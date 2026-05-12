Vì sao đồng hồ Richard Mille được giới tỷ phú, hào môn Việt săn đón?

Khác với nhiều thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ lâu đời theo đuổi phong cách cổ điển, Richard Mille lựa chọn hướng đi hiện đại, đậm chất thể thao và mang hơi hướng tương lai.

Thiết kế đặc trưng của hãng là dáng tonneau (hình thùng rượu), bộ máy lộ cơ phức tạp cùng việc sử dụng những vật liệu công nghệ cao vốn phổ biến trong ngành hàng không hoặc đua xe F1 như titanium, carbon TPT hay sapphire nguyên khối.

Nữ diễn viên gợi cảm của Hollywood Margot Robbie là một tín đồ của Richard Mille (Ảnh: Richard Mille).

Thương hiệu được thành lập năm 2001 bởi doanh nhân người Pháp Richard Mille cùng cộng sự Dominique Guenat. Ngay từ đầu, mục tiêu của hãng không đơn thuần là sản xuất đồng hồ truyền thống mà tạo ra những “cỗ máy đeo tay” kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí, kiến trúc và nghệ thuật chế tác.

Những người nổi tiếng và giới nhà giàu sử dụng Richard Mille

Một trong những yếu tố làm nên sức hút của Richard Mille là triết lý chế tác gần giống ngành công nghiệp siêu xe. Hãng thường hợp tác với các kỹ sư công nghệ cao để nghiên cứu vật liệu mới và tối ưu trọng lượng đồng hồ. Nhiều mẫu có trọng lượng cực nhẹ nhưng vẫn đạt độ bền đáng kinh ngạc.

Richard Mille cũng nổi tiếng với việc tạo ra những mẫu đồng hồ có thể đeo khi chơi thể thao cường độ cao. Điều này từng bị xem là khó tin đối với đồng hồ cơ học cao cấp. Tuy nhiên, thương hiệu đã chứng minh khả năng của mình thông qua các màn hợp tác với những vận động viên hàng đầu thế giới.

Tay vợt nổi tiếng thế giới Rafael Nadal sử dụng đồng hồ Richard Mille RM 27-04 khi chơi thể thao (Ảnh: IG).

Một trong những đại sứ nổi tiếng nhất của hãng là tay vợt Rafael Nadal. Anh thường xuyên đeo đồng hồ Richard Mille ngay trong lúc thi đấu chuyên nghiệp, đây được xem là điều hiếm thấy trong làng quần vợt bởi đồng hồ cơ học thông thường khó chịu được cường độ vận động mạnh.

Mẫu RM 27-03 Tourbillon Rafael Nadal từng gây chú ý vì có trọng lượng chỉ khoảng 30 gram nhưng vẫn chịu được lực va đập cực lớn. Sự hợp tác giữa Nadal và Richard Mille giúp thương hiệu xây dựng hình ảnh gắn với thể thao đỉnh cao và công nghệ tiên tiến.

Trong làng đua xe Công thức 1, nhiều tay đua nổi tiếng cũng lựa chọn Richard Mille như biểu tượng cá nhân. Charles Leclerc thường xuất hiện cùng các mẫu Richard Mille tại các sự kiện lớn, trong khi Felipe Massa là một trong những đại sứ đầu tiên của thương hiệu.

Không chỉ thể thao, Richard Mille còn có sức hút lớn trong giới âm nhạc và giải trí. Ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Pharrell Williams từng nhiều lần đeo Richard Mille tại các tuần lễ thời trang và lễ trao giải lớn. Các rapper Jay-Z hay Drake cũng nổi tiếng là những nhà sưu tầm đồng hồ Richard Mille đắt đỏ.

Trong giới bóng đá, nhiều siêu sao xem Richard Mille là món phụ kiện thể hiện đẳng cấp. Trong đó, Cristiano Ronaldo được cho là sở hữu nhiều mẫu Richard Mille hiếm trong bộ sưu tập cá nhân.

