Vụ ô tô bị văng xuống vực ở Sa Pa: Nhân chứng kể phút thoát chết gang tấc

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h chiều 29/9, trên địa bàn phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở đất đá trúng một ô tô đang lưu thông, khiến chiếc xe bị hất văng xuống vực.

Theo hình ảnh từ đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, trước khi xảy ra sự việc, ô tô màu đen cố lách qua chướng ngại vật trên đường thì bị đất đá, cây cối đổ trúng. Trong tích tắc, chiếc xe chao đảo rồi rơi xuống vực.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Q.H. (sống ở phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xác nhận là người có mặt trên ô tô đi phía sau chiếc xe gặp nạn. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô của anh.

Sau khi nhìn thấy xe phía trước gặp nạn, anh Q.H. ngồi trên ô tô phía sau đề nghị tài xế lùi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo anh Q.H., thời điểm xảy ra sự việc, anh cùng đồng nghiệp di chuyển theo hướng từ Khu du lịch Cát Cát về trung tâm phường Sa Pa.

"Trước đó, tại vị trí xảy ra sự việc có sạt lở nhỏ khiến các ô tô phải đi chậm dẫn đến ùn tắc. Tài xế trên xe gặp nạn dừng lại để quan sát, cân nhắc hướng đi trước khi quyết định vượt qua chướng ngại vật.

Bất ngờ cây và đất đá đổ ập từ trên cao xuống khiến chiếc xe bị hất văng xuống vực sâu khoảng 5m. Lúc đó, tôi rất hốt hoảng, lập tức đề nghị tài xế lùi lại phía sau để tránh nguy hiểm", anh Q.H. nhớ lại.

Được biết, ít phút trước khi chiếc ô tô màu đen gặp nạn, một đoàn khách khoảng 20 người vừa di chuyển qua vị trí sạt lở.

"Nếu đoàn khách di chuyển chậm, có lẽ thương vong sẽ rất lớn. Tôi cảm thấy may mắn khi mình thoát chết trong gang tấc", anh cho biết.

Chiếc xe gặp nạn bị hư hỏng sau khi rơi xuống vực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi sự việc xảy ra, chàng trai cùng người dân chạy xuống phía taluy âm tham gia cứu hộ. May mắn 3 người trên ô tô gặp nạn tự mở cửa thoát ra ngoài, không gặp nguy hiểm tính mạng. Các túi khí trên xe bị bung, thân vỏ hư hỏng nặng.

Anh Q.H. cho biết, ở khu vực xảy ra sự việc, cơ quan chức năng địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở. Hiện, tuyến đường bị chia cắt do chướng ngại vật chắn ngang.

Tình trạng mưa ở Lào Cai cũng như các tỉnh phía Bắc do tác động từ hoàn lưu bão Bualoi. Hiện, cơn bão này suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ trưa 29/9 đến 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3h. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ trưa đến đêm 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.