều lần để thực hiện đúng các nghi thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Ngoài đội nữ quan, đoàn rước còn có sự góp mặt của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân địa phương.

Với các nghi lễ truyền thống đặc sắc, lễ hội đền Cờn không chỉ là nơi ngư dân cầu "mưa thuận gió hòa" và những chuyến đi biển đầy khoang thuyền, mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách đến tham quan, chiêm bái và trải nghiệm văn hóa.