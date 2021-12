Vì sao tiệm bánh mì Ô môi bà Huynh vừa mở bán đã phải đóng cửa?

Dân trí "Tiệm bánh mì thiếu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nên chưa đủ điều kiện để bán. Chính quyền địa phương đã ra quyết định tạm ngưng hoạt động của cửa tiệm trên", lãnh đạo UBND quận 3 nói.

Ngày 17/12, trao đổi với Dân trí, bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch quận 3, cho biết đã nắm được thông tin về việc người dân tụ tập đông đúc mua hàng gây cản trở giao thông, mất an toàn phòng chống dịch tại tiệm bánh mì trên đường số 4 thuộc phường 4, quận 3.

Lãnh đạo UBND quận cho biết trong sáng qua (16/12) lực lượng chức năng phường 4 đã làm việc với chủ hộ kinh doanh bánh mì Ô môi Bà Huynh và lập biên bản, yêu cầu tiệm bánh mì này tạm thời ngưng hoạt động.

"Tiệm bánh mì này tuy đã có giấy đăng ký hộ kinh doanh nhưng thiếu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nên chưa đủ điều kiện để bán. UBND phường đã ra quyết định tạm ngưng hoạt động kinh doanh của cửa tiệm trên", bà Hằng nói.

Tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh đóng cửa vì chưa có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nên chưa đủ điều kiện để bán (Ảnh: Quang Anh).

Theo bà Hằng, quá trình làm việc với chính quyền địa phương, chủ hộ kinh doanh đã ký cam kết đảm bảo thực hiện các quy định phòng chống dịch, không để người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch trong thời gian tới.

Vị phó chủ tịch UBND quận 3 cho biết hộ kinh doanh này thu hút nhiều khách hàng tập trung tới mua do cửa tiệm đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Ngoài ra, nhiều người dân cũng tập trung tới đây vì sự hiếu kỳ vì liên quan tới lùm xùm của thương hiệu quán thời gian qua trên mạng xã hội.

Hiện, trên Fanpge của tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh cũng đã phát đi thông báo về việc tạm đóng cửa quán và cáo lỗi với khách hàng.

"Do lượng khách đến mua quá đông dẫn đến quá tải cũng như mất an toàn, cản trở đi lại tại khu vực địa phương. Cửa hàng xin thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động. Cửa hàng sẽ hoạt động trở lại sau khi sắp xếp quy trình hợp lý. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã ảnh hưởng khách hàng chờ đợi vì năng lực bán hàng còn non trẻ", bài đăng trên Fanpage chính thức của tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh viết.

Trên Fanpge của tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh cũng đã phát đi thông báo cửa hàng tạm ngưng hoạt động và sẽ bán trở lại sau khi sắp xếp quy trình hợp lý (Ảnh: Quang Anh).

Lãnh đạo quận 3 cho biết đã yêu cầu chính quyền phường thường xuyên đôn đốc kiểm tra, không để tình trạng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch tại khu vực này tái diễn.

Tiệm bánh Ô môi Huynh vừa khai trương cách đây 2 ngày đang thu hút thực khách ở TPHCM khi khẳng định được tách ra từ bánh mì Huynh Hoa (hay còn được gọi là Huỳnh Hoa), một trong những địa chỉ nổi tiếng ở TP.HCM vì sự lâu đời và mức giá khá cao.

Không chỉ tương đồng với bánh mì Huynh Hoa về tên gọi và giá bán, tiệm bánh Ô môi bà Huynh còn cho biết các nguyên liệu như pate, bơ, xá xíu, chả, dăm bông, xúc xích tỏi… hoàn toàn chế biến thủ công và cam kết chất lượng giống Huynh Hoa gốc và vượt trội hơn so với Huynh Hoa hiện tại.

Trong hai ngày qua, hàng trăm thực khách đã tập trung xếp hàng tại trước cửa tiệm bánh mì Ô môi Bà Huynh trên đường số 4 (phường 4, quận 3) để chờ mua bánh mì.

Trong sáng 16/12, sau 3 tiếng mở bán (từ 6h đến 9h) cửa hàng đã treo biển tạm đóng cửa.

