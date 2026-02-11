5 nguyên tắc cần nhớ để bao sái ban thờ đúng cách

Trong đời sống tinh thần của người Việt, thờ cúng tổ tiên là phong tục lâu đời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.

Ban thờ không chỉ là không gian tâm linh linh thiêng mà còn là nơi con cháu gửi gắm lòng thành kính, tri ân ông bà tổ tiên và cầu mong bình an, thuận hòa.

Vào dịp cuối năm, các gia đình đều tiến hành công việc bao sái ban thờ rút tỉa chân nhang. Thế nhưng, nhiều người vẫn băn khoăn trước câu hỏi: Dọn bàn thờ trước hay sau ngày cúng ông Công ông Táo mới đúng? Khi bao sái ban thờ thì thực hiện văn khấn bao sái ban thờ như thế nào?

Chuyên gia Phạm Cương cũng chia sẻ 5 nguyên tắc quan trọng khi bao sái ban thờ rút tỉa chân nhang các gia đình cần lưu ý:

- Thành kính - gọn - sạch: Dọn bằng tâm thế trang nghiêm, sạch sẽ, không cầu kỳ quá mức.

- Không xáo trộn tùy tiện: Hạn chế di chuyển bát hương hoặc đồ thờ nếu không thật cần thiết, đã đặt thế nào thì nên giữ nguyên.

- Đồ thờ riêng - khăn riêng: Dụng cụ lau ban thờ nên sạch, dành riêng cho khu vực thờ tự, tránh dùng chung với khu vực khác trong nhà.

- An toàn là ưu tiên: Tắt nến, nhang, tránh hóa chất tẩy mạnh và cẩn thận để không làm đổ vỡ đồ thờ.

- Giữ tinh thần “đủ và đúng”: Không nên biến việc bao sái ban thờ thành chuỗi kiêng kỵ gây lo lắng. Truyền thống tốt là truyền thống giúp gia đình yên tâm, chứ không phải làm gia đình căng thẳng.

Theo quan niệm dân gian, bao sái ban thờ không chỉ là việc lau dọn cho sạch sẽ, gọn gàng, mà còn là nghi thức thể hiện sự thành kính của con cháu đối với tổ tiên và các bậc thần linh.

Việc này càng được thực hiện cẩn trọng, chu đáo thì càng thể hiện trọn vẹn tấm lòng hiếu kính, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, thuận hòa, gia đạo êm ấm.

Thông thường, việc bao sái bàn thờ được tiến hành sau lễ cúng ông Công, ông Táo, từ ngày 23 tháng Chạp trở đi. Đây là thời điểm các gia đình đã khép lại những bận rộn cuối năm, dành thời gian để chăm chút cho không gian tâm linh.

Thờ cúng tổ tiên là nét đẹp văn hoá người Việt (Ảnh minh họa: Minh Thu).

Theo chuyên gia, các gia đình có thể lựa chọn bao sái ban thờ vào ban ngày, tránh làm lúc tối muộn, ồn ào. Giờ đẹp bao sái ban thờ tham khảo là các cung giờ: Giờ Mão: 5h-7h; giờ Ngọ: 11h-13h, giờ Mùi: 13h-15h.

Văn khấn bao sái ban thờ theo văn hóa dân gian

Trước khi thực hiện bao sái ban thờ, các gia đình có thể chuẩn bị chút hoa quả, lễ vật đơn giản sau đó thắp lên ban thờ thắp 3 nén nhang và khấn theo bài văn khấn bao sái ban thờ gợi ý dưới đây:

“Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con xin lạy 9 phương Trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương.

Con xin lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ long mạch thổ thần đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ con là:... Ngụ tại:....

Tín chủ con xin kính cáo với các chư vị (tùy theo bàn thờ đó bàn thờ gì, thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt xin cho phép tín chủ con được bao sái ban thờ rút tỉa chân nhang để không gian thờ tự được trang nghiêm, thanh tịnh, hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ. Kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ.

Chúng con người trần mắt thịt, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì lầm lỡ kính xin các bậc thần linh, tổ tiên... đại xá cho.

Nam mô a di Đà Phật.

Nam mô a di Đà Phật.

Nam mô a di Đà Phật”.