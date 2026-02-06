Valentine 2026: Dũng cảm nói lời yêu, tận hưởng ưu đãi hấp dẫn cùng PNJ

Valentine - khoảnh khắc của những quyết định quan trọng

Valentine không chỉ đơn thuần là ngày trao nhau những lời chúc ngọt ngào. Với nhiều người, đây chính là khoảnh khắc họ chọn để nói ra những điều quan trọng nhất trong hành trình yêu thương.

“Tôi đã bí mật mua nhẫn cầu hôn để chuẩn bị bày tỏ với cô bạn gái gần 6 năm. Valentine năm nay ngay gần Tết. Lời cầu hôn vào thời điểm đầu năm còn gửi gắm ẩn ý của mình về một khởi đầu mới, một chương mới trong cuộc đời của hai đứa”, anh Trí Trung (28 tuổi, Hà Nội) bật mí về kế hoạch “ra Giêng, mình cưới”.

Trong khoảnh khắc nói lời yêu, một chiếc nhẫn, hay sợi dây chuyền không chỉ là món quà trang sức, mà còn là “chứng nhân” cho sự lựa chọn và xác nhận tình cảm (Ảnh: PNJ).

Cùng lên kế hoạch bày tỏ lời thương cho “người ấy”, nhưng câu chuyện của Lê Minh (25 tuổi) lại mang sắc màu của tình yêu tuổi trẻ.

“Chúng tôi là bạn thân hơn 2 năm rồi, hợp tính và sở thích nên lúc nào cũng luôn bên nhau. Tôi biết mối quan hệ này cần một bước đột phá. Valentine năm nay, đúng đêm giao thừa đi xem pháo hoa, tôi sẽ tỏ tình bằng một cặp vòng đôi. Tôi muốn tình cảm của hai đứa chính thức bước sang trang mới cùng với xuân mới”, Lê Minh nói.

Hành trình “nói lời yêu” thêm trọn vẹn với ưu đãi hấp dẫn từ PNJ

Thấu hiểu những cung bậc cảm xúc và mong muốn được thể hiện tình yêu một cách trọn vẹn, PNJ triển khai chương trình ưu đãi Valentine 2026 từ 6/2 đến 15/2. Đây không chỉ là dịp để sở hữu những món trang sức tinh tế, mà còn là cơ hội nhận về những phần quà giá trị - biến mỗi khoảnh khắc trao yêu thương thành trải nghiệm đáng nhớ.

Nổi bật là hoạt động “Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà Valentine” dành cho mọi khách hàng diễn ra từ 16/1 đến 26/2.

Người chơi có thể sưu tầm các mảnh ghép để nhận quà đầu xuân, trong khi khách hàng mua sắm tại PNJ sẽ được cộng thêm lượt tích lộc và tiếp cận những nhóm quà có giá trị cao hơn.

Cơ cấu chương trình được chia thành nhiều chặng với các nhóm giải khác nhau, tạo nên hành trình tích lộc kéo dài suốt mùa xuân. Trong đó, phần quà lớn nhất là cơ hội sở hữu 1 xe hơi Mercedes-Benz khi sưu tập đủ 9 mảnh ghép, đồng thời mở ra giải thưởng chặng Valentine là chuyến nghỉ dưỡng cao cấp tại Amanoi dành cho 2 người.

Cơ hội nhận chuyến nghỉ dưỡng cao cấp dành cho 2 người khi sưu tập đủ 6 mảnh ghép (Ảnh: PNJ).

Song hành cùng hoạt động “Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà Valentine”, PNJ còn mang đến các ưu đãi hấp dẫn khi mua trang sức dịp Valentine.

Ưu đãi “Sánh đôi - Lì xì yêu gấp bội” dành cho khách hàng có hoá đơn trang sức vàng, platinum hay đồng hồ từ 8 triệu đồng trở lên.

Duy nhất ngày 14/2, 20 cặp đôi đầu tiên đến 200 cửa hàng PNJ chọn lọc thể hiện tình cảm (mặc áo đôi, mua trang sức đôi...) và chụp ảnh sẽ nhận được 1 cặp vé xem phim CGV.

Ưu đãi VIP Day dành cho các khách hàng VIP trong các ngày 7,8 và 14/2 cùng nhiều ưu đãi khác khi mua trang sức thuộc các bộ sưu tập như Only You, INLOVE, Mickey & Minnie Valentine, Lovely Kitty...

Không khí Valentine năm nay còn được khuấy động bởi chuỗi sự kiện được PNJ mang đến các trung tâm thương mại lớn, với sự góp mặt của nghệ sĩ Phan Mạnh Quỳnh tại Aeon Mall Bình Tân (13-14/2) và nghệ sĩ Anh Tú tại Aeon Mall Hải Phòng (13-14/2).

Tại đây, khách hàng có thể kết hợp mua sắm trang sức và quà tặng vàng đầu năm, tham gia các hoạt động tích lộc và tận hưởng không gian Tết rộn ràng với nhiều hoạt động tương tác, giao lưu nghệ sĩ được tổ chức xuyên suốt dịp xuân.

Nhiều hoạt động tương tác với cơ hội nhận quà thú vị dành cho các khách hàng tham gia sự kiện (Ảnh: PNJ).

Đồng hành cùng những khoảnh khắc bày tỏ đầy ý nghĩa ấy, mùa Valentine năm nay, bên cạnh chương trình ưu đãi và hoạt động trải nghiệm đa dạng, PNJ mong muốn mang đến thông điệp “Ngại gì nói yêu”, khuyến khích mỗi người dũng cảm nói ra điều thật lòng, thể hiện sự trân trọng và trao gửi yêu thương bằng những hành động chân thành.

Và trang sức PNJ không chỉ là vật phẩm biểu trưng cho cái đẹp, để làm đẹp, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự lựa chọn và của cam kết cảm xúc. Mỗi món trang sức được trao đi mang trong nó giá trị của lời hứa, của niềm tin, và của một cảm xúc được xác nhận bằng hành động.

