Vụ ném dép khiến thang máy chung cư hỏng: Thực hư cư dân đền 2 tỷ đồng?

Nước chảy lênh láng, tràn vào thang máy

Tối 27/9, đang ngồi trong căn hộ tại tòa nhà CT12B (Chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Hà Nội), chị Ng. hốt hoảng khi biết nước chảy lênh láng khắp hành lang tầng 5 rồi tràn vào bên trong thang máy.

Thời điểm đó, thông tin đăng tải trên nhóm cư dân cho biết, trong lúc chơi đùa, một bé trai vô tình ném dép trúng vòi phun chữa cháy trên trần nhà khiến nước ào ào chảy xuống.

Cư dân lau sàn hành lang, ngăn nước tiếp tục tràn vào thang máy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Các cháu không hô hoán nên nước chảy vào căn hộ, lan sang thang máy chở hàng và một thang chuyên đưa cư dân từ tầng 1 thẳng lên các tầng cao (từ tầng 25 đến 45). Lúc tôi xuống tầng 1, nước vẫn tiếp tục chảy trong buồng thang máy”, chị Ng. kể lại.

Tại hiện trường, người phụ nữ ngửi thấy mùi khét nồng nặc trong không khí. Nhiều cư dân nỗ lực tát nước, dùng giẻ lau sạch hành lang, ngăn nước tràn vào các thang máy khác.

Được biết, tòa chung cư CT12B có tổng cộng 6 thang máy và một thang hàng. Trong đó, 3 thang máy phục vụ cư dân di chuyển từ tầng 1 đến tầng 24 và 3 thang còn lại chuyên vận hành từ tầng 25 đến tầng 45.

Chị Ng. cho rằng, một thang máy chuyên chở cư dân lên thẳng những tầng cao bị hỏng nên các gia đình phải chủ động rời nhà sớm hơn, đi bộ xuống tầng thấp đón thang máy rồi di chuyển xuống tầng 1.

"Tôi lo ngại thang máy bị hư hỏng nặng, thời gian chờ có thiết bị và linh kiện kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại, cuộc sống của các cư dân", chị nói.

Không có chuyện đền 2 tỷ đồng như đồn thổi

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Biển (Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ) xác nhận, có sự việc một bé trai vô tình ném dép trúng vòi phun chữa cháy khiến nước tràn vào thang máy.

Theo ông Biển, Ban quản trị và Ban quản lý toà nhà đã mời kỹ sư đến kiểm tra 2 thang máy bị hỏng.

"Một số linh kiện trong bo mạch điều khiển và bo mạch tín hiệu bị hỏng. Bên trong bo mạch bị chập cháy nên cư dân ngửi thấy mùi khét", ông Biển cho biết.

Sau lần vô tình ném dép trúng vòi cứu hỏa của cậu bé, nước chảy lênh láng khắp hành lang (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến bình luận lan truyền trên mạng xã hội cho rằng gia đình cháu bé gây ra sự việc phải bồi thường thiệt hại 2 tỷ đồng, ông Biển khẳng định, đây là thông tin không chính xác.

"Hai thang máy bị hỏng nhưng mức thiệt hại không lên đến 2 tỷ đồng. Thông tin cụ thể về các linh kiện cần thay thế và chi phí sửa chữa sẽ được đơn vị bảo trì thang máy đưa ra vào chiều 29/9", ông nói.

Trước khi sự việc xảy ra, Ban quản lý toà nhà đã nhiều lần phát cảnh báo qua loa phát thanh, dán nội quy tại thang máy và nhắc nhở cư dân về nguy cơ hư hỏng các thiết bị nếu để trẻ nhỏ chơi đùa ở hành lang.

“Dù có sự nhắc nhở từ Ban quản lý, lực lượng bảo vệ và phụ huynh, nhưng việc ngăn chặn hoàn toàn các sự cố hư hỏng là rất khó, bởi trẻ em vốn hiếu động”, ông bày tỏ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên thang máy tại toà nhà CT12B bị nước tràn vào. 7 năm trước, một thiết bị lọc nước rò rỉ trong đêm khiến nước từ trong căn hộ chảy tràn ra hành lang và thang máy. Thời điểm đó, gia đình liên quan sự việc phải chi 36 triệu đồng để thay thế một bảng mạch điều khiển.

Liên quan đến nguy cơ tắc nghẽn khi đi lại do 2 thang máy bị hỏng, ông Biển cho biết, Ban quản trị đã lường trước được tình huống này. Đến nay, toàn bộ cư dân đã nắm được thông tin về sự việc, các hộ gia đình sẽ điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ra khỏi nhà sớm hơn để tránh phải chờ đợi.

"Các cư dân sống ở các tầng từ 25 đến tầng 45 có thể đi bộ xuống tầng 24, sử dụng thang máy để tiếp tục xuống tầng 1, hoặc ra khỏi nhà từ 6h để tránh bị tắc nghẽn", vị Trưởng ban quản trị khuyên.

Qua sự việc này, ông Biển khuyến cáo phụ huynh nên nhắc nhở, giám sát con em trong việc vui chơi ở chung cư. Khi mua căn hộ, các gia đình nên chọn những dự án có đầy đủ khu vui chơi và các tiện ích đi kèm. Ngoài ra, các toà chung cư nên cân nhắc lắp đặt viên đá dày 2cm ở lối vào thang máy, ngăn nước tràn vào khi bị rò rỉ.