10 phút "bay mù" trên trời: Cơ phó ngất, cơ trưởng bị nhốt ngoài buồng lái

Một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Lufthansa (Đức) đã trải qua 10 phút không có người điều khiển buồng lái.

Đó là chuyến bay Airbus A321 từ Frankfurt (Đức) đến Seville (Tây Ban Nha) chở hơn 200 hành khách và phi hành đoàn, bất ngờ gặp sự cố hy hữu.

Theo báo cáo điều tra vừa được công bố hôm 15/5, ban đầu mọi việc diễn ra bình thường cho tới khi máy bay tiến vào không phận của Tây Ban Nha. Lúc này, chuyến bay chỉ còn khoảng 30 phút là hạ cánh.

Máy bay của hãng hàng không quốc gia Đức phải "bay mù" suốt 10 phút khi cơ phó bị ngất còn cơ trưởng mắc kẹt ngoài buồng lái (Ảnh: BI).

Khi đó, cơ trưởng rời buồng lái để đi vệ sinh. Theo lời cơ trưởng, thời điểm này, cơ phó vẫn trong trạng thái hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên chỉ sau 8 phút quay lại buồng lái, cơ trưởng không thể mở cửa. Trong cuộc phỏng vấn sau sự việc, cơ phó cho biết đột nhiên anh bị mất ý thức trong khoảng thời gian này.

Cùng lúc, cơ trưởng đã nhập mã truy cập khẩn cấp vào buồng lái 5 lần nhưng không nhận được phản hồi.

Ngay lập tức, một tiếp viên cố gắng liên lạc qua hệ thống liên lạc nội bộ, song cũng không thành công. Cơ trưởng buộc phải kích hoạt mã khẩn cấp để mở cửa.

Nhưng trước khi bộ đếm thời gian hoàn tất, cơ phó đã kịp tỉnh lại và mở cửa từ bên trong. Khi vào được buồng lái, cơ trưởng nhận thấy cơ phó mặt tái nhợt, đổ mồ hôi và có dấu hiệu bất thường. Ông lập tức yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Một tiếp viên cùng một bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho cơ phó, trong khi cơ trưởng quyết định chuyển hướng máy bay đến Madrid có sân bay gần nhất để xin hạ cánh khẩn cấp.

Sau khi hạ cánh an toàn, cơ phó được chuyển vào bệnh viện. Theo báo cáo cuối cùng do cơ quan điều tra Tây Ban Nha công bố ngày 15/5, tình trạng của cơ phó được xác định là mất khả năng điều khiển đột ngột và nghiêm trọng do một rối loạn thần kinh gây co giật.

Cơ quan hàng không dân dụng Tây Ban Nha cho biết tình trạng y tế này rất khó phát hiện trước. Điều này chỉ có thể nhận biết qua khám sức khỏe nếu triệu chứng đang xuất hiện hoặc từng xảy ra trước đó.

Cơ quan điều tra khuyến nghị Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) thông báo đến tất cả các hãng bay trong khu vực cần xem xét lại quy định về việc để một mình một phi công trong buồng lái, từ đó đánh giá nguy cơ và tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn bay.