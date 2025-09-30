Lái xe bị hất xuống vực ở Sa Pa: Ô tô lăn như quả bóng, sống sót là kỳ tích

Liên quan đến vụ ô tô bị đất đá sạt lở hất văng xuống vực sâu tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chiều 29/9, theo thông tin mới nhất, 3 người trên xe đều thoát nạn an toàn, không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Tài xế cầm lái chiếc xe trong sự việc này là anh Minh Duệ sống ở phường Sa Pa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Duệ cho biết, đến thời điểm này, tâm lý và sức khoẻ đã ổn định sau khi trải qua sự việc kinh hoàng.

Anh kể, cuối giờ chiều 29/9, hoàn thành công việc ở bản Cát Cát, anh cùng 2 người bạn lên ô tô 5 chỗ di chuyển về khu vực trung tâm Sa Pa. Đến khu vực xảy ra sự việc, do chướng ngại vật từ vụ sạt lở nhỏ xảy ra trước đó, dòng ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Chiếc xe nằm dưới vực sau vụ việc sạt lở (Ảnh: Quốc Khánh).

Trước khi đi qua, nam tài xế cẩn thận quan sát, xuống xe xem xét tình hình, hoàn toàn không liều lĩnh như cư dân mạng bình luận. Phía trước, một ô tô chở khách du lịch 16 chỗ đột ngột dừng lại đón khách khiến anh Duệ phải chờ đợi.

"Tôi vừa nhích chân ga qua đoạn có chướng ngại vật, đất đá sụp xuống rồi hất văng xe xuống vực. Tôi nắm tay chặt vào vô lăng, cúi thấp đầu và hô hoán 2 người bạn ôm vào ghế. Chúng tôi phó mặc cho số phận, hoàn toàn không nghĩ được gì", anh Duệ nhớ lại.

Theo anh Duệ, ô tô bị lăn hàng chục vòng như quả bóng xuống vực sâu. Trong giây phút chao đảo, không ai trong xe có thể nghĩ sẽ thoát chết. Lúc ô tô dừng lại, nhìn thấy 2 người bạn không bị thương, người đàn ông mới dám thở phào.

"Ngồi trên xe định thần lại khoảng 2 phút, chúng tôi tự mở cửa thoát ra ngoài. Mỗi khi nghĩ lại, tôi cảm thấy việc sống sót như một kỳ tích", anh Duệ cho biết.

Lúc chiếc xe bị văng, đất đá đẩy thêm một cống vuông làm bằng xi măng xuống theo. Anh Duệ cho rằng, nếu chiếc cống đè lên xe, có thể thân vỏ của ô tô không còn nguyên vẹn.

Anh Duệ (mặc áo vest) và người bạn tự leo được từ vực lên một quán bên đường (Ảnh: Facebook).

Nhận định về yếu tố giúp mình thoát chết, nam tài xế cho rằng, có 3 yếu tố khiến người ngồi trên xe không bị chấn thương nặng.

"Lượng đất đá sạt xuống không nhiều, chỉ đủ hất văng chứ không đè bẹp lên ô tô, còn dưới vực không có nhiều đá hộc. Chiếc xe có thân vỏ chắc chắn, cửa không bị bung nên 3 người không bị văng ra xung quanh", anh nói.

Theo người đàn ông, sự việc cũng là kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình lái xe ở khu vực đường đồi núi vào mùa mưa bão. Nếu cảm thấy có nguy cơ sạt lở, tài xế không nên tiếp tục di chuyển.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Dân trí, anh Q.H. (sống ở Sa Pa) - người ngồi trên chiếc ô tô đi sau xe của anh Duệ - cảm thấy may mắn khi thoát chết trong gang tấc.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Q.H. cùng đồng nghiệp di chuyển theo hướng từ Khu du lịch Cát Cát về trung tâm phường Sa Pa.

Video từ camera gắn trên xe của anh Q.H. (Ảnh: Cắt từ clip).

"Cây và đất đá đổ ập từ trên cao xuống khiến chiếc xe phía trước bị hất văng xuống vực sâu trong tích tắc. Lúc đó, tôi rất hốt hoảng, lập tức đề nghị tài xế lùi lại phía sau để tránh nguy hiểm", anh Q.H. nhớ lại.

Mưa liên tục nhiều giờ do hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) khiến nhiều địa phương đang đứng trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Sáng 30/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) trong 24 giờ qua, tại các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến tại Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên 40-80mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh 20-50mm...

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ trong những giờ tới khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 957 xã, phường trên cả nước.

Xem chi tiết danh sách các điểm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại đây .