Vụ cô gái Lào bị trộm iPhone: Phút hoảng loạn và cuộc gọi vỡ òa trong đêm

Thức dậy sau một đêm, Maysaa Phanthabouasy (quốc tịch Lào, đang học tại Hà Nội) cảm thấy may mắn khi được Công an phường Ba Đình hỗ trợ tìm lại chiếc iPhone 17 bị kẻ gian lấy mất.

Maysaa kể với phóng viên Dân trí, khoảng 17h ngày 11/10, cô quay video tại lễ hội ở khu vực Hoàng thành Thăng Long. Địa điểm này quy tụ 34 gian hàng với nhiều chương trình hấp dẫn nên thu hút rất đông khách tham quan.

Maysaa xúc động khi nhận lại được điện thoại (Ảnh: Chụp màn hình).

Quay video xong, trợ lý của Maysaa cất điện thoại nhưng chỉ kéo khóa túi xách một nửa. Vài phút sau, cô gái người Lào hốt hoảng, vì chiếc iPhone đã "không cánh mà bay".

Không tin điện thoại bị mất trộm, Maysaa cố gắng tìm trong túi và khu vực xung quanh nhưng không có kết quả. Kiểm tra định vị trên iCloud, chủ nhân phát hiện chiếc iPhone ở khu vực cầu Long Biên - cách hiện trường khoảng 5km. Sau đó 20 phút thì chiếc điện thoại không còn tín hiệu.

"Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, tôi nghi ngờ kẻ trộm đã móc chiếc điện thoại lúc không ai chú ý. Nhờ công an ở hiện trường hướng dẫn, tôi đến trụ sở Công an phường Ba Đình để trình báo sự việc", cô gái kể.

Thông qua báo chí, Maysaa được biết, trong nhiều vụ việc, lực lượng công an Việt Nam vào cuộc nhanh chóng, tìm ra thủ phạm sau thời gian rất ngắn. Vì vậy, cô hy vọng chiếc iPhone của mình cũng sẽ sớm được tìm thấy.

Đại diện công an phường Ba Đình trao lại điện thoại iPhone cho Maysaa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau hơn 1 tiếng thấp thỏm, Maysaa vỡ òa khi nhận được cuộc gọi từ Công an phường Ba Đình, thông báo đã tìm được điện thoại.

"Nhận được tin, tôi và trợ lý bật khóc ở đồn công an, rất khâm phục sự tận tụy và nỗ lực của các anh. Lúc cầm trên tay chiếc iPhone, tôi nghẹn ngào nói lời cảm ơn, cảm xúc lúc đó thật khó tả", cô bày tỏ.

Đến Việt Nam học đã được 6 năm, đây là lần đầu tiên cô gái người Lào bị mất trộm nên rất hoang mang. Chiếc điện thoại không chỉ giúp Maysaa liên lạc với gia đình, mà còn lưu giữ nhiều dữ liệu, hình ảnh, video quan trọng phục vụ công việc.

"Khi chiếc điện thoại chưa được tìm thấy, tôi muốn khóc nhưng không khóc nổi, càng kể với bạn bè càng cảm thấy tủi thân. Thiết bị này được mua cách đây 1 tháng bằng hình thức trả góp, là tài sản lớn nhất của tôi ở thời điểm hiện tại", Maysaa chia sẻ.

Được biết, sau khi Maysaa chia sẻ sự việc bị mất trộm điện thoại lên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ mong muốn tặng cô một chiếc iPhone mới. Tuy nhiên, nữ sinh từ chối nhận, mong muốn mọi người quyên góp cho bà con vừa trải qua lũ lụt tại Việt Nam.

Maysaa là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu kênh cá nhân với hơn 1,4 triệu lượt theo dõi. Cô thường chia sẻ video về văn hoá, cuộc sống, ẩm thực Việt Nam và Lào.

Ngoài quảng bá văn hóa, Maysaa còn tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ tiền giúp bà con vùng lũ.

Cô gái sinh năm 2001, lớn lên ở Luang Prabang (Lào). Từ lúc còn bé, Maysaa đã được người thân và bố mẹ kể về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào.

Tốt nghiệp THPT, nữ sinh chọn Việt Nam để du học vì nhận thấy đất nước này có những bước phát triển nhanh chóng. Cô hy vọng sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, sau này góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế của Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Maysaa đang theo học cao học tại Đại học Kinh tế Quốc dân.