Trước khi trở thành vợ của một trong những người giàu nhất thế giới, Lauren Sánchez từng là một MC truyền hình, phóng viên và doanh nhân hoạt động độc lập tại Mỹ.

Bà từng giành giải Emmy, tham gia các dự án điện ảnh và sáng lập công ty trong lĩnh vực hàng không quay phim. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu mối quan hệ với Jeff Bezos vào khoảng năm 2016, cuộc sống của bà đã thay đổi mạnh mẽ.

Sau đám cưới với một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới vào năm 2025, Lauren Sánchez chính thức mang họ Bezos và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các sự kiện thượng lưu toàn cầu như: Met Gala, Oscar hay các buổi tiệc quy tụ giới tỷ phú và ngôi sao quốc tế. Không còn đơn thuần là một nhân vật truyền thông, bà dần trở thành biểu tượng đại diện cho tầng lớp siêu giàu trong các hoạt động văn hóa - xã hội tại Mỹ.

Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm ở mức độ ảnh hưởng và tài chính. Với khối tài sản của chồng - tỷ phú Jeff Bezos - ước tính gần 270 tỷ USD, Lauren Sánchez bước vào một hệ sinh thái quyền lực mới.

Theo đó, các mối quan hệ của bà trải rộng từ giới công nghệ, thời trang cao cấp đến các hoạt động từ thiện quy mô lớn. Bà cũng tham gia sâu hơn vào các dự án xã hội và môi trường thông qua quỹ do chồng đồng sáng lập.

Trong nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Lauren Sánchez lựa chọn phong cách mang tính “tuyên ngôn” nhiều hơn là xu hướng với các món thời trang xa xỉ như kim cương, đồng hồ và các món trang sức đắt giá khác.

Chiếc nhẫn cầu hôn kim cương hồng 20 carat trị giá khoảng 2,5 triệu USD của Lauren từng trở thành tâm điểm truyền thông vào năm ngoái.

Tại nhiều sự kiện lớn, Lauren Sánchez thường xuyên sử dụng trang sức như kim cương hàng chục carat, vòng cổ ngọc lục bảo Colombia 200 carat hay các bộ trang sức được ước tính từ vài triệu USD. Đồng hồ xa xỉ cũng là điểm nhấn, với những mẫu Richard Mille có giá dao động từ 250.000 USD đến 2,5 triệu USD.

Đám cưới kéo dài 3 ngày tại Venice (Italy) của bà và ông Jeff vào năm 2025 được cho là tiêu tốn khoảng 50 triệu USD, đánh dấu một trong những sự kiện xa hoa bậc nhất giới tỷ phú toàn cầu.

Sau đó, trong các chuyến du lịch và sự kiện quốc tế, Lauren Sánchez tiếp tục duy trì hình ảnh gắn liền với những món trang sức mang tính biểu tượng của giới siêu giàu.

Bên cạnh lối sống xa hoa, cặp đôi Bezos cũng gây chú ý khi quyết định chi số tiền lớn tài trợ cho Met Gala 2026 - sự kiện thời trang danh giá nhất thế giới. Một số nguồn tin ước tính con số này có thể dao động từ 10 đến 20 triệu USD, góp phần củng cố vị thế của họ trong giới thời trang và giải trí quốc tế.

Bên cạnh những lời khen về phong cách thời trang sành điệu, cuộc sống mới cũng khiến Lauren Sánchez trở thành tâm điểm tranh luận. Hình ảnh gắn liền với sự xa hoa, kim cương và quyền lực tài chính đẩy cựu MC rơi vào các cuộc bàn luận về giới siêu giàu và “lối sống phô trương”.

Tuy nhiên, Lauren Sánchez nhiều lần nhấn mạnh, sự xa hoa không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc cá nhân. Trước khi đến với tỷ phú Jeff Bezos, bà đã có sự nghiệp riêng và nền tảng này giúp nữ diễn viên giữ được góc nhìn khá thực tế về thành công.

Bên cạnh việc tham gia các sự kiện thời trang hay các hoạt động của giới thượng lưu, bà cùng chồng tích cực tham gia hoạt động từ thiện và các sáng kiến môi trường. Theo Variety, điều này cho thấy sự dịch chuyển của Lauren Sánchez từ một ngôi sao giải trí sang một nhân vật có vai trò trong các hoạt động xã hội mang tính toàn cầu.