Xà phòng Hà Nội: Sản phẩm sức khỏe vì cộng đồng - niềm tin của người Việt

Dân trí Với tôn chỉ đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu, Xà phòng Hà Nội- Hasoco đã luôn đồng hành cùng chia sẻ công việc nội trợ với người phụ nữ, mang đến những sản phẩm chất lượng và tin cậy cho người tiêu dùng.

Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của sức khỏe. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên đầy kinh nghiệm cũng như đáp lại tình cảm và niềm tin của khách hàng vào các dòng sản phẩm của Hasoco tiếp tục sản xuất đồng thời đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại liên tục cho ra đời các sản phẩm mới với mục tiêu đem đến những sản phẩm chất lượng nhất để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của con người.

Virus đường hô hấp gây những bệnh như viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) lây lan, khi dịch nhầy hay dịch tiết đường hô hấp chứa virus xâm nhập vào cơ thể của con người từ mắt, mũi hay họng, chủ yếu là qua bàn tay và các đồ vật liên quan đến con người từ người này sang người khác do vậy các sản phẩm của Hasoco đã cho ra đời bộ sản phẩm chất tẩy rửa đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản bao gồm: Nước giặt Power; hương Kiiro Hân và hương Sakura, xà phòng Kea, dòng sản phẩm Kazoku (nước rửa chén, nước xả vải, nước lau sàn, nước lau kính, nước tẩy Toilet, nước rửa tay) với những đặc tính nổi bật như: Tẩy rửa mạnh, an toàn cho da tay và đồ dùng gia đình, lưu giữ hương thơm lâu. Đặc biệt là sự đột phá trong ứng dụng công nghệ vào nước rửa tay, tạo ra các sản phẩm có mùi hương khác lạ, khác biệt hẳn so với các dòng sản phẩm hiện đang có trên thị trường là một trong những lựa chọn phù hợp nhất để phòng chống và bảo vệ sức khỏe con người trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp này.

Hasoco được kiểm định chất lượng và chứng chỉ công nhận đầy đủ theo quy chuẩn Bộ Y tế. Hasoco chú trọng vào hình ảnh nhận diện bên ngoài từ chai đựng, làm tem mác rất tỉ mỉ, rõ ràng thông tin sản phẩm. Hasoco rất chú ý tới việc đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất, hỗ trợ giá sỉ, giảm sâu cho các công ty hoặc nhà phân phối lớn, xe giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Hasoco đang nỗ lực cung ứng ra thị trường số lượng sản phẩm lớn nhất có thể để hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trước đại dịch Covid-19. Mỗi sản phẩm của Hasoco là một nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ ban lãnh đạo và nhân viên công ty, không ngừng đổi mới, sáng tạo nâng cao kỹ thuật, công nghệ để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất nhằm mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng.

Tất cả những điều trên đã tạo nên một Hasoco uy tín, đồng hành cùng người Việt trong hành trình bảo vệ sức khỏe.

Huyền Anh - Trường Thịnh