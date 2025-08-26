Mất điện do bão, dân chung cư nháo nhào mang nồi cơm, điện thoại đi cắm nhờ

Sau một đêm bão Kajiki quần thảo, tại nhiều khu vực ở Nghệ An vẫn đang mất điện. Dù ngành điện lực đang huy động tổng lực để khắc phục hậu quả của cơn bão, sớm nối lại việc cung cấp điện cho người dân nhưng đến trưa 26/8, nhiều khu vực tại Nghệ An vẫn chưa có điện trở lại.

Chị Đậu Minh Lan (cư dân chung cư Arita, phường Vinh Hưng, Nghệ An) ôm theo một nồi cơm điện, đến phòng của ban quản lý tòa nhà để nấu cơm.

Nhà chị Lan có con nhỏ, mấy bữa rồi ăn mì tôm và bánh ngọt, cháu bé nằng nặc đòi ăn cơm, nghe bảo khu vực ban quản lý tòa nhà có điện, nên chị mang nồi đến.

Cư dân chung cư tại phường Vinh Hưng đi sạc nhờ điện thoại do mất điện kéo dài (Ảnh: Hoàng Lam).

Đến nơi, chị Lan được khuyến cáo do đang có nhiều người dùng điện, nên tuyệt đối không cắm cơm, ấm đun nước. Trước khi chị Lan đến đã có 5-6 người cắm nồi cơm và một người cắm ấm siêu tốc, khiến bị ngắt cầu dao.

Khu vực trong phòng ban quản lý, nhà xe và hành lang cũng đông kín người mang điện thoại, quạt và đèn tích điện đến sạc. Ổ cắm điện được đấu nối chuyển tiếp để sử dụng cho nhiều thiết bị điện hơn.

Theo đại diện của Ban quản lý tòa nhà, do ảnh hưởng của bão Kajiki, 2 tòa chung cư thuộc đơn vị quản lý bị cắt điện từ trưa 25/8. Ban quản lý sử dụng máy phát điện để vận hành thang máy, hệ thống giám sát và các hoạt động công cộng khác, đồng thời chia sẻ với các cư dân.

Vì nguồn điện máy phát có hạn nên Ban quản lý tòa ưu tiên để người dân sử dụng cho các thiết bị điện cần thiết, ưu tiên điện thoại và quạt tích điện. Đại diện ban quản lý liên tục nhắc nhở, khuyến cáo cư dân, tránh nguy cơ quá tải gây chập điện.

Có hộ dân mang cả nồi cơm, ấm siêu tốc tranh thủ nguồn điện từ ban quản lý chung cư (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Trịnh Thị Thành, sinh sống tại một chung cư thuộc phường Vinh Phú (Nghệ An) cũng chịu chung cảnh mất điện.

“Cả tòa nhà xếp hàng chờ sạc điện thoại, cắm cơm, nấu cháo, đông như đi hội”, chị Thành cho hay.

Chờ đợi lâu, chị Thành quyết định mua bếp ga mini về sử dụng. Trong khi hàng xóm của chị mua một bếp ga kèm 4 bình gas giá 250.000 đồng, chị phải mua tới 350.000 đồng. Chị hi vọng sự cố điện do ảnh hưởng của mưa bão sớm được khắc phục.

Nhà anh Dương Đồng (phường Thành Vinh) cũng nằm trong khu vực bị mất điện. Công việc của anh cần sử dụng đến máy tính, trong khi pin đã cạn kiệt. Anh Đồng đến một trung tâm thương mại trên địa bàn, hi vọng có thể nhờ nguồn điện từ máy phát của họ nhưng phải thất vọng quay về, do nhiều người đã có mặt trước anh.

Khu vực sạc điện thoại tại một chung cư sau bão Kajiki (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi dò hỏi từ nhiều người bạn, anh Đồng đã đến nhờ sạc máy tính, điện thoại tại một chung cư trên địa bàn. Do lượng người sử dụng quá đông, anh Đồng phải chờ đợi hơn một tiếng mới đến lượt. Dù khá bất tiện, nhưng anh Đồng cho biết trong hoàn cảnh này, có chỗ để sạc máy tính, điện thoại là tốt rồi.

Theo báo cáo của Công ty điện lực Nghệ An, ảnh hưởng của bão Kajiki khiến 48/178 đường dây, 6.440/7963 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng đến hơn 890.000 khách hàng.

Công ty đang huy động lực lượng, phương tiện, nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão Kajiki để cung cấp điện trở lại sớm nhất đối với các khu vực bị sự cố, sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt sau bão.