Vụ cầu bị cuốn ở Sơn La: Phút mặt cầu lật nghiêng, nhân chứng hô hoán chạy

Ngày 1/8, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một cây cầu được xây dựng kiên cố bị nước lũ cuốn trôi trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo hình ảnh trong video, do sức ép của nước lũ đổ về rất mạnh, phần hai đầu cầu bật ra khiến mặt cầu bị lật sang một bên. Trong 10-15 giây, toàn bộ cầu bị đẩy đi theo dòng nước dữ dội.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự sợ hãi trước mức độ khắc nghiệt của lũ lụt. Các ý kiến bình luận đều chia sẻ với nỗi vất vả của bà con khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai và mong cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Cầu bị nước lũ cuốn trôi trong tích tắc ở Sơn La (Video: Thành Công - Cẩm Tiên).

Cây cầu bị cuốn trôi là công trình nối giữa đường quốc lộ với nhà điều hành của Nhà máy Thuỷ điện Nậm Công 3 (xã Huổi Một, tỉnh Sơn La).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quàng Văn Thư (Kỹ thuật viên Nhà máy Thuỷ điện Nậm Công 3) xác nhận mình là người chứng kiến và quay video cầu bị nước lũ cuốn trôi.

Sự việc xảy ra vào lúc gần 12h ngày 1/8. Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại ký ức, anh Thư chưa hết bàng hoàng.

Anh kể, 9h ngày 1/8, biết tin nước từ đầu nguồn xã Sốp Cộp đổ về nhiều, 5 nhân viên của nhà máy lên đường đi tuần tra khu vực lòng hồ thuỷ điện cách nhà điều hành khoảng 3km.

Trên đường quay về, anh chứng kiến nước lũ dâng rất nhanh, cách mặt cầu khoảng 1m. Sang bờ bên kia an toàn, cả nhóm đứng lại xem tình hình lũ lụt thì bất ngờ mố cầu bật ra.

"Chúng tôi hô hoán rủ nhau bỏ chạy sang vị trí an toàn. Mặt cầu bị cuốn phăng, lật nghiêng sang một bên, sau đó các khối bê tông bị đẩy đi trong chớp mắt. Nếu chậm chân, có lẽ chúng tôi đã gặp nạn trên cầu", anh Thư chia sẻ.

Khoảnh khắc mố đầu cầu bị đẩy đi trong tích tắc (Ảnh: Cắt từ clip).

Được biết, cây cầu bị cuốn trôi là tuyến đường độc đạo nối khu vực bên ngoài với nhà điều hành. Sự cố khiến anh Thư và một số đồng nghiệp bị cô lập hoàn toàn, không thể trở về nhà.

Nhờ rút kinh nghiệm từ các đợt mưa lũ trước, phía nhà máy đã chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm giúp nhân viên có thể túc trực trong những ngày bị chia cắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Văn Vịnh (Chủ tịch UBND xã Huổi Một) xác nhận, do nước lũ đổ về nên cây cầu bê tông nối từ đường quốc lộ với nhà điều hành của Nhà máy Thuỷ điện Nậm Công 3 bị cuốn trôi.

"Đây là cây cầu phục vụ việc đi lại của nhân viên nhà máy. Đơn vị này sẽ có hướng khắc phục trong thời gian tới", ông Vịnh nói.

Nguyên nhân cầu bị cuốn trôi là do lượng nước lũ rất lớn từ xã Sốp Cộp theo suối Nậm Công đổ về xã Huổi Một. Nắm bắt được tình hình, 5 hộ dân ở các địa bàn xung yếu của xã đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn. Đến nay, Huổi Một chưa có thiệt hại về người do mưa lũ gây ra.

Theo ông Vịnh, trước đó, hoàn lưu cơn bão số 3 (Wipha) gây mưa lớn khiến 115 nhà trên địa bàn xã bị ảnh hưởng, trong đó 46 nhà bị đổ sập hoàn toàn, đường giao thông nội bộ hư hỏng đến 70%.