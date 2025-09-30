Yamaha PG-1: Khi ngôn ngữ thiết kế xe máy lấy cảm hứng từ văn hóa Việt

Bốn bản độ mang đặc trưng văn hóa từng vùng miền

Yamaha PG-1 từng được yêu thích nhờ vẻ ngoài độc đáo, thiết kế gọn nhẹ, thời trang, pha trộn giữa nét hoài cổ và phong cách trẻ trung, năng động. Chiếc xe không chỉ phù hợp cho di chuyển đô thị mà còn sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu.

Tiếp nối thành công đó, phiên bản 2025 được nâng cấp toàn diện với thông điệp “Rực rỡ phiêu du”, tập trung vào các cải tiến kỹ thuật quan trọng.

“Yamaha PG-1 ABS 2025 kết nối con người trên khắp Việt Nam, từ mọi miền văn hóa khác nhau. Các hoạt động ra mắt PG-1 ABS lần này không chỉ mang đến phong cách thời trang phố xá hay tinh thần phượt mà còn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa đặc trưng nhất của 4 vùng miền, cách điệu trên lăng kính thiết kế đương đại.

Các chất liệu văn hóa bản địa được cách điệu nhằm tôn lên tinh thần tự do vốn có của PG-1, đồng thời tạo nên một diện mạo vừa hoài cổ, vừa thời trang”, đại diện hãng cho biết.

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam chia sẻ tại sự kiện ra mắt Yamaha PG-1 (Ảnh: Yamaha).

Vẻ đẹp văn hoá đặc trưng nhất của 4 vùng miền được sử dụng làm chất liệu, cảm hứng thiết kế để YMVN tạo ra bốn phiên bản sáng tạo của PG-1 gồm: Tây Bắc huyền sơn, Hà Nội kinh kỳ, Sài Gòn phồn hoa và Mekong trù phú, như hành trình đi dọc Tổ quốc.

Bản sắc văn hóa Tây Bắc được thể hiện sống động qua hình ảnh cách điệu cánh đồng ruộng bậc thang, họa tiết thổ cẩm… Tất cả kết hợp với nhau, biến chiếc PG-1 màu đỏ mờ như một tấm thổ cẩm rực rỡ với những họa tiết đặc trưng.

Tây Bắc huyền sơn tái hiện vẻ hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc (Ảnh: Yamaha).

Chiếc PG-1 tên gọi Hà Nội kinh kỳ tôn vinh thủ đô ngàn năm văn hiến, sự hòa quyện giữa nét cổ kính, với nhịp sống hiện đại, tạo nên một Hà Nội hiện đại và thanh lịch. Thân xe với những hoạ tiết, thể hiện hình ảnh cổ kính như phố cổ và đền chùa, khắc họa lịch sử Hà Nội, trong khi các yếu tố đương đại như xe máy lại tăng thêm sự đa dạng và sống động.

Đồng thời, các biểu tượng văn hóa truyền thống như tranh Đông Hồ và trống đồng nhấn mạnh di sản ngàn năm văn hiến. Màu xám xanh của PG-1 đã bổ sung cho tính thẩm mỹ thanh lịch, đầy ý nghĩa lịch sử và truyền thống.

Hà Nội kinh kỳ là sự hòa quyện giữa nét cổ kính, với nhịp sống hiện đại (Ảnh: Yamaha).

Bắt trọn vẻ rực rỡ và năng động của thành phố không ngủ, TPHCM hiện lên như một trung tâm của sự phồn thịnh và những cơ hội không ngừng mở ra thông qua phiên bản đặc biệt với tên gọi Sài Gòn phồn hoa. Hình ảnh nổi bật nhất trên xe là chợ Bến Thành, kết hợp với nhà cao ốc hiện đại trên nền màu trời xanh của chiếc PG-1, cho thấy sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, hiện đại.

Sài Gòn phồn hoa bắt trọn vẻ rực rỡ và năng động của thành phố không ngủ (Ảnh: Yamaha).

Cuối cùng đến với vùng Mekong trù phú, chiếc PG-1 đặc biệt đã phác họa nét trù phú của vùng đồng bằng sông Cửu Long, gợi nhớ về miền phù sa màu mỡ, nổi bật với hoạ tiết hoa sen trên sông nước hiền hòa, nơi con người sống giữa thiên nhiên bình yên và sung túc. Có lẽ yếu tố hòa mình với thiên nhiên khiến cho việc lựa chọn màu xanh cho chiếc PG-1 này trở nên phù hợp hơn cả.

Mekong trù phú gợi nhớ về miền phù sa màu mỡ, sông nước hiền hòa (Ảnh: Yamaha).

Đại diện YMVN nói thêm: “Sự ra mắt lần này của Yamaha PG-1 được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ với người trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Sản phẩm hướng đến những người trẻ hiện đại, những người luôn tìm kiếm trải nghiệm chân thực về cuộc sống.

Mỗi cung đường họ đi qua, từ những con đèo hùng vĩ đến những làng quê yên bình, không chỉ mở ra khung cảnh mới lạ mà còn là cánh cửa dẫn lối để họ cảm nhận, thấu hiểu và tự hào về văn hóa đa sắc màu của Việt Nam.

Yamaha PG-1 mời gọi người trẻ cùng khám phá, chia sẻ và cùng nhau kiến tạo cộng đồng “PG-1 Universe”, nơi gắn kết con người và lan tỏa sắc màu văn hóa”.

Yamaha PG-1 2025 nâng cấp những gì?

Phiên bản nâng cấp của Yamaha PG-1 2025 có tên gọi PG-1 ABS. Đúng với tên gọi, sự thay đổi lớn nhất trên Yamaha PG-1 bản 2025 nằm ở việc được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS để tăng độ an toàn.

ABS cho bánh trước là nâng cấp đáng chú ý trên Yamaha PG-1 (Ảnh: Yamaha).

Bên cạnh nâng cấp hệ thống phanh, Yamaha PG-1 ABS còn được trang bị màn hình LCD mới, được tinh chỉnh độ nghiêng để tối ưu tầm nhìn từ vị trí người lái, hạn chế tối đa chói lóa khi đi trời nắng. Ngoài ra, lốp gai to bản với tiết diện vân gai lớn mang lại cảm giác ổn định hơn khi chạy trên đường.

Về thiết kế, Yamaha PG-1 ABS 2025 có dàn áo mới khoẻ khoắn hơn, yên xe đôi cho cảm giác ngồi dễ chịu, phuộc trước bố trí hình chữ "H" tăng độ ổn định.

Với sự ra mắt của Yamaha PG-1 ABS 2025, Yamaha Motor Việt Nam một lần nữa hiện thực hóa triết lý Kando, mang đến những trải nghiệm vượt xa mong đợi và chạm đến cảm xúc sâu sắc nhất của người dùng.

