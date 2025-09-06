Văn khấn cúng rằm tháng 7 đầy đủ và lý giải ý nghĩa tâm linh

Rằm tháng 7, còn gọi là Tết Trung nguyên hay lễ Vu Lan, là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt, gắn liền với hai ý nghĩa lớn.

Về mặt Phật giáo, đây là dịp để tưởng nhớ, báo hiếu cha mẹ, trở thành mùa hiếu hạnh. Còn trong tín ngưỡng dân gian, ngày này được coi là lễ xá tội vong nhân, khi cửa ngục mở để các vong hồn trở về dương thế nhận lộc cúng.

Không thể thiếu trong dịp này là nghi thức đọc văn khấn, lời cầu nguyện trang nghiêm gửi đến thần linh, gia tiên và chúng sinh, thể hiện lòng thành kính, biết ơn và mong cầu bình an cho gia đình.

Người dân đi chùa trong dịp lễ Vu lan (Ảnh: Nam Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Dương Hoàng Lộc, Giám đốc chương trình nghiên cứu tôn giáo và phát triển (Viện nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn) Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gian TPHCM, cho biết văn khấn rằm tháng 7 thường có 3 phần: Khấn Phật, khấn gia tiên và khấn chúng sinh.

Theo ông, vào ngày này, người dân thường chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên trong nhà, dâng lễ Phật tại chùa và bày lễ cúng chúng sinh ngoài trời với cháo, bánh kẹo, gạo muối để bố thí cho cô hồn.

"Lời khấn tùy vào gia chủ. Có người đọc theo văn khấn cổ truyền, có người khấn theo cách hiểu của mình, cũng có người tham khảo trên mạng. Nhưng dù theo cách nào, lòng thành vẫn là điều quan trọng nhất. Không nhất thiết phải đọc đúng từng chữ", tiến sĩ nhấn mạnh.

Ông cho rằng ý nghĩa cốt lõi của văn khấn là thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, Phật trời, bày tỏ những mong ước, nguyện vọng cho gia đình. Đồng thời, trong quan niệm "xá tội vong nhân", lễ cúng cô hồn cũng phản ánh lòng từ bi của người Việt chăm lo không chỉ cho người sống mà còn hướng đến những vong linh không nơi nương tựa, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…

Nghi thức thả hoa đăng thường được thực hiện trong mỗi dịp lễ Vu lan (Ảnh: Nam Anh).

Dưới đây là văn khấn thần linh, gia tiên, chúng sinh dịp rằm tháng 7 âm lịch chuẩn và đầy đủ nhất theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Bài văn khấn rằm tháng 7 cúng thần linh

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần quân. Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần. Con kính lạy các ngài tiền hậuđịachủ, Tài thần. Con kính lạy các tôn thần đang cai quản khu vực này.

Chúng con tên là… hiện ngụ tại…

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Ất Tỵ, chúng con chân thành sửa soạn hương hoa, kim ngân, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án.

Chúng con xin chân thành kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Long mạch tôn thần, ngài Bản gia Thổ địa, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ​Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các ngài tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con xin các ngài nghe thấu lời mời, xót thương gia chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì chúng con toàn gia an lạc, công việc phát triển, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài văn khấn rằm tháng 7 cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị hương linh.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2025, nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính dâng lên các cụ Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài văn khấn rằm tháng 7 cúng chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Phật Di Đà

Con kính lạy Bồ Tát Quan âm

Con kính lạy Táo phủ Thần quân

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại thánh khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa, đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn Nam Bắc Đông Tây

Trẻ, già, trai, gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo tôn thần

Chứng minh công đức cho tín chủ con

Tên là:…

Vợ/chồng:...

Con trai:...

Con gái:...

Ngụ tại:...