Chuyện xúc động đằng sau video cô giáo xinh đẹp bật khóc gây sốt mạng

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái xinh đẹp bật khóc giữa đường, khu vực xung quanh là đồi núi vắng vẻ, đường gồ ghề, việc di chuyển bằng xe máy gặp nhiều khó khăn.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi nhiều người biết cô gái trong clip là một giáo viên đến dạy học ở điểm trường vùng cao. Đa số ý kiến bình luận bày tỏ sự thấu hiểu với nỗi khó khăn, nhọc nhằn mà giáo viên và học sinh ở vùng cao gặp phải.

Giáo viên mầm non bật khóc gây sốt mạng xã hội (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nông Thị Thu Dịu (SN 2001, ở Cao Bằng) xác nhận, mình là cô gái bật khóc trong đoạn video.

Hiện, Thu Dịu là giáo viên mầm non ở điểm trường Tả Xáy (xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc). Video được quay hôm 10/2, không ngờ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Thu Dịu tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non (Đại học Sư phạm Hà Nội) hồi năm 2024. Quê nhà cách nơi dạy học khoảng 140km nên nữ giáo viên phải thuê trọ ở trung tâm xã Xuân Trường. Hằng ngày, cô gái di chuyển 10km bằng xe máy trên cung đường quanh co, lởm chởm để vào bản "gieo chữ" cho các em học sinh mầm non.

"Sáng 10/2, tôi đến thị trấn Bảo Lạc nhận quyết định tuyển dụng. Chiều hôm đó, tôi cùng một người bạn đến điểm trường Tả Xáy", Thu Dịu tâm sự.

Cô giáo Thu Dịu cho biết sẽ vượt qua khó khăn để "gieo chữ" cho các em học sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dịu nhờ một người bạn là nam giới chở đi. Đường đi khó khăn, chỉ có thể di chuyển bằng xe số. Trải qua cung đường nhỏ, quanh co, nhiều dốc đứng, khúc cua tay áo, Dịu không khỏi thót tim.

"Hai bên đường là vách núi cheo leo, dốc cao và vực thẳm, chỉ một chút sơ sẩy có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Ngồi đằng sau xe, tôi không dám nhìn xuống bên dưới", cô gái nhớ lại.

Đoạn clip quay vào thời điểm Dịu ra về và thử chạy xe một đoạn đường. Việc điều khiển xe khó khăn hơn cô nghĩ.

Những gương mặt hồn nhiên của học sinh khiến cô giáo Thu Dịu quyết tâm gắn bó (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi được phân công giảng dạy ở một điểm trường thuộc vùng sâu vùng xa, nhưng không ngờ mọi thứ còn khó khăn hơn tôi nghĩ. Nhìn con đường đến trường, tôi thương các em nhỏ nơi đây phải vất vả mỗi ngày trong hành trình đi tìm con chữ.

Người dân nơi đây còn thiếu nước sạch, phải xách từng xô nước từ bể chứa về dùng rất vất vả… Nghĩ đến mọi thứ xung quanh, tôi bật khóc vì thương học sinh và bà con nơi đây, tâm trạng lúc đó cũng có đôi chút lo lắng", cô giáo trẻ cho biết.

Điểm trường Tả Xáy gồm cấp học mầm non và tiểu học. Thu Dịu và một giáo viên khác trực tiếp quán xuyến việc dạy học cho đến bữa ăn bán trú cho học sinh mầm non.

100% hộ dân trong bản là người Mông. Cuộc sống nơi đây nhiều khó khăn, thiếu nước sinh hoạt. Nhìn thấy sự nỗ lực của giáo viên, các phụ huynh thường xuyên hỏi han, quan tâm, đó là động lực để Thu Dịu yên tâm gắn bó.

Hiện, Thu Dịu dạy lớp ghép 3-5 tuổi. Trải qua 2 tuần đứng lớp, cô gái gen Z dần quen với môi trường nơi đây. Cuối tuần, nữ giáo viên dành thời gian tập đi xe máy vượt qua những con dốc, khúc cua tay áo giúp tay lái vững vàng hơn.

"Thử thách với những giáo viên vùng cao như tôi có lẽ không phải là đường đi gập ghềnh mà phải làm cách nào để các em học sinh đến trường chuyên cần. Tôi tâm niệm phải truyền thụ kiến thức để sau này chính các em tiếp tục phát triển quê hương", nữ giáo viên chia sẻ.

Từng tốt nghiệp loại xuất sắc, có nhiều cơ hội để học lên nhưng Thu Dịu vẫn chọn về quê làm giáo viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ khi còn nhỏ, Thu Dịu đã ước mơ trở thành giáo viên đứng trên bục giảng. Cô gái quê Cao Bằng là một trong 5 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của ngành Giáo dục mầm non Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024. Thay vì chọn cơ hội học cao học và trở thành giảng viên, cô gái lựa chọn trở về quê hương để "gieo chữ" ở vùng núi xa xôi.

"Lúc tôi quyết định về quê, nhiều người ngăn cản. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ làm giáo viên ngay trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên", Thu Dịu tâm sự.

Ngoài chia sẻ video để lưu giữ kỷ niệm, cô gái mong muốn câu chuyện của mình sẽ tạo động lực cho các giáo viên khác tiếp tục vững tâm và cố gắng vì các em học sinh.

"Đọc bình luận của cộng đồng mạng, tôi biết có giáo viên còn phải đi 3-4 tiếng từ điểm trường chính vào trong bản. Tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Dù điều kiện khó khăn thế nào đi chăng nữa cũng phải cố gắng hết sức mình, tất cả vì học sinh thân yêu", Thu Dịu trải lòng.