Tại Hollywood, Richard Mille thường xuất hiện trên cổ tay của các tài tử nổi tiếng như Sylvester Stallone, Thành Long hay Margot Robbie. Nhiều ngôi sao xem Richard Mille như biểu tượng mới của sự thành đạt, thay cho các thương hiệu đồng hồ cổ điển lâu đời.

Đỗ Mỹ Linh đeo mẫu RM 07-01 Ladies Rose Gold Onyx Snow Diamond Set của Richard Mille, giá ước tính 9,2 tỷ đồng (Ảnh: Richard Mille).

Tại Việt Nam, đồng hồ Richard Mille cũng được nhiều nhân vật trong giới thượng lưu yêu thích. Đỗ Mỹ Linh từng xuất hiện với chiếc RM 07-01 Ladies Rose Gold Onyx Snow Diamond Set tại một sự kiện năm 2022.

Mẫu đồng hồ này có phần vỏ bằng vàng hồng 18K, mặt số đá được đính kim cương thủ công và được rao bán khoảng 350.000 USD, tương đương hơn 9,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh “Nhựa” - cũng sở hữu bộ sưu tập Richard Mille đáng chú ý. Cô từng xuất hiện với mẫu RM 74-01 có giá dao động khoảng 400.000-550.000 USD (hơn 10,5 tỷ đồng đến 14,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, Mina Phạm còn sở hữu nhiều phiên bản giới hạn khác như RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman hay RM 07-01 Automatic Winding Coloured Ceramics.

Giá đồng hồ Richard Mille là bao nhiêu?

Giá bán của Richard Mille hiện dao động từ khoảng 80.000 USD đến vài triệu USD tùy mẫu, chất liệu và độ hiếm.

Ở phân khúc “dễ tiếp cận” nhất, nhiều mẫu cơ bản của hãng đã có giá từ 100.000-200.000 USD (khoảng 2,6-5,3 tỷ đồng). Những mẫu phổ biến như RM 005, RM 010 hay RM 016 thường nằm trong khoảng giá này trên thị trường quốc tế.

Các dòng cao cấp hơn sử dụng vật liệu đặc biệt như carbon TPT, titanium hoặc sapphire nguyên khối có thể đạt mức 300.000-800.000 USD. Một số phiên bản tourbillon hoặc giới hạn thường vượt mốc 1 triệu USD.

Mẫu Richard Mille RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon của Mina Phạm có giá cao nhất là 14 tỷ đồng (Ảnh: Richard Mille).

Đặc biệt, mẫu RM 56-02 Sapphire Tourbillon với lớp vỏ sapphire nguyên khối từng được định giá hơn 2 triệu USD. Không ít phiên bản giới hạn của Richard Mille sau khi bán ra còn tăng giá mạnh trên thị trường thứ cấp do tình trạng khan hiếm.

Lý do Richard Mille trở thành biểu tượng của giới sành điệu

Giới chuyên môn cho rằng Richard Mille đã tạo ra một dạng “xa xỉ mới” trong ngành đồng hồ. Nếu nhiều thương hiệu truyền thống tập trung vào lịch sử hàng trăm năm, Richard Mille lại nhấn mạnh vào tính độc quyền, công nghệ và hình ảnh hiện đại.

Thiết kế của hãng cũng gây tranh cãi vì quá khác biệt. Một số người cho rằng đồng hồ Richard Mille mang vẻ ngoài giống thiết bị công nghệ hơn là phụ kiện thời trang cổ điển. Tuy nhiên, chính sự phá cách này lại giúp thương hiệu tạo nên bản sắc riêng trong thị trường đồng hồ xa xỉ vốn cạnh tranh khốc liệt.

Hiện nay, Richard Mille được xem là biểu tượng địa vị trong giới doanh nhân, nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng. Dù gây nhiều tranh luận về giá trị thực so với mức giá bán, thương hiệu này vẫn là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn của ngành đồng hồ cao cấp hiện đại.